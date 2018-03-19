Главная ошибка родителей. Объясняет психолог

Если вы способны только кричать, если ребенок “должен стать”, “должен уметь, хотеть, преуспеть”, то лучше не стоит тратить время на детей

Часто на консультациях я смотрю на эту парочку: родитель и ребенок. Он/она (родитель) прессует, уничтожает и уничижает свое творение. Творение сопротивляется или уже нет (чаще всего). Пару раз я видела, как ребенок был готов ответить. Может даже ударить. Я видела, что он уже на полпути, чтобы дать родителю сдачи. Как он даст сдачи? Как это будет и когда?

Я говорю правильные слова, подвожу родителя к принятию ответственности за происходящее, стараюсь защитить ребенка и думаю о том, что на самом деле нет способа, чтобы родитель, отвлекшись от своего эго, посмотрел наконец-то на ребенка и на то, что он с ним делает прямо сейчас.

В большинстве ситуаций они сидят рядом и даже не смотрят друг на друга. Даже, когда это диалог, они смотрят на меня. Они никогда друг друга не видели. Потому что не смотрели. Иногда кажется, что они стесняются друг друга, что им неудобно быть сейчас здесь вместе.

Мать и дочь. Мама успешно (как ей кажется) реализовалась, многого добилась, мотивирована. Но при этом нервна и истерична. Она практически кричит: “Посмотрите на нее! Только посмотрите! Она же ничего не хочет, ей ничего не нужно, она же ничем не интересуется! Чего она добьется?”. Получается, что ей страшно, что ребенок ничего не добьется, но она даже не замечает, что за последние полчаса общения даже не взглянула на дочь. Они не разговаривают. Ведь обмен обвинениями и повседневные бытовые вопросы обеспечения жизнедеятельности не являются разговором.

Или другой случай. Передо мной вся семья с подростком 15 лет. Спрашиваю: “Кем ты хочешь стать?” Папа моментально врывается в разговор: “Он никем не хочет стать! Ему бы только на диване валяться со своим смартфоном! А вот я в его возрасте…” Получается, что родители уже все решили, сформировали установку “ничего не хотеть, не добиваться, быть лентяем”. Это категория самореализующихся пророчеств, которыми родители щедро осыпают своих детей.

Иногда, вопреки негативизму и установке родителей, у подростка формируются цели, ценности и мотивация. Но они могут не совпасть с родительскими. Нет, он не хочет идти в IT, да, может быть это и перспективно, но ему все равно не нравится идея. Нет, если кричать громче, эта идея все равно не понравится. Он хочет быть инженером (это еще ничего), а может быть журналистом (это уже хуже) или, например, спасать животных. “Это совсем никуда не годится! Что это профессия?”

Быть успешным или быть счастливым, перспективное или интересное, вам или ему? Иногда это не одно и то же, и приходится выбирать. Поддержать выбор ребенка, помочь его сформировать, замотивировать, увлечь, поддержать – над этим нужно трудиться, уделять этому время, испытывать терпение. Кричать и требовать, конечно же, проще. Это дарит сиюминутную выгоду: “я родитель – я победил”. Никакого долгосрочного успеха этот родительский поведенческий паттерн не принесет.

Я всегда надеюсь, что сила эго победит родительскую гидру

Я не позволяю себе погружаться в такие ситуации. Но недавно позволила себе в отсутствии родителя сказать подростку: "Эго формируется разными путями. Твой путь такой, и пока ты отлично справляешься с отстаиванием собственных границ". Он ухмыльнулся и посмотрел на меня с тоской. Такую ухмылку я видела у людей, которые много видели. Он уже давно в травме, и ему сложно предложить что-то, чего он не умеет. Все незрелые механизмы защиты он освоил в совершенстве. Минимально достаточным уровнем будет, если он освоит зрелые. Я всегда надеюсь, что сила эго победит родительскую гидру. Знаю, что не победит, но очень хочется.

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