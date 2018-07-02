Качество, а не количество. Шесть причин отказаться от подсчета калорий

Обращайте внимание не на то, сколько вы едите, а на то, что едите

Я из тех, кто вообще не смотрит на калорийность блюд, не ставит рамок по калориям в день и не отслеживает сожженные калории на беговой дорожке. 1200 ккал в день? Кто это придумал?

Количество необходимых калорий в день – наиболее частый вопрос, интересующий всех, кто становится на путь правильного питания и здорового образа жизни. Я когда-то тоже задавалась этим вопросом, но придя к системе здорового растительного питания, перестала считать калории.

Что тогда действительно важно?

Состав блюд: сами ингредиенты и их сочетания;

Качество продуктов;

Способ приготовления: важно понимать, как готовить даже полезные ингредиенты, ведь любой продукт при неправильной обработке можно превратить в яд;

Время приемов пищи: животный белок на ужин – это большая нагрузка для пищеварительной системы.

Отсутствие подсчета калорий не отображается на моей фигуре и активности. Я полна энергией, здоровьем и легкостью.

Вы можете подумать, что одно другому не мешает и можно следить за составом, качеством, временем, но при этом не забывать подсчитывать калории, но я буду переубеждать.

Почему я не рекомендую считать калории?

Калории – недостоверная информация, которая создает значительное психологическое бремя и существенно портит настроение. Ведь вместо того, чтобы наслаждаться едой, человек занят подсчетом. Калории – источник энергии, “энергетическая ценность”. Таким образом, калории – это количество энергии, которое получает организм при полном их усвоении. При снижении количества употребляемых калорий энергозатраты организма снижаются. При значительном уменьшении калорий замедляется метаболизм, ухудшается сон, нарушается менструальный цикл, появляются отеки и другие неприятные последствия. Известно, что в 1 грамме углеводов — 4 ккал, 1 г белка – 4 ккал, 1 г жира — 9 ккал. Это абсолютно условные цифры. Ведь для того, чтобы определить точные данные, необходимо сжечь пищу в калориметре и замерять количество выделяемой при горении энергии. Но и это не все. Общее правило, что в 1 г жира 9 ккал. Но при этом известно, что в жирах морепродуктов может быть до 4 ккал, а в жирах/ масла целых 9 ккал. Кроме того, блюда и продукты при разнообразных термических обработках, при хранении и замораживании, при различных уровнях влажности способны менять свою калорийность.

Нельзя узнать точную калорийность пищи и точное количество потраченных калорий

Производители, делая подсчет калорий для своих продуктов используют такую же точно информацию из интернет-таблиц, как и вы. Причем, данные у каждой отдельной таблицы разнятся. Зачем же перегружать себя бесполезной, неточной информацией?

Что на самом деле важно:

Качество и происхождение еды; Время приема пищи относительно биоритмов; Сочетания продуктов между собой; Уровень физической активности; Режим питания и отдыха.

Вывод:

Зачем же перегружать себя бесполезной, неточной информацией? Нельзя узнать точную калорийность пищи и точное количество потраченных калорий во время физических нагрузок.

Поставив себе норму калорий можно скушать в ее пределах разное количество разных продуктов. Но кушая молочные продукты, торты и мясо на 1500 ккал нельзя добиться такого же оздоровительного эффекта, как и при употреблении овощей, цельнозерновых круп и суперфудов с той же самой суммой калорий.

Обращайте внимание не на то, сколько вы едите, а на то, что едите. Полюбите качественные и здоровые растительные продукты и физическую активность, и вскоре вы ощутите легкость и прилив энергии, без постоянной необходимости считать калории.

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