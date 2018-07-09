Юмор в высшей степени. Рецензия на фильм Человек-Муравей и Оса

Юбилейный фильм Marvel Studios глумится над физикой и избивает логику. Но делает это смачно, динамично и смешно

20 фильмов. Таким достижением Marvel отмечает десятилетний юбилей своей Кинематографической Вселенной. Каждый основной персонаж обзавелся собственной историей и успел побывать в мясорубке двух супергеройских войн, прикрывая отведенный ему фланг. Железный Человек – это мозги и пафос. Капитан Америка – сила и боевой дух. Тор – детская наивность. Черная Пантера – унылая политкорректность. Человек-Муравей – динамика и юмор. Стен Ли – ожидаемое, но всегда неожиданное камео.

Именно последнему вымышленному герою (речь конечно же не о Ли) посвящена новая полнометражная лента студии.

Сюжет делает шаг назад по временной оси Киновселенной и переносит зрителей в промежуток между Противостоянием и Войной Бесконечности. Скотт Лэнг (Пол Радд) скучает под домашним арестом после заварушки в Германии. За время отсидки он успел создать небольшой бизнес, которым управляет его лучший друг Луис (Майкл Пенья). Периодически парня навещает малолетняя дочь и бывшая жена с новым мужем. За три дня до конца срока к нему обращается Хоуп ван Дайн (Эванджелин Лилли), дочь ученого Хэнка Пима (Майкл Дуглас), создателя костюма Человека-Муравья, и просит помочь им решить одну семейную проблему родом из детства.

Первая часть Человека-Муравья резко контрастировала со своими “одноклассниками” благодаря комедийному уклону. Ни в одной из предыдущих лент не было столь ярко прописанных второстепенных персонажей, которые не дают фильму скатиться в скучное морализаторство на тему семейных ценностей.

Человек-Муравей и Оса – это фильм имени Майкла Пеньи (Ярость, Марсианин). Этот чернявый паренек под соусом украинского дубляжа – самое светлое пятно картины, без которого она бы лишилась большей части своей харизмы. В течение двух часов Пенья появляется не часто, но каждая его сцена – это событие, за которое можно простить Муравью вопиющие недостатки.

Все, что внимательный зритель замечает на экране между его явлениями, с особым цинизмом издевается над законами физики и периодически пинает исподтишка здравый смысл. Даже с поправкой на жанр супергеройского кино.

Олдскульные Майкл Дуглас и Мишель Пфайффер хотя и держатся молодцом, но их след – это та самая борозда, которую оставляет после себя старый конь. Еще ровная, но уже неглубокая. Их плюшевым персонажам, как и насквозь картонным злодеям, категорически не хватает адекватной мотивации и осмысленных побудителей к действию.

Человек-Муравей и Оса – это фильм имени Майкла Пеньи

Все эти сценарные пробоины появляются выше ватерлинии. Линкор Marvel’овского флота прочно удерживается на плаву и даже продвигается вперед благодаря динамике (драки, погони и перестрелки в комплекте), неплохой операторской работе и как всегда грамотному внедрению отдельно взятой картины в общую киновселенную (сцены после титров must see). Ну и, конечно же? юмору.

Перед походом в кинотеатр рекомендуется переключить тумблер восприятия в положение “комедия”, и тогда шансы получить удовольствие от просмотра фильма Человек-Муравей и Оса резко увеличатся.

Идти или не идти? Здесь – вообще не вопрос.

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