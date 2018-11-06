Испорченный телефон. Слышим ли мы то, о чём нам говорят? Блог Ирины Говорухи

Иногда мы воспринимаем слова людей совсем не так, как предполагалось

Мы слышим то, что хотим услышать.

Помните игру в испорченный телефон? Мы собирались во дворе и передавали, обжигая друг другу уши, какое-то незатейливое слово. К последнему игроку оно, как правило, доходило сильно искаженным. Из «малины» мог получиться «салют», а из «коровы» – «крем-сода». Конечно же мы баловались, но тем не менее каждый преследовал свой интерес. Затем наступило время свиданий. Рандеву происходили всерьез, но со слухом продолжались напряги. Нас приглашали в кино, а мы воспринимали это как признание в любви. Нам выражали симпатию, но чудилось предложение руки и сердца. Знаю случай, когда девушка на полном серьезе носилась по городу в поиске фаты-таблетки, а мужчина в это время даже не считал себя в отношениях.

Мой зять обожает сладкое настолько, что может обедать борщом с конфетой «Гулливер» вместо хлеба. В детстве пробирался на кухню, чтобы слопать ложку-другую сахара и утащить припрятанную «новогоднюю» конфету. До сих пор молодой человек пропускает мимо ушей множество статей, фильмов, докладов о вреде данного продукта и утверждает, что глюкоза полезна для мозга, шоколад поднимает настроение, а в мороженом – огромные запасы белка. О том, что глюкоза есть не только в пончиках и бисквитах, а еще в фасоли, тыкве и белокочанной капусте, даже слышать не желает.

Мы закрыты от правды и распахнуты для лжи

Один психоаналитик получил приглашение на свадьбу. Банкет проходил во французском ресторане и был рассчитан на несколько сотен гостей. Солировала виолончель, благоухали розы, официанты разносили бокалы с марочным вином. Находясь неподалеку от хозяев, специалист по психоанализу заметил, что те даже не вникают в поздравления гостей. Кивают, улыбаются и отвечают «этикетными» фразами. Чтобы убедиться в своих наблюдениях, влился в поток напутствующих и тихо произнес:

– Сегодня умерла моя бабушка.

Один из виновников торжества воскликнул:

– Как прекрасно, спасибо!

Он повторил эту фразу еще раз, только его супруге, затянутой в лиловый. Та просияла:

– Как мило с вашей стороны!

Тогда он смело направился к жениху и объявил о своей потере. Новобрачный его дружески приобнял:

– Старина, советую последовать моему примеру.

Выходит, мы слышим лишь то, что ожидаем услышать. То, что нам хочется, нравится, приятно. Реагируем на информацию изначально известную и привычную, игнорируя противоречащую личным убеждениям. Мы закрыты от правды и распахнуты для лжи. Предпочитаем находится в иллюзиях, чем в действительности, и это происходит независимо от возраста, образования и уровня интеллекта. Помню, знакомая рассказывала забавный случай. Как-то раз доктор нанес визит старшему ребенку и увидев, что его сестричка бегает босиком, пожурил:

– Ну-ка, красавица, надень тапочки, а то заболеешь.

После ухода доктора мама сделала замечание дочери:

– Ты слышала, что доктор сказал?

– Да, он сказал, что я красавица.

Текст публикуется с разрешения автора.

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