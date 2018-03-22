Искусство быть понятным. Блог бизнес-коуча

Формула элементарного успеха в общении называется “говори одно”

Еще в детстве я заметил: когда хочешь сказать о многом, не говоришь ничего. Невнятная речь – как непереваренная духовная пища: в ней много вводных данных, но нет выводов. Проверить хорошо ли ты общаешься просто. Если тебя не понимают, значит твое сообщение сырое.

Я консультирую бизнесы и тренирую персонал, поэтому часто встречаю новых собеседников. Не все общаются внятно. Но я убежден, что доносить до собеседника то, что важно, способен каждый, независимо от интеллекта и характера. И время от времени это получается. Просто в школе не учат четкому плану – как хорошо общаться каждый раз.

У меня был одноклассник Виталий Страшнюк. Он носил очки и заикался у доски, но лучше всех рассказывал про кино. У Виталика был видеомагнитофон “Электроника”, он первым в классе смотрел крутые фильмы. Это от Виталика я узнал о Терминаторе и Крепком Орешке. Когда на перемене он рассказывал о Рэмбо, все мальчики слушали, раскрыв рты, хотя Виталик не учился быть оратором. Анонсы вдохновляли его настолько, что он переставал заикаться. А я шел в видеосалон и за 1 р. 50 коп. смотрел фильм, которого не показывали в кинотеатре.

Я знаю несколько рецептов успешной коммуникации, меня понимают все. Но начинаю я всегда с фундамента. Формула элементарного успеха в общении называется “говори одно”. Она вытащит даже коммуникацию лошади, которая ржет и фыркает вместо того, чтобы разговаривать.

На этой формуле построена удачная реклама, когда один тезис вертится у тебя в голове снова и снова. На Западе существует классическая школа ораторов. В университетах студентов учат писать эссе и выступать. Если спикер толковый, он может говорить долго, но даже первоклассник объяснит, о чем говорил этот дядька в одном предложении. Поэтому, если хочешь говорить внятно – упрощайся.

Если ты не поставишь акцент на чем-то одном, у твоего собеседника какой-то главный тезис все равно создастся. “Мудак”. “Внятная тетка”. “Не то, что мне нужно”. Он не поймет твой тезис, но свяжет его с тобой. Поэтому позаботься заранее о том, что будет услышано.

Встреча с человеком сложнее встречи, например, с природным явлением. Моя жена не любит дождь, но не волнуется по его поводу, потому что последствия предсказуемы. А перед собеседованиями по найму персонала она волнуется до сих пор, хотя уже много лет управляет компанией. Встреча с человеком волнует больше, чем встреча со стихией, животным или предметом: больше возможных вариантов развития.

Поэтому к коммуникации нужно обязательно готовиться. Излагать подготовленный материал и создавать формулировки – разные вещи. Когда ты формулируешь свой главный тезис на лету, посреди разговора, – тебя одолевают эмоции и выделить важное трудно. Встреча длится несколько минут, а работа по структурированию своего тезиса занимает многие часы. Идти на встречу нужно с отшлифованной заготовкой. Древний человек шел на охоту с копьем.

Чтобы собеседнику было легко ориентироваться в твоем послании – выделяй основное и второстепенное. Как основное блюдо и гарнир. Чтобы блюдо было гармоничным, необходим гарнир. Но если тебе в ресторане принесут только картошку, ты спросишь – а шницель где? Что в твоем сообщении мясо? Дополнения объясняют, почему так происходит, что конкретно делать. “Мясо” – это те слова, которые “зацепят”. Мелодия, которая будет вертеться в голове после встречи.

Формулировки не рождаются сами собой. Когда я впервые увидел Ниагарский водопад, я был поражен его величием. На обратном пути в Торонто я отвлекся на разговор с таксистом и впечатление рассеялось. Когда в гостинице я попытался рассказать о Ниагаре приятелю, то обнаружил, что не могу подобрать слов. На несколько секунд я онемел.

Чем длиннее твой основной тезис, тем он слабее

Так произошло потому, что человек чувствует образами, а думает словами. Трансформация образов в слова требует средоточия. А удачная, емкая трансформация – отбора и шлифовки. Чем лучше ты превращаешь образы в слова, тем ты яснее. Довлатовский персонаж говорил: “Не пиши ты эпохами и катаклизмами! Не пиши ты страстями и локомотивами! А пиши ты, дурень, буквами – А, Б, В”.

Когда основные сообщения уже есть – отсекай лишнее. “Мясо” моей статьи – это “говори одно”. “Гарнир” – это истории и сравнения. Я отредактировал статью много раз и выбросил втрое больше текста, чем оставил.

В речь всегда закрадывается мусор. Это происходит оттого, что кажется, будто многословие украшает сообщение. На самом деле, чем длиннее твой основной тезис, тем он слабее: У тебя красивая попа! У тебя красивая попа и ласковый взгляд! У тебя красивая попа, ласковый взгляд, модный клатч и ты личность!

Первое сообщение сильное, а третье сообщение размыто.

Отделить мух от котлет просто. Важные мысли всегда доказывают основной тезис. Их всегда можно связать через “потому что” и они работают на наше главное “мясо”. Если мысль не вписывается в такую связь и не доказывает тезис – она лишняя. Значит, это «шелуха». Выбрасывай ненужное.

Хороший пример интересного послания – кино. Смотреть интересно, хочется спросить “что дальше”. Фильм идет полтора часа, но сотни людей работают над ним долгие месяцы. “Форма воды” – фильм о том, что любовь побеждает все: даже видовое различие и интересы спецслужб. “Аудитор” с Беном Аффлеком о том, что мораль превыше закона. Деталей в кино много, но они объединены в структуру и работают на “мясо”. Смотреть хороший фильм потому и легко, что он “говорит одно”.