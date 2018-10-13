Избранный Богом, или Почему стоит ждать нового сериала Ридли Скотта. Блог Алексея Бондарева

Ридли Скотт на старости лет снимает больше, чем в молодости. Но с уклоном в мессианство и богоборчество. И это круто.

Нет, я не собираюсь внезапно хвалить странные фильмы Прометей и Чужой: Завет. Они, мягко говоря, заслуживают критики.

И спродюсированный Скоттом новый Бегущий по лезвию тоже оказался неоднозначным. Лучшее, что в нем было — безупречная режиссура Дени Вильнева.

Во всех своих последних работах Ридли Скотт размышляет о философских вопросах — высший разум, творение, смерть, процесс осознания себя по отношению к творцу (чаще всего, губительный для творца) и т. д.

И вот теперь Скотт создает целый сериал, судя по всему, посвященный этим же вопросам.

По ходу пьесы отмечу, что сам по себе приход титана высокобюджетного кино на телевидение является свидетельством того, что сериалы побеждают кино.

Осенью вышли сериалы с Шоном Пенном, Джимом Кэрри и Джулией Робертс — это само по себе свидетельство того, что сериалы окончательно стали мэйнстримом. А теперь вот еще и Ридли Скотт. Осталось разве что Клинту Иствуду сбацать какой-нибудь сериальчик.

Ридли Скотт и Сигурни Уивер на съемках Чужого (1979 год)

Но это я отвлекся.

Итак, Скотт занялся собственным сериалом Воспитанные волками, который заказал ему американский канал TNT. И он обещает стать событием, по крайней мере, в мире фантастики. И вот почему.

Сюжет интригует. Действие сериала будет происходить на некоей планете, где земляне основали свою колонию. В центре сюжета — два андроида, которые воспитывают человеческих детей. По словам Скотта, суть сериала будет в том, что «в то время, как колонию раздирают религиозные противоречия, андроиды столкнутся с тем, что контролировать человеческие убеждения — не легкая задача».

Сценарий сериала пишет Аарон Гузиковски (он написал Пленниц Дени Вильнева, и это говорит о многом).

Режиссером, как минимум, нескольких серий выступит сам Скотт. Говорят и о том, что он может сам снять весь первый сезон.

На съемках Бегущего по лезвию 2049. Слева направо - Дени Вильнев, Ридли Скотт, Харрисон Форд, Райан Гослинг

Настоящая фантастика. Ридли Скотт — имя, без которого невозможно представить кинофантастику. Он снял Чужого и Бегущего по лезвию, которые стали золотой классикой жанра. А еще он снял очень достойного Марсианина. И прелюбопытные, хотя и в целом спорные фильмы Прометей и Чужой: Завет. Он продюсировал Бегущего по лезвию 2049 и толковый сериал Человек в Высоком Замке.

Скотт любит этот жанр и понимает в нем толк. А хорошей фантастики на наших экранах по-прежнему мало, несмотря на то, что спецэффекты становятся все более доступными и совершенными.

Философия нового сериала будет вполне под стать последним фантастическим фильмам Скотта. По словам режиссера, он намерен порассуждать на тему того, что делает нас людьми, что означает для нас семья, и что будет если мы (человечество) получим шанс начать все сначала на новой планете? Мы станем лучше, чем были? Поведем себя иначе, чем на Земле?

В общем, похоже, что Скотт снова собирается задавать неудобные для верующих и весьма важные для гностиков и всего человечества вопросы.

Даты выхода Воспитанных волками пока не называются. Предположительно, это будет лето или осень 2019 года. Ждем с нетерпением.