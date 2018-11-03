Игра престолов. Все, что нужно знать о сериалах-продолжениях. Блог Алексея Бондарева

Игра престолов – все, что известно о продолжениях культового сериала

На этой неделе стало известно, что в приквеле Игры престолов сыграет замечательная Наоми Уоттс. Я решил собрать в одном посте все, что касается грядущих сериалов по мотивам книг Джорджа Мартина о Вестеросе.

Фанаты Игры престолов с трепетом и ужасом ждут 2019 года.

С трепетом — потому что все не терпится узнать, как Дэйнерис надерет задницу Серсее, а Джон Сноу накостыляет Королю ночи.

С ужасом — потому что это будет последний сезон, и с любимыми героями придется попрощаться.

Но канал HBO отнюдь не собирается по доброй воле отказываться от такой кормушки, как Игра престолов.

Поначалу говорили едва ли не о четырех сериалах сразу, о приквелах и сиквелах, спин-оффах и бог весть о чем еще.

В общем, бескрайний и жестокий мир Вестероса, созданный Джорджем Мартином, надолго поселился на наших экранах.

Вот то, что известно о планах HBO на данный момент.

Сколько будет сериалов?

Пока руководство HBO официально подтвердило один сериал. К нему уже даже заказана пилотная серия.

Сам Мартин в своем блоге также утверждает, что в «активной разработке» находятся еще три сериала.

О чем будет первый сериал?

Информация о сериале, к которому HBO уже заказало пилот, крайне скудная. В частности, даже неизвестно его название. Но кое-что мы все же знаем.

Действие будет разворачиваться примерно за 10 тыс. лет до событий Игры престолов. Это — так называемая Эпоха героев, которая упоминается в нынешнем сериале как некое мифическое время, в котором действуют великие герои.

Это время пришло к концу, когда настала великая ночь, та самая длинная зима, упоминание о которой уже стало расхожим выражением. Зима продлилась много лет, а в результате появились Белые ходоки.

Собственно, количество фанатских теорий на этот счет зашкаливает.

Не исключено, что HBO намеренно дробит "продолжения" Игры престолов на многочисленные приквелы и спин-оффы, чтобы угодить всем фанатам.

И тем, кто больше любит фэнтэзийную составляющую, и тем, кто больше хочет погружения в глубины страстей человеческих.

Кто будет снимать и кто будет сниматься?

Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайсс, сценаристы и продюсеры Игры престолов, не будут работать над новым сериалом.

Шоураннером сериала станет Джейн Голдман, написавшая сценарии к довольно внушительному количеству довольно неплохих фильмов. Среди них Звездная пыль, Пипец, Женщина в черном, две части Кингсмана, две последние части Людей Икс, Дом странных детей Мисс Перегрин, Голем.

Ни одного шедевра, конечно, но фильмы, что называется, крепкие.

Мартин какое-то время назад проговорился, что идет кастинг для этого приквела.

К величайшему сожалению для фанатов Игры престолов там не будет смазливых мордашек из нынешнего сериала.

Новые лица обещают довольно интересный подход создателей к сериалу. Только что было объявлено, что одну из главных ролей исполнит действительно хорошая актриса Наоми Уоттс (21 грамм, Малхолланд Драйв, Кинг Конг, Звонок, Порок на экспорт, Невозможное).

Это — хороший знак.

Я считаю (о да, сейчас в мою сторону полетят тяжелые предметы), что одна из ключевых проблем Игры престолов — это плохие актеры, причем, преимущественно в главных ролях.

По сути, действительно сильно играет, на мой взгляд, только Лина Хиди (Серсея). Все остальные в основном просто «торгуют лицом». Еще действительно сверкали Шон Бин, Джонатан Прайс, Уна Чаплин, Макс фон Зюдов, но у них были небольшие роли.

Ну так вот, Наоми Уоттс — роскошная драматическая актриса, ее присутствие позволяет надеяться на достойный уровень сериала.

О чем будут остальные сериалы?

Итак, один сериал более менее прояснился.

А что насчет трех остальных, о которых упоминал Мартин?

О них почти ничего не известно.

В одном из предыдущих постов Мартин упоминал о том, что один из сериалов будет построен на его еще не опубликованной книге об истории семейства Таргариенов.

Но позже Мартин в общем написал, что речь идет о приквелах, «действие которых будет происходить в разные периоды времени и затрагивать разных персонажей».

Прекрасная формулировка. Как раз в духе человека, который пишет бесконечные многотомные опусы :)