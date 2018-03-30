Как быть счастливым: 20 правил

У каждого свое счастье, но ученые и писатели уже наработали немало полезных правил

На определенном этапе жизни все мы начинаем задумываться над феноменом счастья. Пощупать или посчитать счастье невозможно, как, например, деньги или какой-либо товар, но его значение очень важно.

По определению Википедии, счастье – это психоэмоциональное состояние полного удовлетворения жизнью, чувство глубокого удовлетворения и безграничной радости. И каждый понимает счастье по-своему. Единство лишь в том, что мы сами создаем свое счастье и только мы выбираем, быть нам счастливыми или нет.

Феномен счастья исследовало много ученых, философов и писателей. Аристотель говорил, что счастье – это величайшее благо. Гретхен Рубин, американская писательница и блогерша, исследуя счастье, создала проект, в котором в течение года избавлялась от всего негативного и деструктивного, выбрасывала хлам из своей жизни и внесла в нее спокойствие, позитив и радость. Не могу сказать, что стоит делать точно так же, как она, но ее книга "Проект Счастье" интересная и полезная для расширения кругозора.

Однажды в конце декабря 2017 я прочитала маленькую и приятную книжечку Мика Викинга "Хюгге. Как жить хорошо по-датски". Она поразила своей открытостью, честностью, простотой и позитивом. Оказалось, что все сложное на самом деле очень просто; а все простое очень сложно реализовать и воплотить в жизнь.

В января 2018 года я поехала в Данию, чтобы понять что же такое хюгге и "с чем его едят". Прилетев в Копенгаген, я была потрясена спокойствием и умиротворением, улыбками, открытостью и доброжелательностью людей. Я поняла, что для них хюгге – это не просто красивое и модное слово, это стиль жизни и образ мышления. Не зря Дания считается самой счастливой страной в мире уже много лет.

В Копенгагене нет суеты, беспокойства, серости и печали. Есть только радость и счастье. И это счастье каждый датчанин несет в себе и излучает наружу. Это для меня было настоящее хюгге. Несмотря на энергичный киевский темп жизни и мой собственный жизненный стиль "бежать как можно быстрее", даже я смогла переключиться на мягкий, медленный и спокойный ритм Копенгагена и вобрать в себя "хюггность" города.

Полгода назад начала брать уроки пения и освободила себя от страха выглядеть смешно

Я наслаждалась каждым моментом, хотя была там всего два с половиной дня, всегда присутствовала "здесь и сейчас" и впервые в жизни не думала о работе, ведь была в отпуске.

Конечно же путешествия заканчиваются, и я, как и многие другие, не могу мгновенно переехать в Данию, чтобы стать счастливее. Однако после поездки в Данию и чтения многих книг, я вывела собственный рецепт счастья, рецепт собственного хюгге:

Начинать утро с радостной мысли и хорошего настроения. Как вы начнете ваш день, так он и закончится. От вашей первой мысли утром зависит очень много – как все пройдет на работе, как сложится ваша личная жизнь, как пойдут дела, повезет ли вам сегодня. Улыбаться и петь. Я раньше не пела, но полгода назад начала брать уроки пения и освободила себя от страха выглядеть смешно и забавно, а также от напряжения. Дарить другим людям хорошее настроение и позитив. Как говорил Будда: "Подарив кому-то счастье, вы вынуждаете его сделать то же самое, и таким образом счастье от вас распространяется по миру". Гулять на свежем воздухе. Прогулки помогают преодолеть стресс, а также освободить мозг от лишних мыслей и высвободить место для новых решений. Заниматься спортом и поддерживать себя в хорошей физической форме. Спорт всегда улучшает настроение и делает вас немного счастливее. Научиться говорить "нет". Выбрасывать и отдавать. Необходимо выбросить хлам из дома, работы и, главное, с головы, а также заботиться о своем доме и рабочем месте – они должны быть опрятными и "живыми", наполненными цветами. Правильно питаться. Я люблю готовить дома и это действительно переключает на позитив и согласно датскими исследованиями – это очень хюггно. Не ждать похвалы и благодарности. Ожидание разрушает и вкручивает в негатив. Делать подарки и комплименты вашим знакомым и друзьям; а также благодарить за все, что имеете. Творить добро и просить о помощи. Увеличивать любовь вашего сердца и производить широту души. Уделять время себе и своим хобби. Это вдохновляет. Постоянно учиться и самосовершенствоваться. Это расширяет ваш кругозор и предоставляет вам больше возможностей, что, в свою очередь, делает вас счастливыми. Не стесняться быть собой. Не сравнивать себя с другими. Научиться смеяться над собой. Уделять внимание сну. Хороший сон – залог хорошего настроения и продуктивного дня. Избегать негативных эмоций от коллег, друзей и родственников. Не тратить время на тех, кто вам не по душе, кто постоянно портит настроение. Сохранять спокойствие в любой ситуации. Это лишь ситуация, а не проблема, и она кончится. Прекратить ныть, ворчать, критиковать, завидовать. Наслаждаться жизнью и каждым мгновением. Отпустить прошлое и отрицательный опыт. Буды здесь и сейчас.

Обычно этот список можно дополнять, и у каждого он будет свой.

Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым мгновением вашей жизни!

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