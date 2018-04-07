Фантастика! Зачем Amazon потратит миллиард долларов на один единственный сериал. Блог Алексея Бондарева

Amazon хочет купить права на экранизацию трилогии китайского фантаста Лю Цысиня Память о прошлом Земли. За $1 млрд. И это потрясающе!

Вот что бы вы сделали, если бы у вас завалялся лишний миллиард долларов? Нет, ответ неверный. Мир во всем мире за такие деньги все таки не купишь. А размениваться на всякие мелочи типа замков на юге Франции и спортивные тачки – это удел убогих “новых русских”.

Можно, конечно, попробовать решить проблемы мировой энергетики или наконец победить рак. Но тут тоже есть вопросы. Не все научные задачи решаются путем финансовых вливаний. Иногда нужно просто дождаться пока родится новый Эйнштейн.

Итак, остается только одно. Снять хорошее кино. А лучше – сериал.

Примерно так рассуждают в компании Amazon. Детище Джеффа Безоса давно превратилось из интернет-магазина в бизнес-империю с весьма разнообразными интересами. В том числе и в области создания видео-контента.

На данный момент Amazon занимает четвертое место по охвату среди американских каналов (после HBO, Netflix и Hulu). Но Безосу явно хочется большего.

В последнее время в американской прессе активно обсуждаются два не связанных между собой слуха о новых проектах Amazon в этой сфере. Их объединяет лишь цифра бюджета. Цифра, надо признать, феноменальная - $1 млрд.

Согласно первому слуху, Amazon намерена купить права на Властелина колец Дж.Р.Р. Толкина и выпустить невиданных масштабов сериал. По сравнению с которым трилогия Питера Джексона покажется “боевичком из 1980-х”.

Но второй слух намного интереснее.

Amazon хочет купить права на экранизацию трилогии китайского фантаста Лю Цысиня Память о прошлом Земли (ее часто называют Задачей трех тел – по названию первой и самой популярной книги).

Эти книги стали событием не только в китайской фантастике, но и в мировой. Цысиня порой даже сравнивают с классиками жанра из XX века.

Я с выводами спешить не буду, поскольку прочитал пока только первую книгу трилогии. Но она уже вошла в число моих любимых книг всех времен.

О сюжете много говорить не хочется, чтобы не спойлерить. Но в двух словах это выглядит так. Действие начинается в КНР в 1960-х в разгар революции. Главная героиня романа – женщина-астрофизик, отца которой убивают коммунисты. В то же время китайское правительство тайно строит гигантский радиотелескоп для поиска инопланетной жизни. Героиню приглашают участвовать в проекте, она посылает сигнал и… получает ответ на него.

Фактически, это самая интересная книга в жанре “твердой научной фантастики”, которую я читал за последние годы.

И толково поставленный по ней сериал мог бы стать событием. Это вам не высосанные из пальца восстания мертвецов или бесконечное клонирование сексуально озабоченных психопатов (привет, Видоизмененный углерод).

На данный момент, права на экранизацию уже выкуплены и принадлежат крупной китайской продюсерской компании. Та намеревалась снять полнометражный фильм по первому роману трилогии.

Надеюсь, Amazon все же перекупит права и шикарная трилогия станет масштабным сериалом, которого Задача трех тел откровенно заслуживает.

Книги Цысиня отличаются неспешным развитием сюжета и перескоками во времени. Мне сложно себе представить, как все это можно втиснуть в один фильм, пусть даже и трехчасовой.

И наконец, главное – это может быть в действительности первый серьезный научно-фантастический сериал с огромным бюджетом. Не развлекуха с перестрелками из футуристического оружия и голыми тетками, дерущимися на мечах. А настоящая вдумчивая фантастика.

В общем, скорее бы.