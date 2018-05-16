Как бегать в жару: четыре важнейших правила

Перед выходом на пробежку стоит позаботиться о правильной одежде и защите кожи от солнца

Наконец-то на улице лето. Теперь не нужно надевать энное количество слоев одежды и пытаться рассчитать так, чтоб не было слишком жарко или холодно. Другое дело лето — накинул майку, легкие шорты, обул кроссовки и побежал. На самом же деле только кажется, что бегать летом проще, чем зимой. У тренировок в жаркую погоду есть свои условия, нарушение которых грозит наказанием, начиная со сгоревшего на солнце носа и заканчивая тепловым ударом и обмороком.

Предлагаю вам простые правила, которые помогут получить от тренировки удовольствие и избежать неприятных последствий.

Правило №1. Одежда из правильного материала и кепка/козырек для защиты от солнца. Для бега в жару не нужно надевать слои маек и кофт, но к выбору майки/футболки, шорт, носков и кроссовок тоже нужно подходить с умом. Верхняя одежда должна быть из материала, отводящего влагу. Носки также желательно покупать спортивные из специальной ткани, так как хлопковые намокнут и могут натереть ногу. Кроссовки должны быть легкими, с хорошей вентиляцией, чтоб ноги потели по минимуму.

Но самое главное, о чем никогда не стоит забывать, выходя на пробежку летом в утреннее или дневное время, — кепка или козырек для защиты от солнца. Даже если вам кажется, что на улице не так уж и жарко, через полчаса после начала тренировки ситуация может измениться. К тому же козырек хорошо защищает ваше лицо и глаза от солнца и может заменить солнечные очки. Кстати, спортивные солнечные очки тоже можно взять при условии, что вы чувствуете себя комфортно, и они не съезжают на кончик носа во время бега из-за тряски.

Правило №2. Не забываем наносить солнцезащитный крем. Если вы вышли на пробежку в 9 утра, а не в 6, тогда лучше позаботиться хотя бы о своем лице. Особенно, если на улице ветреная погода. С ветром в лицо вы обгорите в два раза быстрее и даже не заметите этого. Зато вечером в зеркале вас будет ожидать сюрприз. Если вы бегаете в легкой майке или топе, желательно намазать еще и плечи.

Выбираете солнцезащитный крем с нужным вам SPF, наносите его на лицо и тело хотя бы за 10 минут до выхода на улицу, и бегаете в свое удовольствие без последствий в виде обгоревшего носа.

Правило №3. Защищаем себя от натертостей. В жару мы начинаем потеть быстрее и обильнее, чем в прохладную погоду. В связи с этим могут возникнуть такие неприятности, как натертости, и не только на ногах. В зависимости от вашей чувствительности и строения тела, во время беговых тренировок можно натереть не только ноги, но и внутренние стороны бедер, под мышками и… соски. Особенно это касается долгого бега (от часа и дольше).

С ветром в лицо вы обгорите в два раза быстрее

С ногами мы уже выяснили в первом правиле — хорошие спортивные носки и кроссовки с вентиляцией. Но что делать с остальными частями тела? Многие бегуны на длинные дистанции заклеивают соски пластырем, чтоб они не терлись об футболку. Вы тоже можете попробовать. Звучит странно, но работает.

Для того, чтобы избежать натертостей с внутренней стороны бедер, у вас есть несколько вариантов: либо носить облегающие длинные шорты, либо нанести на проблемные места слой вазелина или специальной смазки от натертостей. Этот же трюк с вазелином работает и с подмышками.

Правило №4. Соблюдаем питьевой режим. Это правило чуть ли не самое важное, так как в жару мы потеем гораздо интенсивнее, чем в прохладную погоду. Дегидратация может вызвать судороги, тепловой удар, потерю сознания и много других неприятных последствий.

Так как вместе с потом организм теряет не только влагу, но и полезные элементы, желательно пить не просто воду, а изотоники. Изотоник — специальный спортивный напиток с содержанием небольшого количества солей и сахаров, который помогает организму восстанавливать водно-солевой баланс. Вы можете использовать готовый вариант, купленный в магазине, или приготовить его самостоятельно. Самый простой рецепт для тех, у кого нет времени — выпустить газ из минеральной воды.

Соблюдайте эти простые правила безопасности, и тогда летние тренировки принесут вам исключительно удовольствие.

Текст публикуется с разрешения автора

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