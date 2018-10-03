Это тебе не Дания. Чем отличается отношение к работе украинцев и датчан. Блог украинского программиста

Я успел прожить в Копенгагене пять лет и обнаружил качества, которые нам стоит перенять у датчан

Если оставить в стороне техническую сторону дела, то украинское IT отличает две характерные черты:

Отношения айтишников с остальным обществом. Айтишная зарплата в нищей стране — пропуск в сытую жизнь.

Отношения айтишников между собой. Скрытое соревнование и желание прикрыть уязвленное самолюбие. Это и желание писать только на самых модных языках и технологиях, и едкий сарказм.

Это проблемы взросления. Бывает и по-другому. Давайте сравним украинские и датские ITшные реалии. Я прожил в Копенгагене пять лет, за это время успел поработать в датском стартапе, а также разработчиком в IT-отделе датской телекомпании TV2. Есть чем поделиться.

Отношение к работе

Был такой анекдот. Выходят с конференции датчанин с украинцем. Датчанин спрашивает: “Что ты вынес с конференции?” Ответ: “Две футболки, кружку, пару ручек и мячик c логотипом для сына”.

Что-то мне подсказывает, что датчанин спрашивал не про сувенирку.

Богатый украинец — это бедный украинец, только с деньгами. И хотя в финансовом плане представители IT перешли на новый уровень, эволюционного роста не произошло.

Поэтому украинский стиль работы в IT предполагает поиск добычи и определенную раскачку за счет работодателя. Например, прийти на работу к 12-и (главное — успеть до совещания). Первый час потратить на кофе и Facebook – это святое. Сесть спиной к стене, чтобы не заглядывали в монитор. Весь год ходить в бесплатных корпоративных футболках. Утащить пару бутылок виски под закрытие корпоратива себе в отдел (добыл!). Работать на ломаном Windows. Качать торренты без регистрации и SMS. Не забывать жаловаться, что ты раб на галере.

Украинский айтишник напоминает мне советского работягу, который постоянно что-то тянет с завода. Но поскольку мы работаем с невидимыми абстракциями, то по большому, счету воровать можем только одно — время.

В Дании по-другому, как-то по-взрослому и при этом от души. Например, начинают работать сразу, вот прямо с девяти утра. Не “прийти на работу к девяти”, а именно начать выполнять задачи.

Комильфо — сразу подходить по рабочим вопросам, тыкать в монитор и обсуждать производственные моменты. Работа — это работа. Возможно, по этой причине многие программисты в Дании садятся мониторами друг к другу, чтобы проще было обсуждать идеи.

Но и домой многие уходят в четыре часа пополудни. Не надо имитировать работу или сидеть от звонка до звонка. Сделал дело — гуляй смело.

В атмосфере не витает вот это “Я на этом проекте временно. Найду зарплату получше — и поминай, как звали”. Такое впечатление, что датчане выбирают место работы по душе, и потом просто спокойно работают. Они работают в кайф.

Ни разу не видел, чтобы датчане делали заначки рома и виски после корпоратива. По-настоящему богатый человек внутренне расслаблен: если ему захочется выпить с коллегами, они пойдут в бар или просто купят то, что им нужно.

Так же никто не обеспокоен закачкой торрентов или настройкой VPN, чтобы “просто слушать музыку” из ВКонтакте. Датчане платят несколько долларов за Netflix и Spotify и чувствуют себя жителями страны первого мира.

Общение и особенно юмор в офисе не саркастический и не насмешливый, а довольно прямой и даже грубоватый, потому что предполагается, что все люди взрослые и вынесут.

Территориальная агрессия

Вы замечали, что нас, украинцев, отличает территориальная агрессия? Что, если вы приходите, а кто-то взял ваш стул и нагло на нем сидит? Реакция: “Это же мой стул”.

В Дании этот условный стул — просто предмет. Он не мой, не твой, а компании, и вообще они все одинаковые. Видел случаи, когда кто-то брал стул менеджера, чтобы толпой обсудить какие-то вопросы за соседним столом. И ничего – менеджер просто брал другой стул или работал эти 10 минут стоя. Его самолюбие не уязвлено – он отвечает за самый большой сайт Дании, и стул не имеет значения.

По-настоящему богатый человек внутренне расслаблен

Отличительная фишка Европы — класть ноги на стол или соседние стулья (потому что чисто). В Дании их могут класть еще и на стол собеседника — и собеседника это не трогает.

Первые месяцы в Украине мне регулярноделал замечание украинский шеф, чтобы я не вел себя слишком вольно — “это тебе не Дания”.

Пятничная еда

Одной из отличительных черт работы в датской команде является наличие ритуалов для улучшения неформальной коммуникации.

Один из них — Fredags Mad, то есть пятничная еда. Я встречал его во всех компаниях, где работал. Только некоторые проводили его в пятницу, а кто-то начинал с него рабочую неделю в понедельник.

Кто-то из команды (по очереди) приносит завтрак для всех: вкусный хлеб и булочки из пекарни, сыр, специальные плитки шоколада на бутерброды (местная специфика) и несколько пачек сока. Вся команда либо садится за стол и полчаса это все уплетает, болтая о жизни и обсуждая новости, либо все подходят по очереди, и общение происходит “на ногах”.

Хотя ритуал очень простой, я заметил у него несколько полезных функций.

Во-первых, у команды есть возможность пообщаться и синхронизироваться по широкому спектру тем. Совещания слишком формальны. А вот Fredags Mad — идеальное время, чтобы обсудить курьезы, планы на выходные, а то и важные цифры или то, куда движется компания.

Если Fredags Mad сделан правильно, то внутри появляется едва заметное, но теплое чувство единения. Ты лишний раз убеждаешься, что окружен не манекенами с определенными ролями, а реальными людьми. Именно после таких моментов, когда все расслабленно поговорили о жизни и посмеялись, хочется перестать сидеть спиной к стене и развернуть монитор.

И важно, что это всегда делает кто-то из команды. Очень часто люди приносят свою выпечку. К моему удивлению, парни пекут так же часто, как девочки.

Я пробовал организовать такой Fredags Mad в украинской IT-компании. Тяжело идет. Одна часть коллег воспринимает это как продолжение халявных кофе и печенек, поэтому не берет на себя роль быть следующим по очереди. Вторая – не чувствует необходимости открываться другим: “Я доел, можно теперь пойду?”

Ну а начальство, во-первых, зачастую старается зажимать информацию и делиться ею без надобности не стремится (отсюда сплетни). И, во-вторых, если уж нужно что-то объявить, то стараются это делать чуть более официально или под казенную пиццу.

Общение

Датчане верят, что коммуникация – всему голова. Это, в частности, включает в себя такие явления, как small talk и active listening. Они умеют растопить лед, когда все собрались и начали говорить, но еще не настроились на общий лад. Умеют слушать так, что ты понимаешь — тебя слышат. Ты понимаешь, что такое роскошь человеческого общения.

Когда общаешься с нашими молчаливыми неэмоциональными девелоперами, всегда есть ощущение какой-то скрытой угрозы. Молчать, а потом рубануть правду-матку — вот наш стиль.

Не ешьте в одиночку

Что касается еды вообще, датчане всегда стараются объединиться в группу и никогда не едят в одиночку (как и советует одноименная книга по бизнес-связям). За столом не принято смотреть в телефон (это выглядело бы странно), все болтают. Часто можно оказаться за одним столом с директором компании.

Даже корпоративный выход в бар предполагает много общения, никакого сидения в углу вдали от всех.

Украинский программист, как я заметил, если уж угораздило его оказаться в столовой без своей команды, старается сесть один и потом уткнуться в телефон.

С другой стороны, я читал исследование, что на курортах украинцы, как и датчане, стараются держаться ближе к своим, а россияне — наоборот, подальше от других россиян (тут их можно понять). Так что потенциал у нас есть, только в рабочих отношениях он пока не проявился.

Текст публикуется с разрешения автора.

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