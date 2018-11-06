Искусство small talk. Как разговоры о погоде помогают вашей работе

Непринуждённые беседы – это недооценённая часть как личного общения, так и бизнеса

В западных странах small talk – важная составляющая общения, причем как в повседневных ситуациях, так и в бизнесе. У нас культура “маленькой беседы” развита меньше: обсуждение погоды зачастую считают бесполезной тратой времени. Между тем, разговоры “ни о чем” в рабочей коммуникации – это не реверанс, а эффективный инструмент. Они помогают установить контакт, произвести нужное впечатление, понять истинные намерения собеседника и выбрать правильную тактику поведения.

Видеть то, чего не видят другие

Беседа о погоде – гениальное изобретение. То, что вы скажете, выдает ваше настроение или даже мировоззрение. Один человек заметит: "Сегодня дождь – это так красиво! Люблю смотреть, как фонари отражаются в мокром асфальте". А другой ответит: "Да, дождь. Пришлось влезать в резиновые сапоги, брать сменную обувь, зонт занимает место". Обе фразы на самом деле очень информативны. Есть подозрение, что первый собеседник либо не передвигается на общественном транспорте, либо натренированный оптимист. Второй точно приехал на встречу не на автомобиле и, вероятно, раздражается и выказывает недовольство при каждом удобном случае.

Между открытостью и навязчивостью очень тонкая грань

Small talk – это возможность “прощупать” настроение собеседника и, если требуется, подкорректировать свое поведение. Во время такой коммуникации считывается много невербальных сигналов, происходит притирка. Погода за окном – это то, что мы видим. И если человек постарается нас обмануть на словах, то не факт, что у него получится контролировать свое тело. Обращайте внимание на голос: становится ли он напряженным, зажатым, выше и тоньше? Что с руками и ногами: это открытые позы или закрытые, есть ли резкие движения? Какая у говорящего осанка: он уверен в себе или сжимается при общении на безобидные темы. С чего начинается проверка на детекторе лжи? С вопросов, на которые верификатор знает ответы: ваши имя, фамилия, возраст. Они помогают установить нулевой уровень и потом отмечать отклонения.

Расширить возможности

Непринужденные разговоры на работе ни к чему не обязывают, но позволяют укрепить отношения и могут дать старт интересной кооперации/проекту. Если встречаете коллегу, руководителя или подчиненного в перерыве на кофе или в лифте, не отстраняйтесь. Да, мы приходим в офис не дружить, но теплые контакты быстрее переходят в прочные связи, а хорошая атмосфера ещё никому не мешала. Нет четкого правила, кто первым начинает диалог, поэтому не бойтесь выступить инициатором. Но не усердствуйте. Если на первое замечание/вопрос человек ответит односложно, то он, вероятно, занят другими мыслями.

Задать тон

Small talk – также значимая часть бизнес-переговоров, это прелюдия к беседе по существу. Это первые несколько минут, когда собравшиеся пожали друг другу руки и начали рассаживаться за столом. Никто не умрет, если всё будет происходить в тишине, но атмосфера дальнейшей встречи точно не улучшится.

Люди социальны. Если человек находится с нами в зоне взаимодействия или в ограниченном пространстве, но избегает контакта или не пытается его установить, мы начинаем чувствовать напряжение. Так происходит, потому что вариантов развития событий не слишком много: нападать, игнорировать или сотрудничать. Молчание точно не настраивает на сотрудничество.

О чем говорить

Small talk – это возможность найти точки соприкосновения, причем темы находятся у нас перед глазами. Есть множество подсказок в кабинете и офисе. Фотография семьи на столе, цветовое решение интерьера, вид из окна – все может положить начало беседе и комплименту. Главное, не копать слишком глубоко.

Постарайтесь зацепиться за то, что не вызовет у вас противоречий. Если считаете картину на стене верхом безвкусицы, не надо говорить о живописи. Точно не стоит обсуждать вещи потенциально спорные. Традиционно к таким относят политику, религию и здоровье. Но дело даже не в самих темах, а в том, что вы скажете. Возможно, собеседник намеренно коснется непростого вопроса, пытаясь вас спровоцировать.

Как научиться

Безобидная беседа не всем дается легко, поэтому готовимся:

- Перед деловой встречей лучше узнать, чем увлекается собеседник. Хобби, место недавнего отпуска – это все потенциальные темы для начала разговора и маяки, куда лучше не заходить.

- Интересуйтесь страницами коллег в соцсетях. Там обычно есть то, что близко человеку – фильмы, отдых, хобби и яркие ситуации. Кроме того, людям приятно, когда их читают.

- Будьте расположены. Постарайтесь не принимать закрытые позы, следите за лицом – маску угрюмого отшельника оставьте дома.

- Не скупитесь на комплименты. Во время переговоров на чужой территории можно заметить, какой замечательный офис или вид из окна. Коллеге можно сделать комплимент о реализованном проекте или презентации.

- Поменьше говорите о себе и побольше о собеседнике. Забрасывайте мяч на его половину поля.

- Старайтесь избегать односложных ответов: обычно они заканчивают не успевший толком начаться разговор.

Между открытостью и навязчивостью очень тонкая грань. Small talk – это обмен настроениями, но не взглядами на устройство мирового порядка. Это не презентация на миллион и не экзамен на эрудицию. Быть расслабленным и проявлять интерес к собеседнику – иногда этого бывает достаточно.

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