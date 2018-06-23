Как Боженьку свергали. Самый ожидаемый сериал ближайшего времени. Блог Алексея Бондарева

Знаменитая трилогия Филипа Пулмана Темные начала получила второй шанс появиться на экранах. BBC экранизирует первый роман трилогии в виде высокобюджетного сериала.

Я в восторге.

Новость о том, что BBC берется за Темные начала, привела меня фактически в экстаз. А посты самого Пулмана в Facebook о новостях кастинга и вовсе вселяют нешуточный оптимизм.

Поговорим о том, почему Темные начала стоит экранизировать, почему первая попытка оказалась неудачной, почему новый сериал может быть лучше, и почему он может стать действительно большим событием.

Что за Темные начала?

Это трилогия британского писателя Филипа Пулмана, которая также имеет несколько дополнений в виде отдельных книг.

Три основные книги выходили с 1995 по 2000 годы.

Главная героиня Темных начал - девочка Лира, которая живет в странном мире, где переплетаются наука, магия и теология. У всех людей в этом мире есть внешний носитель души, так называемый деймон. Это животное всегда противоположного пола. У детей деймон может менять свой облик, но когда человек взрослеет, деймон окончательно превращается в определенное животное, которым остается навсегда.

Лира - сирота, а ее опекун Лорд Азриел - великий путешественник и ученый. Азриел совершает удивительное открытие - существуют некие параллельные миры, для перемещения между которыми нужна особая энергия, которая высвобождается только когда происходит разделение человека и его деймона.

Параллельно Лира начинает расследование исчезновения своего друга, которое приводит ее к организации похищающей детей. Ею руководит коварная миссис Колтер. На нее работают наемники - сибирские тартары. Лира объединяется с цыганами и магическим бронированным медведем, чтобы освободить детей.

Позже она найдет проход в параллельный мир (мир людей, у которых нет деймонов) и познакомится с мальчиком Уиллом. Вместе они найдут нож, который может прорезать окна в параллельные миры.

А еще они узнают, что Азриел ведет борьбу против самого Властителя, существа, которое свергло первого Бога, и теперь ему служат церковники во всех мирах…

На первый взгляд, довольно типичная фэнтези-история с антирелигиозными замашками. Но на самом деле книги Пулмана наполнены интересными размышлениями о природе человеческой души, о любви и самопожертвовании. И о Боге, конечно.

Это вроде как и детское фэнтези, но в итоге затрагивает темы, которые восходят к Потерянному раю Мильтона. Пулман в конечном итоге пишет о поисках себя, поисках духовной свободы. О том, что любовь и истинная сущность человека всегда будут противостоять попыткам порабощения под предлогом Высшего Суда и прочей божественной чепухи.

В свое время книги мне очень понравились, пусть даже, как мне кажется, автору не удалось закончить их так же сильно, как он их начал.

Первая экранизация

В 2007 году на экраны вышел фильм Золотой компас, который являлся экранизацией Северного сияния, первой книги трилогии Темные начала.

По всем признакам его должен был ждать успех. Один актерский состав чего стоил!

Лиру играла восходящая звезда Дакота Блю Ричардс, очень харизматичная 11-летняя девочка, практически идеально попавшая в образ.

Лорда Азриеля играл Дэниэл Крейг, злодейку миссис Колтер - Николь Кидман. А еще в фильме была потрясающая Ева Грин в роли ведьмы.

Бюджет фильма составил внушительные $180 млн. Плюс расходы на маркетинг. Кассовые сборы в мире добрались до отметки $300 млн. Однако, для студии New Line Cinema это была катастрофа.

Студия и так переживала не лучшие времена, а Золотой компас не стал ни Гарри Поттером, ни Властелином колец, собиравшим миллиарды. После финансового крах студии, она перешла под крыло Warner Bros, а на экранизации второй и третьей книг трилогии был поставлен крест.

В чем была причина провала?

Во-первых, Золотой компас должен стать уроком для всех продюсеров. Звездный состав - это не гарантия успеха.

Главной проблемой Золотого компаса было отсутствие центральной идеи. Авторы фильма побоялись напрямую следовать книге, которая несет яркий антихристианский месседж. Поэтому в фильме не очень понятно, кому противостоят герои.

В книге речь идет именно о церкви, которая выступает в роли основы тоталитарного строя. В фильме же есть некий магистериум. Он был и в книге, но лишь в качестве одной из церковных структур. А в фильме на само христианство нападок нет. Вот и получается, что герои противостоят какой-то непонятной структуре из злых дядек. А таких фильмов, извините, было снято уже столько, что от них тошнит.

В общем-то центральная мысль Пулмана о том, что люди, маги, бронированные звери и т.д. борются против церковников, в фильме оказывается сильно смазанной. В итоге, зрителю была просто непонятна суть конфликта.

Было совершенно не ясно, почему нужно сопереживать Азриелу. Фильм превратился в банальную историю о маленькой девочке, которая куда-то идет, чтобы кого-то спасти.

В общем, это был провал, основной причиной которого стала пресловутая голливудская политкорректность.

Между прочим, церковь все равно атаковала Золотой компас, назвав фильм антихристианским. Так что, авторы фильма капитально сели в лужу из-за своей мягкотелости. И фильм не удался, и нападок церковников все равно не избежали.

Во-вторых, авторы фильма совершенно неоправданно изменили концовку.

В концовке фильме Лира временно победившая злодейку Колтер, отправляется на поиски исчезнувшего Азриела. И все.

В книге же Азриел предает девочку. Он убивает ее друга, чтобы отделить его деймона и открыть проход в параллельный мир. Иными словами, Азриел оказывается вовсе не идеальным героем, которым она себе его представляла. Больше того, сама история преобретает иной оттенок. Выходит, что книга вовсе не о том, как маленькая девочка помогает большому и доброму дядьке спасать мир. Это история о том, как ей придется самой спасать мир, в том числе и от таких дядек.

Собственно, понятно, что авторы фильма не хотели такого поворота, чтобы обелить персонаж Крейга, звезда все таки. Но это стало вторым изменением истории, которое сделало фильм совершенно блеклым, безыдейным и непонятным для зрителя.

Грядущий сериал

Сам Филип Пулман очень позитивно настроен в отношении грядущего сериала BBC.

О бюджете пока не сообщается, но по косвенным признакам BBC, также как и другие каналы, ищет свой вариант альтернативы Игре престолов. Так что денег не пожалеют.

Заявленный актерский состав впечатляет. Лиру сыграет Дафна Кин, девочка, которая всех сразила в прошлогоднем Логане. Азриеля сыграет Джеймс МакЭвой, один из лучших актеров своего поколения. Злодейку Колтер сыграет Рут Уилсон (помните психопатку из Лютера?). Режиссерское кресло займет Том Хупер (Отверженные, Речь короля).

Я практически уверен, что в эпоху мрачных сериалов, вроде той же Игры престолов, создатели сериала не повторят ошибок своих голливудских коллег.

Игра престолов научила всех, что зрители в восторге от брутальных сцен, смертей позитивных героев, продвижения парадоксальных идей и всяческих издевательств над моралью.

Вспомните хотя бы Его Воробейшество из Игры престолов. Это была брутальнейшая нападка на христианство как таковое. И вспомните, чем закончилась эта история. Нет, я сейчас не о знаменитой сцене с обнаженной королевой, которую оплевала толпа. Я о том, как Серсея потом расправилась с горе-христианами.

Мне кажется, что сам факт воскрешения идеи об экранизации Пулмана связан с возросшим спросом на богоборчество.

Темные начала - идеальный материал. Здесь очень много провокаций, и в то же время, это самобытный материал. Не чернушный, а даже немного детский. И у Пулмана есть то, чего нет у Джорджа Мартина в Игре престолов. Я имею в виду настоящую незамутненную любовь между красивыми девочкой и мальчиком. Правда, эта история появляется и развивается лишь во второй и третьей книгах.

Но будем надеяться, что у BBC все получится. И мы увидим не только отличную экранизацию первой книги, но и всю историю, которую придумал Пулман. Она того стоит. На мой взгляд, потенциала здесь не меньше, чем у Игры престолов.

P.S. Борьба с Богом - не главная идея Пулмана. Если создатели сериала смогут правильно расставить акценты, то зрители будут поражены концепцией деймонов. Это действительно очень сильная идея.