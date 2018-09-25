Если вы обиделись. 7 вопросов, которые стоит себе задать. Блог психолога Натальи Гаевской

Попробуем разобраться, что такое обида и можно ли перестать обижаться, не наступая себе на горло и не травмируя окружающих

Недавно я прочитала высказывание:

- Учитель, как мне научиться прощать?

- Какой смысл в лечении симптомов? Учись не обижаться.

А действительно, что такое обижаться? Если посмотреть на это слово с грамматической стороны, то это глагол (действие). Доля "ся" означает, что действие направлено на себя, например, умываться – умывать себя, одеваться – одевать себя. Интересно, что в этот список мы добавляем и слово обижаться. То есть, обижаться – это оскорблять себя. Итак, мы сами выбираем и решаем это делать?

Что такое обижаться? Как по мне, это попытка наказать человека, который рядом, за то, что он не реализовал наших ожиданий, ни в коем случае не говоря ему прямо, что с нами происходит. Эдакая "заморожена" агрессия.

Но эти ожидания только наши, персональные. Почему кто-то должен их нам выполнять?

Очень часто в своих мыслях и фантазиях мы создаем желаемый сценарий. Каждую деталь, каждое слово прописываем в голове, но порой или забываем это донести до тех, кто в этом «сценарии» «играет» ведущие роли, либо не убеждаемся, или нас правильно поняли, или вообще услышали. Потом начинается самое интересное: "Он или она не оправдали моих надежд", "Он/она не сказали ожидаемых слов!", "Он/она не подарили ожидаемого подарка", "Я ждала, что ты всегда будешь рядом!", "Ты должен был поддерживать меня!" и еще много других претензий.

Сложно избавиться от ожиданий – таких логических, правильных, понятных. С одной маленькой поправкой – логических, правильных, понятных, но для кого? Прежде всего, и это всегда необходимо учитывать, для нас самих. Не факт, что для другого человека они также важны, как и для нас.

Полностью избавиться от ожиданий невозможно

"И не подходи ко мне, я обижаюсь". Такой результат всего вышеизложенного. А дальше – прохладность отношений или, наоборот, ожесточенные "бои", чтобы доказать собственную правоту, нередко любой ценой.

Стоп!

Вдохните и выдохните, и так несколько раз, пока не успокоитесь.

Успокоились?

А теперь задайте себе несколько вопросов, откровенные ответы на которые многое расставят все на свои места.

Что я чувствую? Как проявляется мое чувство? Чтобы мне хотелось чувствовать взамен? Какие у меня были ожидания в отношении того человека, на которого я обижаюсь? Каким должно быть его поведение, чтобы я не стала обижаться на него? Насколько реалистичны мои ожидания? Что лежит в их основе? Какие мои потребности это должно бы удовлетворить? Знает ли этот человек о моих ожиданиях? Если знает, то как реагирует на них? Может ли этот человек вообще соответствовать моим ожиданиям? Может ли он изменить свое поведение "здесь и сейчас"? Чем руководствуется этот человек? Есть ли у нее собственные намерения и ожидания, отличительные от моих? Как я отношусь к этому? Какие ощущения у меня это вызывает? Могу ли я изменить свои ожидания? Если нет, то что же тогда мне мешает? Почему для меня это так принципиально важно?

Для лучшего результата ответы рекомендуется записывать, поскольку вы получите полную картину своей "обиды", а точнее того, что за ней стоит. Что делать с этим всем, решать вам.

Полностью избавиться от своих ожиданий относительно других людей невозможно. Своими ожиданиями мы стараемся сделать этот мир более предсказуемым и понятным для нас, чтобы меньше ощущать тревогу от неизвестности.

Если есть отношения, всегда есть, были и будут ожидания. Но если попытаться относиться с принятием и "open mind" поведения других, то в данном случае это многое меняет. Вместо обид, как правило, приходит более зрелое понимание того, что происходит в отношениях – "я не обижаюсь, я делаю выводы".

Текст публикуется с разрешения автора.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов тут