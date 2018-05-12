Евровидение 2018: как MELOVIN подготовился к финальной битве в Лиссабоне. Блог Евгения Филатова

Украинский исполнитель сделал песню сильней, а номер – ярче

Над финальной версией конкурсной песни MELOVIN, представителя Украины на Евровидении-2018, мы работали вместе. Возможно, для не очень продвинутого в музыкальном плане слушателя, внесенные мной в конкурсную песню изменения покажутся не столь существенными. Если совсем просто, я изменил несколько инструментальных партий, еще несколько – добавил, поработал над структурой самой песни. Как мне кажется, это помогло подчеркнуть ее сильные стороны и сделать более запоминающейся.

Работать с Мэлом было легко и приятно. На все правки у нас ушло буквально несколько дней. Чувствовалось, что он с уважением относится к моему мнению и прислушивается ко всем профессиональным рекомендациям. Уже через пару дней после того, как работа над композицией была закончена, соавтор песни и композитор-аранжировщик Under The Ladder Антон Карский написал мне в социальных сетях, что переслушав измененную версию несколько раз, он еще раз убедился в правильности моих действий. Это приятно.

Честно говоря, сам я не очень люблю советы — ни давать, ни получать. Исключение составляют лишь те случаи, когда советуют люди, чье мнение для меня действительно является авторитетным.

Поэтому, чтобы не показаться излишне критичным или заносчивым, во время встречи с Мэлом я только один раз высказал свои опасения, связанные с образом, который был презентован во время Нацотбора на Евровидение.

MELOVIN однозначно интересен европейским СМИ и европейской публике

У меня, выросшего в на клипах телеканала MTV 1990-х, образ MELOVIN’а вызывает прямую ассоциацию с одним из главных героев тех лет — Мэрилином Мэнсоном. Просто из-за того, что линза Мэла такая же голубая и с точкой, а волосы и плащ — черные.

Конечно, мое мнение можно оспорить, или достаточно долго о нем дискутировать. Скажу одно: MELOVIN однозначно интересен европейским СМИ и европейской публике – во многом именно благодаря своей эпатажности. Поэтому я не настаивал на кардинальной смене имиджа, но уделить внимание его максимальной эксклюзивности рекомендовал.

Номер MELOVIN выгодно выделятся на фоне других конкурсантов благодаря использованию огня. Это сильный символ, стихия. Но если бы загорелся рояль, а не ступени, было бы гораздо эффектнее. Как знать, возможно, мы это увидим в финале.

Как и многие другие украинцы, я рассчитываю, что наш исполнитель попадет, как минимум, в десятку. Впрочем, здорово было бы получить 4-е или 5-е место.

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