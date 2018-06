Главная черта всех успешных людей. Блог Тревиса Бредберри

Существует множество качеств, которые способны помочь преуспеть. Чем внимательней их изучать, тем понятней, стоят ли они ваших времени и энергии

Ангела ли Дакворс преподавала в седьмом классе, когда заметила, что материал был не таким уж сложным для ее учеников. Все могли его схватывать, если тратили немного времени и усилий. Ее лучшими учениками были не самые талантливые, а те, у кого было нечто мотивирующее работать больше других.

Ангелу заинтересовало это “нечто” в учениках и, поскольку у нее тоже оно было, она уволилась, чтобы изучать подобные вещи. И получила в результате степень по психологии в Пенсильванском университете.

Ее исследование, продолжающееся и сейчас, уже принесло несколько интересных открытий. Ангела проанализировала множество людей, для которых был важен успех: студентов, военнослужащих, продавцов и других. Со временем она пришла к выводу, что у большинства успешных людей была одна важную черту – твердость характера.

Именно она и является тем, что отделяет успешных людей от всех остальных. Это страсть, настойчивость и выносливость, которые мы должны направлять в верное русло, чтобы следовать за мечтами до тех пор, пока они не превратятся в реальность.

Развить такой характер можно, если регулярно делать то, чего другие люди делать не хотят. Существует несколько признаков того, что вы обладаете твердостью характера. Если вы не делаете чего-то из нижеперечисленного, то стоит начать.

1.Делайте ошибки, кажитесь идиотом, не дрогнув, повторяйте попытку.

В недавнем исследовании были опрошены 800 предпринимателей. Выяснилось, что самых успешных среди них, как правило, объединяли две вещи: они не могли представить себе провал и не заботились о том, что подумают о них другие. Иными словами, самые успешные предприниматели не тратят время и энергию на акцентирование внимания на своих неудачах, поскольку считают их небольшими и важными шагами в процессе достижения целей.

2.Боритесь, когда чувствуете, что уже проиграли.

Однажды репортер спросил Мухаммада Али, сколько приседаний тот делает ежедневно. Он ответил: “Я начинаю считать только тогда, когда становится больно, потому что только тогда это имеет значение”. То же касается успеха на работе. Когда становится сложно, у вас всегда есть два варианта: преодолеть препятствие и вырасти или дать ему победить вас. Люди – существа привычки. Если вы сдаетесь, когда становится сложно, то в следующий раз сдаться уже намного проще. А вот когда вы заставляете себя преодолеть ситуацию, в вас растет выдержка.

3.Делайте то, что делать боитесь.

Иногда нам приходится делать то, чего делать не хочется, но мы знаем, что в долгосрочной перспективе это принесет плоды: уволить кого-то, проработать всю ночь, чтобы восстановить сервер компании, отказаться от проекта и начать все с нуля. Легко позволить надвигающейся проблеме вас парализовать, но самые успешные люди знают: лучшее, что можно сделать в такие моменты, – сразу же взяться за дело. Каждая минута, потраченная на страх перед задачей, отнимает время и энергию. Люди, которые учатся принимать сложные решения, выделяются, словно фламинго в стае чаек.

4.Контролируйте эмоции.

Негативные эмоции будут регулярно бросать вызов вашей выдержке. Если не испытывать отрицательные эмоции невозможно, то в вашей власти эффективно ими управлять. Когда вы позволяете эмоциям брать верх над способностью ясно мыслить, можно легко потерять решимость. Плохое настроение может сбить с избранного пути так же легко, как сделать слишком самоуверенным и импульсивным.

5.Доверяйте чутью.

Существует тонкая грань между доверием собственному чутью и импульсивностью. Доверять шестому чувству – значит рассматривать решение со всех возможных сторон и, когда факты не дают ясной альтернативы, верить в свою способность выбирать. Вы делаете то, что кажется верным и чувствуется таковым.

Негативные эмоции будут регулярно бросать вызов вашей выдержке

6.Отдавайте больше, чем получаете.

Хорошо известен стэнфордский эксперимент, в котором администратор оставлял детей на 15 минут в комнате с зефиром. Детей предупреждали: они могут съесть его, но если смогут потерпеть до тех пор, пока администратор вернется в комнату, то получат сразу две штуки. Дети, способные дождаться возвращения администратора, стали впоследствии более успешными, в том числе, имели хорошие карьеры и более низкий индекс массы тела. Отложенное вознаграждение и терпение крайне важны для успеха. Люди с твердым характером знают, что настоящие результаты появляются лишь тогда, когда вы прикладываете усилия и посвящаете делу время.

7.Ведите, когда никто за вами не следует.

Легко определить направление и двигаться, когда есть поддержка. Но настоящий тест на выдержку – это то, насколько хорошо вы себя показываете, когда никто другой не верит в то, что вы делаете. Люди с твердым характером верят в себя, что бы ни происходило, и придерживаются избранного курса, пока не убеждают других в своей правоте.

8.Укладывайтесь в самые неразумные дедлайны и показывайте результаты, которые превышают ожидания.

Успешные люди находят способ сказать “да” и выполнять существующие обязательства. Они знают, что лучший способ выделиться на фоне других – это работать лучше и быстрее. Поэтому они склонны делать больше даже тогда, когда обещают многое.

9.Сосредотачивайтесь на деталях, даже если это парализует ваш мозг.

Ничто не испытывает выдержку так, как скучнейшие детали, особенно – когда вы устали. Чем более сложные вызовы появляются на пути людей с твердым характером, тем с большей готовностью они эти вызовы встречают. Цифры и детали – не исключение.

10.Будьте добры к тем, кто с вами груб.

Когда люди плохо к вам относятся, существует соблазн опуститься до их уровня. Люди, обладающие твердым характером, не позволяют другим собой помыкать, но это не значит, что они проявляют грубость. Вместо этого, они обращаются с грубиянами с той же вежливостью и добротой, которую применяют к другим.

11.Как бы там ни было, несите ответственность за свои поступки.

Люди чаще запоминают то, как вы справились с проблемой, чем то, как вы ее создали. Будучи ответственным, вы показываете, что волнуетесь о результатах больше, чем о собственном имидже или эго.

Подытоживая, отмечу, что твердость характера, выдержка – очень важное качество. И хорошая новость заключается в том, что каждый из нас способен его развить, если уделит этому время и внимание.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь