Юмор, секс и отношения. Как шутки влияют на романтику?

Даже в таких субъективных вещах, как юмор и сексуальная жизнь, обнаруживаются некоторые закономерности

Чувство юмора – это сексуально. Существует множество подтверждений того, что весёлый нрав делает вас желаннее, особенно, если вы – мужчина. Но вот этап флирта уже позади, и вы перешли к серьёзным отношениям – насколько в таком случае важен юмор?

Позитивные шутки (например, для ободрения) могут положительно влиять на качество отношений. Тогда как агрессивный юмор (поддразнивание и высмеивание партнёра) приносит обратный эффект. Чувства могут варьироваться ежедневно, в зависимости от того, как именно каждый из партнёров шутит.

В длительных отношениях пары обычно схожи в своём чувстве юмора – хотя это и не связано с общим удовлетворением от брака или его продолжительностью. Исследования показывают, что пары с меньшим количеством детей смеются чаще, чем многодетные супруги.

Среди 3 тысяч пар из 5 стран и мужья, и жены оказались более счастливы в отношениях с веселым партнером. Но жены оценивали чувство юмора как важное условие для счастливого брака чаще, чем мужья. При этом любопытно, что и мужчины, и женщины считали, что именно супруг – главный юморист в семье. Почти все пары отметили, что юмор сказывается положительно на их браке.

Решение конфликтов

Что же происходит, когда все не так радужно? Юмор – отличный ледокол, но может ли он быть полезен для решения конфликтов в отношениях? 60 пар новобрачных фиксировали, как они обсуждают проблемы в отношениях. Они отмечали присутствие юмора в разговорах, а также уровень стресса. Выводы, к которым пришли исследователи через 18 месяцев наблюдений, были неожиданными. Если пара переживала сложный период, то чем чаще шутил муж, тем сильнее увеличивался шанс развода или расставания.

Пары с меньшим количеством детей смеются чаще, чем многодетные супруги

И наоборот – в другом исследовании среди 130 семейных пар, если супруга шутила, то отношения были стабильными около шести лет – но только в том случае, когда юмор был направлен на сглаживание острых углов между партнёрами. Другими словами, если юмор успокаивал мужа, то это приносило пользу браку.

Эти две статистики проявляют различные функции юмора для мужчин и женщин. Первые могут прибегать к юмору, чтобы уйти от проблем в отношениях, избавиться от собственных переживаний. А женщины чаще шутят с целью разрядить обстановку, что способствует примирению.

Смех над вами, а не с вами

Последнее время все чаще исследуют вопросы гелотофобии (страх насмешек над собой), гелотофилии (желание быть высмеянным) и катагеластицизма (склонность смеяться над другими). Влияние этих особенностей на брак изучили на примере 154 гетеросексуальных пар, находящихся в отношениях около 6 лет. Вероятно, вы предполагаете, что человек, любящий смеяться над кем-то хорошо сойдётся с тем, кому нравится быть в центре смеха – и это правда. Но взаимосвязь не такая однозначная. В целом, партнёрам свойственнее иметь общую черту: например, оба одинаково любят смеяться над другими или быть высмеянными.

Люди с большой склонностью к гелотофобии оказались наименее удовлетворенными своими отношениями и чувствовали себя наиболее непривлекательными и сексуально неудовлетворенными. Это понятно, так как отношения предполагают открытость и уязвимость – а это очень некомфортно для тех, кто боится быть высмеянным и осуждённым.

Интересное открытие касается мужчин: отношения с гелотофобной женщиной уменьшают их собственное сексуальное удовлетворение в отношениях. Возможно, неуверенность партнера способствует ощущению своей непривлекательности. Тогда как женщины, которым нравился смех над собой, оказались более довольными своей сексуальной жизнью с партнёром. У мужчин такая закономерность не проявилась. Еще интересно, что склонность смеяться над другими никак не связана с качеством отношений.

Юмор и секс

Если углубиться в вопрос сексуального удовлетворения, то проявляется следующая тенденция. Девушки с партнерами-юмористами испытывают оргазмы чаще и сильнее, по сравнению с женами не таких веселых партнеров. Они также чаще инициируют секс и, в целом, больше им занимаются. Но такие тенденции не обнаруживаются у женщин с хорошим чувством юмора.

Подобные результаты подчеркивают различия между отношением к сексу у женщин и мужчин. Цена репродукции для женщин высока (беременность, грудное кормление, короткий период фертильности), и это делает их избирательнее. Мужчина с хорошим чувством юмора демонстрирует свой интеллект, находчивость, дружелюбность – эти качества важны во всех отношениях, особенно романтических, и больше ценятся именно женщинами.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок The Conversation. Републикация полной версии текста запрещена.

Оригинал опубликован на The Conversation

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