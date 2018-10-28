Если мы будем жить до 100 лет. Как изменится мир? Блог Татьяны Ворожко

Вопрос старения населения в развитых странах обычно воспринимается как проблема. Но есть ли плюсы в такой тенденции?

Как будет выглядеть общество, в котором средняя продолжительность жизни 100 лет, а количество людей старше 65-ти превышает число детей в возрасте до 15? Это не упражнение в области научной фантастики, а вполне реальная задача, над которой в США бьются политики, экономисты, медики, маркетологи, деятели культуры и другие.

Средняя продолжительность жизни американки – 86,6 лет, а возраст, в котором она может выйти на пенсию, – 62 Для мужчин эти цифры не сильно отличаются. (Незначительное падение продолжительности жизни для определенной категории населения общую тенденцию не меняет). И если первая цифра возрастет до 100 – реальности чего нас убеждают успехи в медицине, прежде всего, лучше диагностика, лекарства, вакцины и революция в хирургии – что-то надо делать и со второй цифрой.

Попытка честного разговора на эту тему, я считаю, стоила выборов одному перспективном политику. Марко Рубио на дебатах во время партийных выборов-2016 предложил поднять возраст выхода на пенсию на два года для тех, кому сейчас 30-40 лет, а на следующий день проиграл праймериз в своей родной Флориде.

Но очевидно, что 35-40 лет работать, а потом еще столько же – играть в гольф, ловить рыбу и жарить хот-доги – невозможно. По меньшей мере массово американцам на это не хватит ни государственной пенсии, ни собственных сбережений.

А большинство и не хочет. Все-таки 40 лет ловить рыбу может и надоесть, особенно после напряженной, но интересной карьеры. Уже сегодня в возрасте 65-79 лет работает 23% американцев и 5% тех, кому за 80.

«Джентльмен пожилого возраста ищет....Работу»

В опросе страховой компании «Ейгон» три четверти американцев старше 60 сказали, что они хотят работать, причем, преимущественно из-за других, нефинансовых причин, но только у четверти из них на работе есть программы, которые помогают им реализовать себя в новой роли, пишет журнал «Тайм» в специальном номере, посвященном феномену роста продолжительности жизни.

Те, кто рождаются сегодня, могут рассчитывать провести на этой планете века

Здоровее физически и ментально, чем их родители в этом возрасте, пожилые американцы ищут уже не столько признания и финансового успеха, сколько возможности внести вклад в совершенствование мира, оставить после себя наследие, но в то же время – иметь гибкий график работы и меньше физической нагрузки. Они «вскарабкались» на самую верхушку пирамиды Маслоу и требуют удовлетворения своих новых потребностей.

Отдельные консалтинговые компании и финансовые институты в США помогают компаниям и частным клиентам приспосабливаться к меняющейся демографии. Работников призывают найти себе «якорную карьеру» или «второй акт» и советуют американцам уже в возрасте 40-50 лет задуматься над тем, кем они хотят быть, «когда вырастут».

Это может быть преподавание на полставки, волонтерская деятельность, которой в США активно занимаются люди старшего возраста, или, например, консультирование для юриста вместо того, чтобы вести дела в судах. Выход на пенсию, убеждают эксперты, будет не одним шагом, а длительным процессом, который может затянуться на годы и десятилетия и часто включать получение второго образования или проживание за границей – так же, как это делает сейчас молодежь после школы.

От объективной необходимости для работодателей создавать условия труда, которые помогут отложить выход на пенсию, выигрывают и другие категории работников. Возможность, например, работать 4 дня в неделю всем пойдет на пользу – кому-то для того, чтобы уменьшить нагрузку и иметь день для посещений врачей, а кому-то другому – чтобы готовиться к марафону, запустить свой бизнес или посвящать больше времени детям и дому.

Один из способов не зависеть от воли работодателя – иметь свой бизнес. Согласно информации Фонда Кауфмана, в 2011-м году каждом 5-м предпринимателю было 55-64 лет, а половине из них – более 45. Если основать бизнес в 55, то через 10 лет, если дело пойдет успешно, можно уже самому решать, сколько работать и какие функции выполнять. (Эти и некоторые другие приведенные в этой статье данные – из сборника «Преимущества старения Как долгую жизнь меняет мир медицины, работы, инноваций» под редакцией Пола Ирвинга).

Старение населения – находка для бизнеса

Эксперты призывают рассматривать старение населения не как экономическое бремя, а как великолепные возможности для бизнеса. Эргономичные кресла? Ортопедическая спортивная обувь? Нескользящие поверхности для ванных и душевых? Смартфоны с большими кнопками? Тонкий душевный фильм о сложности зрелого брака и проблемы взрослых детей? Эскорт-сервис: «Седой джентльмен сходит с вами в филармонию, на выставку и погуляет набережной»? В 2017 году половину населения США будут составлять люди старше 50, которые будут контролировать 70% всего частного потребления. Все, что помогает людям старшего возраста вести активную и продуктивную жизнь, обречено на коммерческий успех.

И американский бизнес прислушивается. Значительная часть рекламы на новостных каналах направлена ​​на людей старше 60. В них снимаются привлекательные, ухоженные мужчины и женщины, устанавливая новые стандарты зрелой красоты. Телевизионные сериалы по глубине и качеству уже обходят фильмы, выходящие в кинопрокате.

Новые районы в городах планируются исходя из того, чтобы там не было необходимости пользоваться машиной. От такой «европейской», как ее здесь называют, модели в восторге и экологи, и молодежь, и пожилые люди, которые не попадают в зависимость от своих родственников и опекунов, после того, как у них заберут ключи от машины. В Вашингтоне, кстати, предлагаются специальные бесплатные классы, на которых местных пожилых людей учат, как пользоваться метро. Ведь они всю жизнь – только машиной.

В новых домах уже почти не увидишь дверных ручек, которые надо вращать, что сложно сделать людям с артритом. Вместо них уже стандартно устанавливаются ручки, на которые надо давить сверху. Кроме людей с артритом, бонус имеет и моя собака, которая научилась одним прыжком на ручку открывать дверь.

Строим жизнь по-новому – из расчета продолжительности жизни лет в 100

Расширение горизонта влияет и на решение в личной жизни в начале пути. Выбор для женщины между материнством и карьерой вообще становится неактуальным. Если женщина выберет материнство и посвятит 20 лет исключительно детям, что она оставшиеся 50 делать будет? С другой стороны, абсолютно разумным выглядит длинный, лет пять, отпуск по уходу за детьми: из 60 лет трудового стажа 5 лет можно и детям посвятить, это же всего 8%!

Некоторые жизненные стратегии, которые с горизонтом жизни в 65 лет могли показаться "лузерськими", сегодня выглядят вполне разумно. Например, одна моя родственница, которая была отличницей в школе и мечтала стать биологом, на третьем курсе бросила университет и в возрасте 24 года уже имеет двоих детей. «Все нормально, – говорю я ее отцу, брату моего мужа. – Вики всегда может доучиться и, если она лет в 30 выйдет на работу, когда дети уже в школе, у нее впереди будет 40, а то и больше лет карьеры. Куда лучше, чем в том же возрасте, когда на работе уже есть ответственные обязанности, но нет власти, чтобы диктовать условия, рожаешь ребенка и разрываешься между младенцем и карьерой».

Не стоит смеяться и над выпускниками университетов, которые вернулись пожить с родителями, чтобы сэкономить деньги на жилье. Без мамы с папой они еще лет 70 будут жить, а 2-3 года экономии в этот момент может быть огромной помощью.

А если работать придется дольше, то и выглядеть надо лучше и за здоровьем следить тщательнее. Американцы стали меньше курить, больше заниматься спортом и здоровее питаться.

Расходы на косметику и косметические процедуры растут космическими темпами. В 2015 году популярность ботокса по сравнению с 2000-м выросла на 759%, согласно Американскому обществу пластических хирургов. Поддержание здоровья, красоты и психического самочувствия – wellness – еще один перспективный глобальный бизнес, а также – философия жизни, которая наверняка с нами надолго.

В 1900 году продолжительность жизни в США была 47 лет. Те, кто рождается сегодня, могут рассчитывать провести на этой планете века. Пессимисты видят будущее Запада как огромного дома престарелых, где иммигранты из стран Третьего мира толкают тележки с местными старичками, меняя суть и культуру западной цивилизации. Оптимисты – более зрелый, стабильный и мудрый мир, где люди проживают долгие и продуктивные годы жизни. Но каким бы ни стал этот новый мир, свидетелями его рождения нам с вами пришлось стать.

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