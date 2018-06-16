Где в мире жить хорошо. Блог Питера Сантенелло

Нас формируют страны и те знания, которые мы в них получаем

Сейчас я нахожусь в одной из своих любимых стран – Турции. Огромный бонус жизни в Украине состоит в том, что мир здесь очень близок. Всего в двух часах отсюда расположены около 20 стран. И это реальность, в которую почти невозможно поверить, если ты приехал из Калифорнии, откуда мир кажется далекой галактикой.

Прошлым вечером вместе с девушкой мы прогуливались по набережной тихого средиземноморского городка Чиралы в поисках места для ужина.

Завязали разговор с владельцем одного ресторана. Легкая беседа о минувшем дне превратилась в напыщенную речь о том, что “Турция – лучшая страна в мире. У Турции лучший флаг, в Турции лучшая еда, у Турции лучшая история, лучшая почва для земледелия, Турция, Турция, лучшая, лучшая…”

Мы позволили ему произнести свою речь, а тот довольно серьезно пытался убедиться в том, что мы знаем его “факты”. Когда он, наконец, закончил, я спросил, откуда ему известно, что всего его утверждения правдивы.

В этом нет ничего необычного. Я видел таких парней в различных странах. Они есть в Америке, Италии, России, Аргентине (там их особенно много), Испании, Канаде, Китае, Англии и так далее.

Я согласен с тем, что турецкий флаг красивый, еда вкусная, история богата, климат хорош для выращивания различных культур, это отличное направление для путешествий. Но лучшая во всем? Что это значит?

Если подумать логически, то откуда кому-то знать, что в его стране лучшая в мире еда, если он не пробовал все виды пищи на планете?

Это все равно, что говорить, будто ванильное мороженое самое вкусное, ни разу не попробовав шоколадного.

Такой парень – будто шпилька на карте: измените расположение, и он будет говорить о статусе лучшего, в какой бы стране ни вырос.

Если бы этот турецкий мужчина вырос в Китае, то, уверен, он утверждал бы, что именно в Китае лучшие еда, история, флаг и так далее.

Не знаю, является ли это примером националистического менталитета, которому для хорошего самочувствия необходимо превосходство над другими. Или парень просто настолько ограничен, а его заявления – лишь повторение того, что внушали ему на родине.

Понятие “лучшего” никогда не имело для меня смысла. Утверждения вроде: христианство – лучшая религия в мире. Эта еда – лучшая. Эти женщины – лучшие. Эта музыка – лучшая. Этот горнолыжный курорт – лучший. Эта экономика – лучшая. Эта страна – лучшая. Ведь мир и человечество устроены гораздо сложней.

Понятие “лучшего” никогда не имело для меня смысла

Чем больше вы путешествуете, тем больше можете сравнивать и определять, в чем ваша страна хороша, а в чем – нет. Именно таким образом можно выяснить, что лучше. И дело в том, что это будет лучшее именно для вас. А то, что лучше всего для вас, может не являться таковым для других.

Если для вас главное – стабильность и мир, то трудно переплюнуть Швейцарию, Норвегию или Новую Зеландию. Но если вы хотели бы быть окружены живой культурой и развивающимся обществом, то это точно не будут страны вроде Швейцарии, Норвегии или Новой Зеландии.

Сложно убедить ребенка из Чикаго, который ходит в опасную школу, живет в криминальном районе и растет в семье героинщиков, что Америка – лучшая страна.

А вот технологическому предпринимателю сказать, что Америка – лучшая, было бы легко.

Если главной целью в жизни для вас является буддизм, то Турция – точно не лучшая для вас страна.

При этом, безусловно, есть страны, которые выделяются и являются прекрасными местами для жизни. Неоспоримо, то Германия является для большинства людей более привлекательным местом жизни, чем Демократическая Республика Конго.

Нас формируют страны и те знания, которые мы в них получаем. Но это вовсе не значит, что они являются лучшими по всем параметрам.

Чем больше вы анализируете информацию, с которой были связаны, тем больше недостатков можете увидеть. И заметить, как те истины, с которыми вы выросли, могут оказаться ложными. Но вы понимаете, что не существует места, которое было бы лучшим во всех смыслах.

В тексте использованы фото Питера Сантенелло.

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Колонка опубликована в журнале Новое Время за 7 июня 2018 года. Републикация полной версии текста запрещена

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