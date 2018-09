Искусство отказа. Пять способов сказать “нет”, – автор книги об эмоциональном интеллекте Тревис Бредберри

Те, кто не умеют отказывать, чаще страдают от депрессий и выгорания

Домработница американского экономиста Джона Гэлбрейта была виртуозна, когда требовалось сказать “нет”. Однажды в 1965-м Гэлбрейт спал, когда ему позвонил президент Линдон Джонсон. “Он спит и распорядился не беспокоить”, – сказала Джонсону экономка. Тот ответил: “Что ж, я – президент. Разбудите его”. Ее ответ? Простой: “Сожалею, господин президент, но я работаю на господина Гэлбрейта, а не на вас”. И она повесила трубку.

Исследование Университета Калифорнии в Сан-Франциско показало: чем сложней вам отказывать, тем вероятней вы будете испытывать стресс, выгорание и депрессию. Для большинства людей отказ является большим вызовом. Каждый, кто страдает из-за огромного количества обязательств, может себе помочь, следуя этим простым советам.

Найдите свое “да”.

Прежде, чем научитесь говорить “нет”, поймите, чему говорите “да”, отказываясь. Ведь всякий отказ – это возможность согласиться на что-то другое, нечто более важное для вас в долгосрочной перспективе. Вы вряд ли сможете сказать “нет” под давлением, если не будете знать наверняка, чего действительно хотите. Когда ощущаете давление и кажется, будто пойти на уступки проще, просто подумайте о своем собственном “да”. Если присоединиться к комитету по привлечению средств значит проводить меньше времени с детьми, то, сосредоточившись на этом факте, с легкостью скажете “нет” и сохраните свои приоритеты.

Переспите с этим.

Всякий отказ – это возможность согласиться на нечто более важное

Даже если подумываете сказать “да” (и обязательно – если мучаетесь сомнениями), попросить день на раздумья, прежде чем дать ответ. Сказать “нет” будет гораздо проще, если у вас будет время обдумать обязательства и понять, сможет ли еще одно вписаться в график. За это время вы также сможете обдумать лучший способ сказать свое “нет”.

Запакуйте “нет” между двумя “да”.

Так ваш отказ будет выглядеть приятней. Например, если начальник просит поработать на выходных, но у вас уже есть нерушимые семейные обязательства, объясните их шефу (это первое “да”), то, как они помешают вам прийти на выходных (это “нет”). А напоследок подтвердите свою преданность компании и работе, спросив, есть ли другой способ помочь, кроме как работать на выходных (это финальное “да”).

Убедитесь в том, что действительно говорите “нет”.

Не ошибитесь. “Нет” – очень мощное слово, не бойтесь им овладеть. Когда придет время сказать “нет”, избегайте фраз вроде “не уверен” или “не думаю, что смогу”. Такие фразы часто воспринимаются как “да”. Когда нужно говорить “нет”, говорите.

Будьте готовы повториться.

Если вы говорите “нет”, а собеседник этого не принимает, лучший способ – повторить. Сделать это гораздо проще, если вы заранее знаете, что такой шаг потребуется. Иногда повторяться приходится не один раз. Не загоняйте себя в угол, пытаясь объясниться. Это ваше право – сказать “нет” любой просьбе. И часто придется быть твердым, чтобы ваши намерения были поняты.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь