Как диеты влияют на либидо? Мнение врача

Умеренное ограничение калорий позволит улучшить показатели здоровья, включая сон и либидо

О фастинге и либидо. Просматриваю я одну этнографическую книгу и нахожу там любопытный ответ версии 1890 года на вопрос, почему у бедной крестьянской семьи так много детей: «Богатый-то как поужинает досыта, так и спит до утра, ничего ему и в голову не придет. А голодный-то ляжешь, ночь и не спишь, да чего-нибудь и с женой наварогосишь. Оттого у богатых всегда и ребят меньше».

Но шутки шутками, а как фастинг действительно влияет на либидо? Оказывается, что ограничения количества калорий продолжительностью более 2-3 суток действительно снижают либидо и уровень тестостерона. А вот краткосрочный фастинг не ухудшает либидо и уровни половых гормонов. Более того, уровень тестостерона при краткосрочном воздержании даже повышается на 180%! Правда здесь есть одна оговорка: повышение происходит только у мужчин с нормальной массой тела.

На примере гормона голода грелина понятно, насколько здесь тонкий баланс. С одной стороны, умеренное воздействие грелина повышает либидо («вкус к жизни»), но чуть больше голода – и вуаля, тот же грелин подавляет репродуктивную систему.

Умеренное ограничение калорий позволит улучшить показатели здоровья, включая сон и либидо

Ухудшение структуры тела (висцеральное ожирение) неизбежно приведет к нарушениям либидо. Более того, в долгосрочной перспективе даже у людей без лишней массы тела умеренное ограничение калорий позволит улучшить показатели здоровья, включая сон и либидо. И это уже не говоря про фертильность, которая очень тесно связана с метаболическим статусом, достаточно вспомнить спортивную женскую триаду.

Переедание и неправильный режим питания влияют не только на нашу фигуру, но и на либидо и фертильность, как у мужчин, так и у женщин. Низкий уровень висцерального жира, умеренное пищевое воздержание в виде TRF (ограничение пищевого окна), смещение пищевого окна на утро-день (eTRF) заметно влияет на уровни половых гормонов у людей не только с избыточным, но и нормальным весом.

Текст публикуется с разрешения автора

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