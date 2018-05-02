Идеальное утро: 13 ритуалов для лучшего начала дня

Самые успешные люди начинают день с первыми лучами солнца, и для этого есть веские причины

Утро обладает своей магией. Как бы поздно я не ложилась, мое тело всегда пробуждается рано и просит активности. И чем раньше я начинаю свой день, тем вероятней, что он будет наполнен радостью и невероятной продуктивностью.

Изучив вопрос, я выяснила: самые успешные люди выстраивают свой график так, чтобы вставать с первыми лучами солнца и максимально полно использовать начало дня.

В долгосрочной перспективе привычка максимально осознанно начинать свой день способна полностью улучшить те сферы жизни, которые нас огорчают.

Делюсь своими находками и лайфхаками, которые позаимствовала, проанализировав сотни интервью об успехе и множество книг о продуктивности.

Первое, что нужно сделать после пробуждения – это, не открывая глаз, хорошенько потянуться и мысленно представить предстоящий день: спокойный, комфортный, наполненный радостью. Визуализация творит чудеса, это научно доказано и проверено на личном опыте. Далее я обычно иду на кухню, чтобы выпить один-два стакана теплой воды – этот легкий трюк дает телу сигнал к пробуждению и началу активности. После воды хорошо принять контрастный душ – мини-стресс, который испытывает самый большой орган нашего тела, кожа, имеет сильный омолаживающий эффект, а бодрость и ясность ума от этой процедуры сильнее, чем от двойного эспрессо. Если и после этих процедур не хватает тонуса, выпейте чашку зеленого чая. Если позволяет время, то с завтраком спешить не стоит – для идеального очищения нашему телу нужен перерыв в 12 часов от последнего к первому приему пищи. После душа и чая лучше всего взяться за физическую активность. К примеру, можно расстелить коврик прямо дома и сделать интенсивную аштанга-йогу. Идеально, если получается провести утреннюю практику на воздухе. Но лично я чаще делаю этот ритуал под звуки сопящего рядом сына. После комплекса асан организм всегда просит что-то сочное и легкое, поэтому на первый прием пищи лучше отдать предпочтение фруктам: два-три киви, больших яблока или пара крупных апельсинов. Фруктовые кислоты здорово чистят организм от ночной слизи, ощелачивают и увлажняют клетки органической влагой, которая у них в избытке. Плюс фрукты утром – это возможность выполнить план по клетчатке на день и избежать желания сладкого до полудня. Когда начинается сезон ягод, можно переходить на них. Медитация. Сила этого ритуала – предмет тысяч диссертаций по всему миру. 5-10 минут утреннего успокоения способны изменить очень многое. Я концентрируюсь на дыхании и стараюсь отпустить мысли. Такая практика помогает сохранять баланс и слышать себя на протяжении всего дня. Планирование. Утром я обычно уже знаю, каким будет предстоящий день. Мне очень нравится совет Брайана Трейси ежедневно открывать чистый лист тетради и писать свои глобальные цели, а дальше расписывать свой день. Каждый день нужно снова и снова писать свои главнейшие цели, таким образом, мы формируем план их исполнения, и мозг неизбежно приведет нас к успеху. Я поступаю именно так – это помогает всегда концентрироваться на существенном. 15-20 минут утреннего чтения. Я внедрила эту привычку полгода назад и уже успела ощутить, как качественно она влияет на мое настроение. Книги о здоровом образе жизни, научные публикации или просто что-то мотивирующее увеличиваю продуктивность, наполняют новыми идеями и всегда делают настроение лучше. Проверка телефона. Первый раз после ночного отдыха я стараюсь проверять телефон и почту не ранее 9 утра, это дает возможность провести утро комфортно и следовать ритуалам продуктивности. Завтрак. Стоит отказаться от сахара и быстрых углеводов. Особенно они вредны именно на завтрак – орексин (нейротрансмиттер в головном мозге, который отвечает за наши умственные процессы) подавляется сахаром. Очевидно, что после завтрака из-за быстрых углеводов и кофе повышается энергия, но спустя полтора-два часа наступает апатия и усталость. Это связано со скачком инсулина. Он вырабатывается поджелудочной железой для нейтрализации сахара и сохранения баланса. В итоге мы очень быстро чувствуем перепады в настроении, голод и желание снова съесть что-то сладкое. Среди полезных вариантов завтрака: тосты из цельнозернового хлеба с авокадо или хорошая порция безглютеновой каши: киноа, сорго, пшено, гречка. Также полезны зеленые смузи, щедро заправленные семенами льна, измельченным кунжутом или легкими суперфудами: спирулиной, мака или хлореллой. Остается собраться для выхода из дома. Если подготовить вещи заранее, то на это уйдет не более 5-10 минут.

Сделать утро по-настоящему особенным поможет книга Хэла Элрода “Магия утра”, а навсегда отказаться от белого сахара и вредной пищи – фильм Fed Up. Рекомендую.

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