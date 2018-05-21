Как альтернативное образование меняет детей. Блог Натальи Тарченко

В альтернативной школе каждый ученик может идти по собственному образовательному маршруту

Шестилетние школьники, которые проходят программу за третий класс, придумывают, как помочь детским домам, и проектируют ремонты классов – речь идет не о вундеркиндах или детях-индиго, а об обычных учениках альтернативных школ, которым просто дали возможность быть собой. Расскажу о плюсах таких школ, основываясь на собственном опыте работы с учениками.

Индивидуальный подход и раскрытие талантов

Представьте картину: вашему ребенку 8 лет, он очень любит рисовать и может часы напролет проводить с кисточкой за мольбертом. Но вот незадача – он до сих пор не научился читать. Если ваш ребенок ходит в традиционную школу, скорее всего, учителя уже сделали все, чтобы он почувствовал себя “неправильным”. Его дневник исписан двойками, а вместо рисования его заставляют сидеть за букварем. Потому что есть общие для всех учеников программа и требования, которым нельзя не соответствовать. Конечно, со временем он научиться читать. Но в придачу обзаведется десятком комплексов и чувством вины и, самое грустное, – так и не раскроет свой талант.

Если же ваш ребенок учится в альтернативной школе, ему увеличат количество занятий по живописи. И составят индивидуальную программу, где предметы, глубина и темп их изучения будут соответствовать его талантам и особенностям. Он также научится читать. Но при этом вырастет счастливым и реализованным.

В альтернативной школе вместо понятий “правильно” и “неправильно”, используют “естественно” и “неестественно”. Например, для шестилетней девочки может быть естественным проходить программу по математике за третий класс, а для девятилетнего мальчика – изучать математику за шестой класс. Это не хорошо и не плохо, это естественный для этих конкретных ребят темп обучения, благодаря которому они раскроют свои сильные стороны быстрее.

Много практики и подготовка к реальной жизни

“Как мне пригодится таблица умножения?”, “Зачем чертить на доске прямоугольники?” Эти вопросы возникают почти у каждого школьника на уроках математики, и, как правило, на них не дают ответ. Детям не остается ничего другого, как заучивать правила и формулы, чтобы не ударить в грязь лицом у доски или хорошо написать контрольную. А потом все благополучно забыть.

Изучая же прямоугольники в альтернативной школе, дети понимают, зачем они это учат, и сразу закрепляют знания на практике. Например, они могут разработать проект по ремонту класса: измерить комнату, рассчитать, сколько нужно обоев и какую мебель можно себе позволить. А потом на один день перевоплотиться в маляров и изменить что-то в классе.

60% сегодняшних учеников начальной школы будут работать в профессиях, которых еще не существует. В будущем им не пригодится теория, которую за минуту можно найти в Google. Умение работать в команде, критическое мышление, креативность – те навыки, без которых не обойтись во взрослой жизни. Лучше всего их развивают проекты и постоянная практика.

У свободных детей нет агрессии

Свобода выбора и понимание себя

Должен ли ребенок выбирать предметы? А учителей? Не приходить на урок, если не хочется? Любой учитель старой закалки будет категоричен: “Нет, нет и нет. Педагог и родитель лучше знают, что нужно ребенку”. В таких условиях детям приходится во всем соглашаться со старшими и учить то, что им говорят. А во взрослой жизни пожинать плоды этого подхода, такие как неумение принимать решения и непонимание своих желаний.

Альтернативная школа относится к детям как ко взрослым. Хочешь английский три раза в неделю – пожалуйста! Не пойти сегодня на природоведение – твое право. Каждый ребенок учится делать выбор и нести за него ответственность. Многие родители боятся, что если ребенка не заставлять, он не будет учиться. Это мнение полностью опровергает 97-летний опыт английской школы Summerhill, которую называют первой свободной школой в Европе. Здесь никого не заставляют учиться, а расписание существует только для учителей. Дети могут приходить только на те уроки, на которые захотят. Или целыми днями играть во дворе в футбол. Создатель школы Александр Нилл отмечал, что, адаптация к школе у новых учеников занимает 2-3 месяца. Наигравшись, дети с энтузиазмом приступают к занятиям. Что интересно, в школе нет прогульщиков, и почти не бывает ссор или драк. Почему? Просто у свободных детей, в отличие от подавленных, нет агрессии, которую нужно выразить. Не заставляя детей учиться и давая им возможность выбирать, альтернативная школа растит самостоятельных людей.

Часто родители думают, что альтернативная школа – это место либо для одаренных, либо для проблемных детей, с которыми обычная система не справляется. Но это миф. Соотношение таких детей в обычной и альтернативной школе примерно одинаковое. Разница лишь в том, что в альтернативной школе каждый ученик может идти по собственному образовательному маршруту, раскрывая свои сильные стороны и не чувствуя себя при этом “не таким как нужно”. Эта школа подходит всем детям, которые хотят найти себя и вырасти счастливыми.

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