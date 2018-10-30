Это 100% нашего будущего. Что волнует сейчас молодежь?

Глава ЮНИСЕФ Генриетта Фор рассказала на TED, с какими проблемами сталкиваются молодые люди и почему их нужно решать прямо сейчас

Сегодня на планете живут 1,8 млрд молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет. Это больше, чем когда-либо в истории. Оправдать их ожидания – сложная задача. Но также и грандиозная возможность. […]

Почти два миллиарда девушек и юношей стоят на пороге взрослой жизни. Готовы ли они к ней? Лишь немногие. Они понимают, что столкнутся с множеством испытаний. Например, не у всех будет возможность получить требуемое образование. И знаете, они правы. […]

Молодые люди также беспокоятся о трудоустройстве, о том, что не смогут найти работу. Опять же, это правда. Ежемесячно 10 млн человек достигают трудового возраста. Тогда как в мире не появляется столько же рабочих мест за тот же период. За открытые вакансии ведётся настоящий бой. Быть молодым сегодня – это нуждаться в работе, искать средства к существованию, тогда как возможности ограничены. […]

Быть молодым сегодня – это нуждаться в работе и искать средства к существованию

Ещё я слышала от молодёжи, что они тревожатся о насилии вокруг. Дома, в интернете, школе, компаниях. И снова они правы. Девушка или парень могут иметь тысячи друзей в соцсетях, но когда по-настоящему нуждаются в друге и собеседнике, то не способны найти такого человека. Зато они сталкиваются с харассментом, буллингом и эксплуатацией. […]

Конечно, все эти вещи могут быть далеки от вас или ваших знакомых. Возможно, у вас был шанс получить хорошее образование, требуемые навыки и, впоследствии, работу. Может быть, вы никогда не были свидетелем насилия, предубеждений или дискриминации. Но десяткам миллионов молодых людей повезло чуть меньше. Именно они бьют тревогу о своём будущем. […]

Как же мы можем помочь? Как в повседневной жизни и в работе поддержать молодых людей? Они нуждаются в стажировках, наставничестве и практике. Также желательны программы, где работа и учёба совмещается, есть возможность и учиться, и зарабатывать. Можем ли мы предоставить им это?

Ещё девушки и юноши стремятся помогать друг другу. Им нужно больше своего пространства и самовыражения, чтобы образовывать собственные объединения. […]

У нас есть потребность в идеях: больших и маленьких, локальных и глобальных. Мы несём ответственность за наши концепции. Огромное количество молодых людей перенимают их. Так что это наша обязанность, оставить своим наследием мечту и возможности. Молодёжь – это 25% от общей популяции. Но это 100% нашего будущего. И они требуют шанса сражаться за лучший мир. Их требование должно стать нашим требованием. Требованием времени.

Перевод НВ

Полную версию можно найти на TED

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