Фантастические твари. О мистической вселенной Джоан Роулинг

Сценарий “Фантастических тварей” от “мамы” Гарри Поттера – отличная возможность окунуться в волшебный мир магических существ

На днях в сети появился первый трейлер продолжения “Фантастических тварей”. И пока до официальной премьеры второй части остается еще больше, чем полгода (релиз намечен на ноябрь 2018-го), я решил прочесть оригинальный сценарий этой истории. Правда, пока только первой части, но от этого не менее интересно, ведь, согласитесь, на экране все воспринимается иначе, чем на печатных страницах. Тем более, над украинским переводом произведения Роулинг традиционно работал Виктор Морозов.

События “Фантастических тварей” происходят за 50 лет до начала приключений юного мага Гарри Поттера. История рассказывает об исследователе-путешественнике Ньютоне Скаммандоре, который только вернулся из кругосветного вояжа, где искал редких и необычных магических существ. Но после прибытия в Нью-Йорк его приключения закрутились с новой силой. Ведь из-за случайной подмены его чемодана фантастические существа разбежались по городу, и в опасности оказался каждый из них, в том числе – сам Ньютон.

Прочитав книгу, я понял, что фильм полностью повторяет ее сюжет. Хорошо это или плохо – каждый зритель и читатель решает для себя сам. Но мне кажется, всем поклонникам фантастических приключений будет приятно очередной раз окунуться в мистическую вселенную, созданную Роулинг. Порадовал словарь кинематографических терминов, использованных в издании. Благодаря ему во время прочтения представляешь себя едва ли не режиссером на площадке с реальным сценарием в руках. В этом и отличие традиционного романа от оригинального сценария: воображение читателя творит мизансцены и, за одно, мнит себя художником-постановщиком.

Стоит отметить оформление книги. Им занималась та же дизайн-студия, которая трудилась над всеми фильмами о Гарри Поттере и, собственно, над первой частью “Фантастических тварей”.

Основная аудитория этой книги, как мне показалось, – преданные фанаты самой Роулинг, ну и, конечно, любители приключений Гарри Поттера. Но рискну предположить, что сценарий может заинтересовать и тех, кто еще не видел фильм. Ведь, в первую очередь, это книга о дружбе, настоящих чувствах и фантастических существах, которые порой ближе и понятливее, чем люди.

Плюсы: интересный, закрученный сюжет, много иронии и легкого юмора. И замечательный перевод Виктора Морозова.

Минусы: поскольку фильм для меня был раньше книги, то во время чтения постоянно вспоминал фильм и даже голоса персонажей. В результате пожалел, что кино посмотрел раньше, чем этот сценарий попал мне в руки. Сценарий не дает читателю полного описания внешности персонажей и экстерьеров.

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