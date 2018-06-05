Европа посреди дикой природы. Почему не нужно бояться ехать в ЮАР. Блог путешественника

Города ЮАР мало чем отличается от европейских. Только экзотические животные и природа напоминают туристам, где они

О путешествиях в Африку в целом и в ЮАР в частности бытует множество мифов. Расскажу, какие из них не соответствуют действительности.

Миф №1 — плохие условия для туристов

Здесь не придется жить в палатке и ловить диких зебр, чтобы добраться в соседний поселок. Это цивилизованная страна, где ходят автобусы, есть мобильная связь и много гостиниц. В городах есть 4G, можно посидеть на Facebook и залить фото в Instagram.

Для проживания тоже есть разные варианты. Мы выбрали шале — такой деревянный домик из сруба с камином. В нем есть все удобства: начиная от огромной кровати и душа, заканчивая холодильником и телевизором. Комнаты носили названия животных. Мы жили в комнатах “страуса”, “зебры” и “черепахи”.

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Миф №2 — скучно

В ЮАР много активных развлечений. Можно начать с треккинга. Мы ходили по Дельфиньей тропе в Национальном парке Тситсикамма. Это один из самых легких маршрутов. Два дня шли по лесам и побережью, борясь с дождем, – уникальный опыт, будто участвуешь в экспедиции от National Geographic.

Потом поехали смотреть на сурикатов. Происходит это так: дают раскладной стул, а ты садишься посреди полянки ждать, пока из норы выйдет сородич Тимона из Короля Льва, осмотрит территорию и позовет свою семью. Местные приручили сурикатов, поэтому зверьки не боятся людей и щелчков камер.

Можно отправиться на фотосафари на других зверей: львов, ягуаров, слонов, жирафов. А на ферме страусов, кроме блюд из яиц, предлагают попробовать специфический массаж. Тебе дают ведро с кормом, а далее птицы начинают тереться шеями, пытаясь достать еду.

Миф №3 — жарко

На самом деле нужно быть готовым к любой погоде. Круглосуточно бегать в купальнике не получится. Погода меняется внезапно: утром жара, а в обед уже ливень. Вечером вообще может подуть холодный ветер.

Если скажу, что в Африку необходимо брать свитер и куртку, это прозвучит смешно. Ведь все рисуют в воображении пустыни и племена аборигенов в набедренных повязках. Но во время треккинга по Дельфиньей тропе начался дождь, и мы промокли до нитки. Те, кто послушался совета одеться тепло, отделались легко. Другие смогли мыслить позитивно, когда немного согрелись. Могу сказать одно — непромокаемая одежда должна быть в багаже.

Купание в океане тоже может стать вызовом. У нас получилось скорее символически окунуться, потому что температура воды была около 15°C. Мы были на мысе Доброй Надежды, смотрели на морских котиков. Потом поехали на пляж и, когда вышли из машины, увидели пингвинов. На берегу их была целая толпа. Эти птицы очень забавные, прыгают прямо в волны и издают смешные звуки.

Миф №4 — опасно

Сложности могут возникнуть у одинокого путешественника, который поленился подготовиться.

Самое главное — слушать, что говорят. Если скажут не высовываться из джипа, не высовывайся. Во время сафари в национальном парке нужно помнить, что хищники видят авто как одно целое и воспринимают как опасность. Если выйдешь, животные могут напасть. А могут просто пойти по своим делам. Мы встретили леопарда. Он двигался в нашу сторону, думали, нападет. Но потом хищник просто пошел метить территорию, как обычный кот, только огромный.

Города ЮАР выглядят как европейские. Это не первобытные поселения, где разгуливают вооруженные коренные жители. Вас встретят современные здания и освещенные улицы. А жители говорят на английском языке.

Африканские суши — достойный конкурент японским

Миф №5 — однообразная еда

Африка — это не только бананы-кокосы и саговые лепешки. Здесь можно попробовать еду из разных уголков мира. Для меня неожиданностью стали суши. Сложно поверить, что где-то это блюдо может быть вкуснее, чем на его родине. Но африканские суши — достойный конкурент японским.

Для любителей мяса там настоящий рай. Стейки из зебры, антилопы и даже крокодила. Вместо курицы можно попробовать страуса. А на специальной ферме угостят устрицами и покажут, как их выращивают.

Советы для тех, кто собирается в ЮАР:

1.Берите теплые вещи. Штормовка — must-have.

2.Не экономьте на развлечениях.

3.Выйдите из интернета. 4G позволяет быть на связи с внешним миром. Но лучше полностью окунуться в знакомство с дикой природой.

4.Позаботьтесь о средствах защиты от насекомых.

5.Положите в чемодан плавки. Ведь где еще у вас будет возможность поплавать в океане с пингвинами?

Цены в ЮАР:

Вода (1,5 л) — $1.

Вино — от $3.

Пиво (0,5 л) — $2.

Обед из трех блюд — $25.

Мобильная связь — $10-20.

Такси по городу — менее $1/ км.

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