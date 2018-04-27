Как еда влияет на наше настроение. Объясняет ученый

Разберемся, как продукты и режим питания влияют на вегетативную нервную систему

Мы с вами знаем, что еда – это не просто калории, а еще и информация, которая влияет на активность многих систем организма.

Все продукты можно условно разделить на “метаболически быстрые”: высокая калорийность, термообработка, много белка (мясо и молочка), высокий гликемический индекс, много сахара, жидкая форма, частые приемы пищи. И “метаболически медленные”: щадящая обработка или сырые, твердые, с низким гликемическим индексом. “Быстрые” продукты сильно стимулируют молекулярный комплекс mTOR, что важно для роста клеток. Этот комплекс вместе с инсулином стимулирует активность симпатической нервной системы (бей, беги) и снижает активность парасимпатической нервной системы (отдых, сон).

Поэтому избыток мясной, молочной, высокоуглеводной пищи приводит к увеличению уровня стрессовой активности. Часто все эти компоненты сочетаются в одном блюде (гамбургер, пицца, пельмени). Такое питание приводит к продолжительной гиперактивации симпатической системы (режим хронического стресса), что может вызывать выгорание, артериальную гипертензию, тревогу и проблемы с вниманием.

Поэтому веганы часто правы, когда говорят “ты раздражительный из-за мяса” (но не только из-за него). Конечно, если мы резко исключим подобную пищу и заменим ее “медленной” (овощи, бобовые, жиры), то ощутим снижение симпатоадреналовой системы и повышение парасимпатической системы. Это будет восприниматься как расслабление, повышение осознанности и снижение тревоги. Отмечу, что любая пищевая разгрузка также будет снижать напряжение. Но в долгосрочной перспективе такое “медленное” питание может привести к слабости, поэтому мясоеды справедливо замечают, что “без мяса я ослабеваю”.

Любая пищевая разгрузка снижает напряжение

Итак, где срединный путь? Суть в циклической активации mTOR продуктами питания и режимом питания. Наши предки вели образ жизни охотники-собиратели. Когда охота была успешной, они становились мясоедами. Ну а потом переходили на собирательство зелени, клубней, орехов, то есть – вегетарианство. Когда не было еды – не ели вовсе. В традиционных культурах всегда есть постные, мясные дни и дни пищевого воздержания. Мясные дни припадают на время полевых работ. Так что вы можете грамотно чередовать в своем рабочем графике “быстрые” и “медленные” дни для максимальной эффективности и более глубокого отдыха.

Текст публикуется с разрешения автора

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