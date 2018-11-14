Европа на колёсах. Что нужно знать, отправляясь в путешествие на автомобиле? Блог Артемия Сурина

Живописные просёлочные дороги, широкие платные автобаны, хорошие и плохие трассы – кругосветное путешествие начинается с них

В рамках своего Большого Круга – кругосветного путешествия без авиаперелетов – я проехал 4500 км по Европе на автомобиле.

Оглядываясь на предыдущий месяц путешествия, хочу рассказать о европейских дорогах, инфраструктуре, топливе и других важных нюансах, которые нужно знать, отправляясь в длинную дорогу на авто.

Пройденное мной расстояние по Европе охватило такие страны: Украина, Венгрия, Словения, Италия, Монако, Франция, Андорра и Испания.

Дороги

Вряд ли я кого-то удивлю, но, к сожалению, самое неудовлетворительное качество дорожного покрытия – в Украине. Участок Львов-Чоп: узкая дорога, ямы и колеи. Вечером ехать не просто некомфортно – попросту опасно.

Самые лучшие дороги, по моим личным ощущениям – в Испании. В Андорре тоже хорошее дорожное покрытие, но на летней резине я не был готов к снегопаду и гололеду. Поэтому, отправляясь в страны с гористой местностью, учитывайте сезон и обязательно проверяйте прогноз погоды.

Платные дороги в Европе

Италия вынуждает затянуть пояс потуже и сесть на диету. Если вы бюджетный путешественник, имейте в виду: дороги здесь платные и дорогие. За то, чтобы проехать серьезное расстояние по местным магистралям, будьте готовы отдать от €50 в день. Вполне себе цена за ночь в гостинице, так что идея переночевать в машине уже не кажется такой уж странной.

Дороги во Франции показались нам самыми грязными

Чтобы оплатить дорогу в Италии, нужно взять специальный талон в пункте выдачи (их вы узнаете по очереди из автомобилей). Такие пункты, как правило, находятся на магистралях при выезде из любого города – все дороги ведут туда. Взяв талон, вы спокойно продолжите свой путь. Оплату придется делать в таком же пункте: билет примет либо автомат, либо кассир, подсчитает расстояние и сумму, которую вам нужно заплатить.

Важный нюанс: подъезжая к пункту оплаты, выбирайте окно, в котором принимают наличные (на табло изображены монеты или банковская карта). К оплате принимаются монеты и купюры номиналом 5, 10, 20 евро, или банковские карты. Ни в коем случае не становитесь в очередь Telepass – бесконтактная оплата по этой системе доступна только для местных граждан, у которых есть специальное считывающее устройство.

Во Франции, как и в большинстве стран Европы, оплата осуществляется не на выезде, а при въезде на автостраду. Оплачивать придется выбранную часть пути. Вы потратите чуть больше времени на остановки и оплату отрезков пути, но зато вы всегда будете знать, какую сумму подготовить. В Италии же любая оплата – сюрприз, часто не самый приятный.

Платные дороги – ни в коем случае не must have. Вы всегда можете съехать на небольшие проселочные дороги. Они-то, обычно, в разы живописнее! Пролегают вдоль небольших городков, сел, через горы и другие колоритные места. Такой маршрут займет больше времени, потому навигатор будет настаивать именно на автобанах, но решать в конечном счете только вам. Я в Большом круге попробовал оба варианта и не пожалел.

Фото Артемия Сурина

Виньетки

Виньетки – это почти что билет в мир хороших (как правило) и, разумеется, платных дорог. Вернее, это оплата фиксированной стоимости за пользование автобанами. Каждая страна определяет свои цены и правила игры: где-то вам придется купить годовую виньетку, где-то – на 10 дней, месяц и т.д. В нашем случае нам понадобилась виньетка в Венгрии и Словении.

Виньетки продаются на заправках вдоль трассы, их нужно покупать при пересечении границы, пускай она даже достаточно условная. Минимальная стоимость — около 15 евро. Не стоит игнорировать важность этой наклейки (или чека, как в Венгрии): за отсутствие виньетки штрафы в отдельных странах могут достигать нескольких тысяч евро.

Инфраструктура и чистота на дорогах

Чисто там, где не сорят – мы все хорошо это знаем. Но, судя по всему, не французы. Местные дороги показались нам самыми грязными. Самыми чистыми – в Андорре и Монако. Украина, к слову, где-то посередине.

Что касается качественной инфраструктуры на дорогах, понятные указатели на нашем маршруте начались в Италии: большие знаки, которые заранее предупреждают о съездах на заправки или в города, разметка на дорогах, которая заблаговременно подскажет, какой полосы держаться, чтобы съехать в нужный населенный пункт.

Почти каждая заправка – это оборудованный комплекс с кафе, туалетами (часто бесплатными), магазинами и детскими площадками. Сами заправки встречаются в среднем раз в 40-50 км, поэтому всегда следите за уровнем топлива.

Автострады в Италии, Франции, Испании имеют много «карманов», где можно остановиться, в том числе экстренно. Остановка вне специально оборудованных мест строго запрещена: взять и просто остановиться на трассе там, где хочется, нельзя. Через 15 минут к вам подъедет полиция и вам придется рассказать, что стало причиной остановки. И заплатить штраф.

Фото Артемия Сурина

Топливо

Бензин. Самый дорогой бензин во Франции: около €1,7 за литр 95-го. Самое дешевое топливо – в Украине, затем уже в восточноевропейских странах. Из западноевропейских стран самый гуманный ценник в Андорре, в среднем €1,2 за литр 95-го.

Газ. Если у вас машина на газу, ищите указатели GPL или Gas. Средняя цена – €0,7 за литр. Такие заправки встречаются довольно редко, так что скорее всего, придется часто дозаправляться бензином. Кстати, в Испании другой разъем, поэтому вам понадобится переходник для газовой заправки.

Парковки

Чтобы описать состояние дел с парковками в Европе, понадобится всего два слова: все сложно.

За все придется платить, перед этим еще и попотеть в поисках свободного паркоместа. Не оплатите – в лучшем случае вас ждет штраф, в худшем – придется искать машину на штраф-стоянке. В Будапеште нам прилетело аж два штрафа и блокировка колес. 15 минут с парковкой в неположенном месте нам обошлись в €50. Еще один штраф мы получили за оставленную на ночь машину у арендованных апартаментов: машина стояла во дворе только ночь, наутро на лобовом уже сияла квитанция на оплату штрафа.

Оплата штрафов за неправильную парковку – серьезная часть доходов в казну муниципалитета или частных компаний, обслуживающих большинство европейских городов. Проверяющие сотрудники работают с высоким КПД, поэтому, если есть хоть малейшая причина выписать штраф, даже не сомневайтесь – его выпишут.

Завершить эту заметку о моем автомобильном путешествии по Европе в рамках кругосветного путешествия хочу одной фразой: пусть вас ничего не останавливает на пути к большим путешествиям!

У вас есть вся информация для планирования и понимания, чего следует ждать от путешествия на автомобиле. Разумеется, некоторые данные могут меняться в зависимости от конкретной страны и локального законодательства.

Настройте себя на положительные эмоции! Не огорчайтесь, если стоимость дорог будет неприятно удивлять – ведь вы путешествуете в живописных местах, которые так или иначе являются манифестом любви к жизни.

Фото Артемия Сурина

Эта заметка написана не за рулем, нет-нет. Прямо сейчас я пересекаю Атлантический океан на пароме, чтобы попасть в США. Там меня снова ждет путешествие на автомобиле, так что, вероятно, к теме автозаметок из Штатов мы еще вернемся.

Следите за новостями и кругосветным путешествием по канонам лондонского Королевского Географического общества. Это Большой Круг по всем 6 континентам, через три океана и 40+ стран. И все это – без авиаперелетов.

Видео путешествий Артемия Сурина смотрите на YouTube

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь