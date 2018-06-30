Как есть картошку, чтобы похудеть. Объясняет диетолог Татьяна Годард

Если есть картофель, то прямо сейчас

Калорийность молодых клубней до 30% ниже, чем зрелых, а полезных свойств куда больше. Если его правильно готовить и есть, то на картофеле можно не только напитаться витаминами, но и похудеть.

Многие любят картофель, но те, кто следит за фигурой, знают, что есть его стоит не часто. Действительно: этот корнеплод очень быстро теряет полезные свойства, и уже к осени-зиме в нем не остается ничего ценного. В итоге мы едим пустые калории в виде крахмала, что, по сути, – сахар. Витаминов в такой картошке практически нет, и вскоре снова хочется есть. Отсюда переедание и лишний вес.

А вот молодой картофель – полезный диетический продукт. В нем до 80% воды, в отличие от старого, мало простых сахаров и крахмала, зато много полезных для пищеварения органических кислот и клетчатки, витаминов и минералов. Как и во всех овощах, в молодой картошке содержатся биофлавоноиды – мощные антиоксиданты, которые продлевают молодость, снижают риск онкозаболеваний, укрепляют сосуды.

В молодых клубнях много калия, магния и витамина C. Калий, в частности, чрезвычайно полезен для сердца, а его в раннем картофеле действительно немало. В одной картофелине среднего размера больше калия, чем в банане, и это 20% суточной нормы этого важного микроэлемента. Калий также помогает вывести лишнюю жидкость из организма, что особенно актуально при склонности к отечности, повышенном давлении и проблемах с сердечно-сосудистой системой.

Магний из молодого картофеля полезен для костей, нормализует давление, регулирует уровень сахара в крови, дает прилив энергии, лечит от мигрени, успокаивает при предменструальном синдроме. Кроме того, облегчает дыхание при астме, укрепляет зубную эмаль, предотвращает отложения кальция, камней в желчном пузыре и почках.

Сто граммов картофеля обеспечивает почти половину дневной нормы витамина С, необходимого для нормальной работы нервной и эндокринной систем, усвоения железа, тонуса сосудов. Также витамин С необходим для синтеза коллагена, не зря его называют витамином молодости. Это также защита иммунной системы, профилактика инсульта, инфаркта, диабета. А еще витамин С заряжает энергией и бодростью.

Реально ли похудеть на картошке? Как показывает практика, вполне. Проводились эксперименты, участники которых съедали по 7-9 молодых вареных картофелин в день на протяжении нескольких недель. По завершении эксперимента они не только не набрали лишний вес, но похудели. После картофеля наступало длительное насыщение и люди меньше ели. Плюс, благодаря калию, выводилась лишняя жидкость из организма.

Калорийность молодого вареного картофеля относительно невысока: в зависимости от сорта от 60 до 75 ккал на 100 грамм. При этом много витаминов, аминокислот, важных макро- и микроэлементов, а значит, можно насытиться небольшой порцией. По белковой питательности молодой картофель сравним с белками молока и яиц: содержит такие необходимые для организма протеины, как альбумин, глобулин, пептон.

Но для похудения картофель нужно употреблять правильно. Разумеется, жарить его нельзя. Мало того, что калорийность с 70 кКал повысится до 300-400, в обжаренном во фритюре картофеле в результате воздействия масла на крахмал образуются акриломиды, а это опаснейшие канцерогенные вещества.



Лучший способ приготовления молодой картошки — варка на умеренном огне, с закрытой крышкой, в небольшом количестве воды, не более половины от объема клубней. Класть его надо в кипящую воду — это сохранит витамин С. Полезнее всего есть молодой картофель, сварив прямо с кожурой: непосредственно под ней находятся ферменты, позволяющие расщеплять содержащиеся в клубнях крахмал и сахара. Но проблема в том, что в кожуре могут содержаться нитраты.

Вот несколько антинитратных мер. Храните молодую картошку в холодильнике, поскольку при низких температурах нитраты не превратятся в более ядовитые вещества — нитриты. Чтобы снизить содержание нитратов в молодом картофеле, достаточно 30-40 минут перед готовкой подержать его в воде. Кроме того, во время варки картофеля почти все нитраты за первые 30 минут переходят в воду. Еще важная рекомендация: ни в коем случае не покупайте зеленоватый картофель – в его кожуре много ядовитого вещества соланина.

Чтобы похудеть на обычном меню, лучше не есть больше 400 граммов картофеля в день, причем вечером его лучше не употреблять. Как бы то ни было, в картофеле много углеводов и гликемический индекс из-за содержания крахмала выше среднего. Лучше всего сочетать картофель со свежими салатами, большим количеством зелени. А вот с мясом, яйцами, томатами, рыбой, птицей и кисломолочными продуктами он плохо усваивается и долго переваривается.

Полезнее всего есть молодой картофель, сварив прямо с кожурой

Также на молодом картофеле можно проводить разгрузочные дни (например, два дня в неделю). Взять 800 граммов клубней и разделить на три приема, так, чтобы последний был не позже 16:00. Картофель можно сварить или запечь и есть с небольшим количеством оливкового масла, зеленью, свежими овощами. Утром и в качестве перекусов и в течение дня можно лакомиться несладкими фруктами. Вечером — большой овощной салат на нежирном кефире или натуральном йогурте. И не забывайте пить – по 2-2,5 литра в день чистой воды: и для хорошего метаболизма, и для того, чтобы быстрее выводилась лишняя жидкость из организма, а тело в жару не перегревалось. Чтобы ускорить процесс похудения, нужно пить два стакана воды за 15-30 минут перед приемом пищи и через полтора часа после еды. Во время еды и в течение полутора часов после желательно не пить.

Наслаждайтесь сезоном свежих овощей и фруктов, живите вкусно и с удовольствием!

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