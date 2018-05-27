Как добиться желаемого: самая эффективная формула общения. Блог бывшего агента ФБР

Цель коммуникации, устной или письменной, информировать, убеждать или влиять на слушателей или читателей

Эффективная коммуникация имеет три основных компонента: тезис, аргументы, которые его подтверждают, и вывод. Эта формула проста и может быть использована для получения желаемого как в деловом общении, так и в других сферах жизни.

Экспозиция

Это главная идея, которую вы хотите донести. Все, что вы скажете или напишете впоследствии, должно поддерживать экспозицию. Людям проще всего подкопаться под сказанное вами, атакуя главный тезис. Если он недостаточно сильный, вы не можете эффективно коммуницировать, какими бы сильными аргументами не располагали. Нужно тщательно выстраивать свою главную идею, чтобы выстоять против контраргументов, особенно – со стороны скептиков.

Когда моей дочери было 14, она использовала неправильный тезис, чтобы убедить нас с женой купить ей мобильный телефон. Ее идея была такова: “Мне нужен телефон, потому что у всех в школе есть мобильные”. Ошибка была в том, что не у каждого ученика ее школы были телефоны, ведь, по меньшей мере, у нее его не было. Более эффективной экспозицией было бы: “Я хочу мобильный”. Она выдержит контраргументы, ведь основывается на желании против факта. Никто не может оспорить тот факт, что моя дочь хочет телефон. Для того, чтобы убедить нас купить мобильный, дочь должна предоставить аргументы, подтверждающие ее основную идею. Со временем дочь поменяла экспозицию на “Я хочу телефон”. Поскольку я не мог привести эффективные контраргументы, то дал ей возможность высказать аргументы, поддерживающие изначальный тезис.

Аргументы, подтверждающие тезис

Если ваша экспозиция может выстоять против контраргументов, то следующая цель – представить сильные аргументы, которые поддержат этот тезис. Аргументы должны быть четкими и краткими, чтобы защититься против контраргументов.

Первым аргументом моей дочери был такой: “Я смогу с вами связаться в чрезвычайных ситуациях”. Мой контраргумент был: “Как ты сказала ранее, у всех в школе есть телефоны. Если возникнет чрезвычайная ситуация, ты сможешь воспользоваться телефоном друга”. Аргумент моей дочери провалился. Теперь она осталась со своим тезисом “Я хочу телефон”, который является лишь обычным желанием – одним из многих, которые возникнут у нее в течение жизни. Второй аргумент моей дочери звучал так: “Если я окажусь одна на улице поздно ночью и попаду в затруднительную ситуацию, то смогу позвонить вам и попросить о помощи”. Мой контраргумент был: “Ты слишком молода, чтобы быть в одиночестве на улице поздним вечером, так что телефон тебе не понадобится”. Аргумент дочери вновь потерпел неудачу. Она вновь осталась со своим необоснованным желанием.

Когда моя дочь поняла, что ее тезис и аргументы не работают, то придумала новые. Ее новая идея содержала энтимему и звучала так: “Вы хотите, чтобы я была в безопасности, когда нахожусь вне дома”. Если совсем просто, то энтимема – это утверждение, с которым в принципе согласны все. В данном случае, мы с женой должны были согласиться: мы хотим, чтобы, находясь вне дома, дочь была в безопасности. Любой ответ, кроме “нет”, показал бы нас в плохом свете. Любой контраргумент легко нейтрализовать, ведь, по сути, мы бы оспаривали свое желание, чтобы дочь была в безопасности. Это тезис категории “шах и мат”. Моя дочь добавила негласный эмоциональный элемент, сделавший ее тезис сильней. Если вы можете добиться того, чтобы другие согласились с вашим тезисом, то они с большей вероятностью выслушают аргументы. “В чрезвычайных случаях я смогу позвонить маме или набрать 911”. Такой аргумент принадлежит к категории неоспоримых. Ведь дочь ввела чрезвычайные ситуации. Любой контраргумент вновь выставил бы нас в плохом свете. Второй аргумент звучал так: “Мои друзья используют телефоны, чтобы общаться друг с другом, и я не хочу остаться за бортом моей социальной группы”. Пожалуй, это настоящая причина, по которой моя дочь хотела телефон. Тем не менее, она использовала энтимему, ведь какие родители захотят, чтобы их ребенок остался вне социальной группы, особенно, если эта социальная группа оказывает положительное влияние? Когда формулируете тезис и подбираете аргументы, ищите то, с чем люди в целом могут согласиться. Энтимема – мощный инструмент влияния.

Заключение

После вводного тезиса и аргументов нужны выводы. Заключение должно основываться на доказательствах и размышлениях, которые вы ранее представили. Когда моя дочь представила новый тезис и аргументы, ее вывод звучал так: “Поэтому, мне нужен телефон”. Мы с женой посчитали ее аргументы убедительными, поэтому купили ей мобильный.

Простые повествовательные предложения

Используйте простые предложения. Они выглядят более правдивыми. Исследователи показали, что читатели и слушатели оценивают простые предложения как более правдивые в сравнении с длинными и сложными. Простое предложение содержит существительное и глагол. Введение в предложение прилагательных меняет характеристики существительных. Точно также и наречия изменяют восприятие глаголов. Прилагательные и наречия вносят двусмысленность. Поэтому, вводя эти части речи, нужно быть крайне осторожным. Каждое добавленное слово должно иметь конкретную цель. Удалите все лишние слова из предложения.

Простые предложения предполагают лишь заглавную букву в начале предложения и точку в конце. Сегодня многие люди не знают, как правильно использовать запятые. Простые предложения не нуждаются в запятых, поэтому вам не потребуется знание сложных правил. Предложения с пунктуационными ошибками производят впечатление лени и некомпетентности. Если вы пишите простыми предложениями, то не делаете таких ошибок.

Используйте простые предложения. Они выглядят более правдивыми

Используйте простые слова

Цель коммуникации – сообщить, убедить или повлиять. Большинство читателей и слушателей располагают рабочим словарем в 500 слов, что равноценно уровню пятиклассника. Если хотите проинформировать, убедить или повлиять, используйте простые слова, чтобы ваше послание было легко понять. Кроме того, в простых словах сложней сделать ошибки.

Одно предложение – одна идея или действие

Простые повествовательные предложения по определению содержат одно существительное и один глагол. Это значит, что одно предложение может касаться лишь одной идеи или одного действия. А это помогает избежать двусмысленности.

Используйте активные слова

Активные слова побуждают читателя двигаться от предложения к предложению. Пассивные глаголы делают предложения слабыми.

Практическое применение

Эту формулу эффективной коммуникации легко запомнить и применить во многих ситуациях. Например, если хотите убедить начальника следовать в определенном направлении, кратко укажите, чего хотите достичь, используйте простые предложения с активными глаголами, чтобы усилить свою позицию, а затем представьте свой вывод, которые повторяет главный тезис. В социальных ситуациях вы можете хотеть пообедать в любом ресторане в то время, как ваши сотрудники хотят в другой. Чтобы убедить их, назовите ресторан, в который хотите пойти, причины, почему стоит выбрать именно его, и в завершении добавьте: “Давайте пообедаем в этом ресторане”. Эта формула подходит для любой ситуации, в которой вы хотите проинформировать, убедить или повлиять на других.

Больше советов о техниках разрешения конфликтов Джек Шафер дает в своей книге “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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