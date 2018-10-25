Идея или деньги? Что такое инновации в современном мире

Сегодня инновации ассоциируются с доходом и богатством, но так ли это?
Раньше изобретателями были поэты, мыслители, ремесленники и учёные, а не бизнесмены. Древнегреческий философ Сократ известен своими идеями, а не тем, что благодаря ему прославились производители цикуты – яда, с помощью которого он покончил с собой.
Мы помним мысли и заключения изобретателей, а не уровень их дохода.
Почему же сегодня инновации стали частью бизнеса?
Я уверен, что мы изобрели огонь не для того, чтобы покупать яхты
Размышляя об изобретениях, многие тут же переводят новаторские идеи в деньги. Мы сразу вспоминаем успешных современных капиталистов, таких как Илон Маск, Билл Гейтс или Уоррен Баффетт.
Предприниматели не спешат развенчивать мифы, и я их не виню. Это лишь показывает, что опасно доверять какой-то одной группе, общему определению понятий «инновации» и «изобретатели».
Деньги – не обязательное условие
Для своей докторской диссертации я опросил 20 канадских изобретателей из разных сфер, что же мотивирует их к инновационной деятельности. Среди прочего интересовался, считается ли идея инновационной, даже если точно не принесёт доход.
Шесть опрошенных были бизнесменами, 24 – нет. Все тридцать сказали, что деньги не обязательное условие для инновационной идеи, и что большинство великих концепций сугубо межотраслевые.
Когда я провёл своё исследование среди 500 канадских изобретателей вне бизнес-сферы, ни один из них не счёл денежное вознаграждение мощной положительной мотивацией. Звон монет тут бессилен.
Инновации только недавно стали ассоциироваться с деньгами, раньше они зачастую понимались как нечто междисциплинарное.
Именно поэтому мы знаем имя Марии Кюри, объединившей физику и химию в новую область радиологии и радиотерапии. Мы помним Сунь-цзы, стёршего грань между стратегией, историей, философией и военной тактикой. Мы не забыли Майкла Фарадея с его открытием бензина и популяризацией изучения электрики – он скомбинировал разрозненные идеи из математики, физики, образования и природоведения.
Эти изобретатели стали известны в одной сфере, хотя вдохновлялись и работали во многих направлениях. И они не были богаты.
Успех меньшинства
Мы забыли об искусстве. Кем были великие мыслители эпохи Возрождения? Поэтами, художниками, композиторами, философами и драматургами. А ещё инженерами, авторами, учителями и лидерами.
Если мы поставим во главу угла заработок, то сузим круг изобретателей к белым мужчинам-предпринимателям. Это шаткий критерий. Тогда заслужено хвалить стоит только капиталистов – а что же со всеми остальными?
Давайте будем рассматривать инновации через их социальную вовлеченность. Бизнес внёс существенный вклад в человеческую изобретательность, но ведь есть ещё много других направлений.
Если мы определим инновацию как новаторское воплощение идей, несущих ценность, то вполне логично, что наиболее перспективный и наименее использованный источник изобретений – это скрещивание знаний и умений в разных дисциплинах для более креативного подхода к решению проблем.
Почему тогда мы связываем инновации с денежным успехом? Буду краток: предприятия имеют большее влияние на людей и вкладывают в это средства. Насколько это влияние велико? Судя по данным, собранным по посещениям сайтов, люди в 21 раз больше подвержены влиянию со стороны корпораций, чем со стороны общества, в котором живут.
Несмотря на то, что в медиа, литературе и социуме доминирует образ бизнес-инноваций, статистика Канады и США говорит о другом. Подавляющее большинство изобретателей – не бизнесмены, а наибольшее количество новых идей исходит от культурных и этнических меньшинств.
Мы изобрели огонь, чтобы выжить
У многих людей есть задатки изобретателей – даже если не все прославятся этим. Но у каждой свежей мысли есть потенциал что-то привнести в жизнь людей, даже если шансов заработать деньги мало.
Капитализм дал основное определение инновациям. Но они не обязательно связаны с деньгами. Инновации распространены и вне бизнеса – стоит только оглянуться. Я уверен, что мы изобрели огонь не для того, чтобы покупать яхты.
Мы изобрели огонь, чтобы не замёрзнуть насмерть. Инновации появляются в среде людей тогда, когда мы сталкиваемся с препятствием, а не только хотим заработать.
Человечество боролось с проблемами и совершало решающий прыжок в бесчисленных сферах деятельности. Именно поэтому мы с гордостью воспринимали изобретения как нечто междисциплинарное и ценили их за возможность улучшить общество – а не за прибыль.
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