Как бороться с бессонницей? Новая методика британского врача

Британский журналист Саймон Паркин написал о бессоннице для подкаста на The Guardian, рассказав об инновационных способах лечения болезни

Мы живём в золотую эру бессонницы. Вечный свет ночных огней, поток новостей, скроллинг бесконечной ленты в соцсетях настроили этот мир вражески ко сну. Ночь уже не так чётко отделена от дня. Спальня уже не служит побегом из офиса. Физические и ментальные стены, когда-то ограждавшие нас от работы и общения, пали. […]

Когда не можешь уснуть, бессонница кажется самым унылым наказанием в мире. По оценкам, треть взрослых жителей Великобритании страдает от хронической бессонницы. Её определение звучит так: наличие возможности, но отсутствие способности уснуть на протяжении минимум шести месяцев. Страдающие бессонницей, как правило, пытаются заснуть около семи часов. Они расправляют кровать. Задёргивают шторы. Но как только голова касается подушки – ничего не получается. Многие обращаются за помощью. С 1993 до 2007 года число людей в Британии, обратившихся к врачам с жалобами на бессонницу, почти удвоилось. […]

Долгие годы я выполнял все ритуалы и подготовки: торжественно относил мобильный в соседнюю комнату, принимал обжигающий душ, натягивал повязку на глаза. Но страх бессонницы усиливался с каждой неделей и месяцем, а навязчивые предрассудки множились. Винсент Ван Гог поливал свой матрас скипидаром, надеясь, что он приворожит сон. Комик Уильям Филдс говорил, что может уснуть только под звуки дождя, поэтому его верная спутница Шарлотта Монти разбрызгивала воду из шланга напротив окна спальни, пока он не засыпал. Сегодня похожие звуки можно найти в разных мобильных приложениях.

Спустя какое-то время сам факт потребности ложиться спать пробуждает пациентов

Такие эксцентричные поступки, возможно, делали бессонницу в глазах других лишь небольшой неприятностью. Как и ощущение презрения, бессонница способна развить у человека чувство стыда. Сон – это самая естественная вещь в мире; неспособность уснуть заставляет чувствовать себя неправильно. Так, с глазами панды и тревожными мыслями, я вошёл в главную дверь Королевского Госпиталя в Лондоне.

Хью Селсик не может утверждать точно, но скорее всего он встретил больше всего страдающих бессонницей, чем кто-либо другой в Британии. Но до сих пор, переступая порог больницы, он не имеет ни малейшего понятия, кто из окружающих людей – его пациент. У большинства людей с хронической бессонницей нет ярко выраженных симптомов усталости. Это скрытый, внутренний недуг. […]

Как же центральная больница в Лондоне успешно борется с этой болезнью, когда десятилетьями медицина не знала решения? Ответ подсказывает убеждение Селсика в том, что бессонница – не просто симптом другого, более серьёзного заболевания. Долгое время доктора лечили основные болезни – диабет, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с легкими – и надеялись, что выздоровление принесёт пациенту сон. Такой подход часто не срабатывал. […]

Селсик верит, что только если относиться к бессоннице как к психическому расстройству, со степенями сложности от лёгкой до хронической, медицина может разработать и предоставить подходящее лечение. Такой новаторский подход вызван не только научным любопытством, но и личным опытом: Селсик знает о бессоннице не понаслышке. […]

В 2009 году Селсик начал исследовать когнитивную поведенческую терапию (КПТ), которая должна избавить пациента от негативных ассоциаций со сном. Для страдающих бессонницей спальня сильно отождествляется с отсутствием сна, что и является основным поводом для пробуждения – как, например, неконтролируемое состояние стресса при посещении стоматолога. КПТ работает так, чтобы изменить подсознательную ассоциацию пациента спальни с бессонницей и поменять её на связку: «спальня-сон». «Наши результаты сразу же были хорошими», – комментирует Селсик. […]

Для своих пациентов Селсик всегда проводит опрос, чтобы выявить главную причину бессонницы из множества вариантов. Как только возможные варианты обнаружены, доктор задаёт разные вопросы, как практические («В каком часу вы ложитесь спать?», «Как долго вы спите?»), так и наводящие («Что произошло в вашей жизни, когда у вас впервые началась бессонница?»).

В лучшем случае, ответы пациента указывают на паттерн, который устанавливает диагноз. Иногда это нарколепсия, ночная эпилепсия или лунатизм – одни из распространённых заболеваний, вызывающих бессонницу. Часто это психическая бессонница. […]

Каждый пациент должен начать вести дневник сна, в котором будет записывать, когда идёт в постель, во сколько встаёт, как много времени понадобилось для погружения в сон и сколько раз он просыпался ночью. Также Селсик отвергает идею, что люди должны придерживаться привычного распорядка сна. Обычно страдающие бессонницей ложатся в кровать рано и проводят в ней много времени, чтобы увеличить свои шансы на сон. Их логика выглядит так: «Если уж я недосыпаю, то должен провести в кровати как можно больше времени», – но сопутствующая тревожность только усугубляет проблему. Вместо этого, пациентам советуют установить жёсткий и резкий подъём. «Мы говорим вставать в одно и то же время каждый день, независимо от того, как долго они спали, во сколько они легли или что им нужно делать днём».

Также нельзя валяться в кровати или дремать днём. Теория заключается в том, что просыпаясь в одно время каждое утро, вы чувствуете сонливость в одно время каждый вечер, и, спустя недели, ваш график сна естественным образом отрегулируется. Пациент может вначале установить цель в шесть часов сна. И если на работу нужно вставать в семь утра, то запрещено ложиться спать раньше часа ночи. […]

Также Селсик пытается искоренить у пациентов негативные ассоциации, связанные со спальней. Когда страдающие бессонницей идут в кровать, они часто ощущают страх, что снова будут лежать измождёнными и злыми. Спустя какое-то время сам факт потребности ложиться спать пробуждает пациентов. Спальня становится триггером тревоги, порой даже ужаса. Для решения этой проблемы Селсик советует покидать спальню, если в течение 15 минут они не уснули. Ещё в спальне нельзя заниматься ничем, кроме секса и сна. Пациентам даже советуют переодеваться в другой комнате. […]

Исследования показывают, что КПТ – самое эффективное длительное лечение бессонницы. Но оно будет давать результат, только если пациент соблюдает режим. Для тех, кто постоянно меняет часовые пояса, останавливается в незнакомых номерах отелей или работает по ночам, план Селсика невыполним. Таким пациентам нужен не график, которому они будут следовать, а таблетка, которую можно проглотить. […]

Перевод НВ

Полную версию можно найти на The Guardian

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