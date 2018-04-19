Ешьте кокос: для апологетов здорового образа жизни. Блог Оксаны Скиталинской

В кокосе полезно все: и мякоть, и водичка, и жиры. Водички в спелых кокосах не более ложки, поэтому остановимся на жирах и мякоти

Начнем с жиров. Среди апологетов здорового образа жизни все большую популярность приобретает кокосовое масло: говорят, на нем можно жарить и печь, потому что жир не окисляется.

Сразу скажу, что жир действительно не окисляется, однако все жареное – нездоровое. На чем бы мы его не готовили, при жарке образуются конечные продукты гликации (КПГ), которые безвозвратно разрушают наши белки, ускоряют появление болезней и старения.

Итак, кокосовый жир. В основном, он состоит из насыщенных жиров, то есть таких, которые почти не окисляются. Почти половину составляет лауриновая кислота (основная жирная кислота грудного молока), которая нормализует уровень холестерина, повышая содержание "хорошего". Эта кислота является полезной для сердца.

Но кокосовое масло очень калорийное, поэтому употреблять советую не более половины чайной ложечки. Да и то – если вы ежедневно пробегаете хотя бы 5 км.

Лауриновая кислота снижает риск ожирения, делает кожу более мягкой и более увлажненной, улучшает структуру волос, а также уменьшает риск грибковых поражений кожи и ногтей.

Мякоть кокоса – это не просто клетчатка, которую очень любят наши полезные кишечные бактерии, но и источник калия, железа и серы. Кроме того, в ней содержатся различные фолаты, которые защищают от инсультов и инфарктов, предотвращая образование особой "инфарктной" аминокислоты-маркера гомоцистеина.

А еще кокос полезен для женщин. Пожалуй, многие из вас слышали о эстрогеноподобное действие кокоса. Вокруг фитоэстрогенов бытует много мифов. Пришло время развеять.

Говорят, от фитоэстрогенов у мужчин растет грудь, а у женщин могут быть опухоли груди. Но это совсем не так.

Само название "фитоэстрогены" достаточно удачное с коммерческой точки зрения, ведь слово "эстрогены" (женские половые гормоны) здесь смягчено и уравновешенно приставкой "фито" (то есть растительные). Но дело в том, что фитоэстрогены не является гормонами растений и вообще не являются гормонами.

Интерес к фитоэстрогенам вспыхнул в конце XX века. В то время проводилось множество исследований, в которых сравнивали частоту онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний у разных народов с тем, чтобы выяснить, насколько сильно питание и образ жизни влияют на здоровье.

Оказалось, что в странах Юго-Восточной Азии (Япония, Китай, Индонезия, Тайвань, Корея) смертность от сердечно-сосудистых заболеваний существенно ниже, чем в Европе и Америке.

У восточных женщин реже, чем у американок, обнаруживают рак груди и менее выражены неприятности климактерического периода (остеопороз, приливы).

Известно несколько классов веществ, которые, хотя и не являются стероидными гормонами (в отличие от настоящих эстрогенов), но могут действовать как слабые эстрогены. Эти вещества имеют одну характерную особенность – они похожи по своей структуре на эстрадиол, один из основных половых гормонов женского организма. Но чтобы понять и не пугаться слова "фитоэстроген", следует знать следующее.

Гормоны действуют, связываясь с особыми белковыми структурами на поверхности клеток – рецепторами (которые есть в клетках половых органов, костях, печени, сердце, мозге). Чтобы активировать рецептор, молекула должна иметь вполне определенное строение.

Обычно говорят, что рецептор и сигнальная молекула (то есть та, которая связывается с рецептором) подходят друг другу, как ключ к замку.

Однако подобно тому, как к замку иногда удается подобрать отмычку, так и рецептор может быть активирован посторонней молекулой, похожей по структуре на гормон, но не идентичной.

Кокосовое масло очень калорийное, поэтому употреблять советую не более половины чайной ложечки

Эксперименты показали, что "фитоэстрогены" действительно способны связываться с теми же рецепторами, что и эстрогены, только действуют они гораздо слабее. Если принять эффект эстрадиола за 100, то действие фитоэстрогенов будет оцениваться как 0,001-0,2 (в зависимости от вида фитоэстрогена).

Если точнее, то при дефиците собственных эстрогенов, фитоэстрогены будут слабо активировать рецепторы. Это позволяет предположить, что фитоэстрогены могут оказывать балансирующее действие на организм женщины, когда собственных эстрогенов становится меньше (это происходит постепенно с 40 лет). Этим и объясняется полезное действие кокоса на женский организм, поэтому, девушки, ешьте кокосы!

С мужчинами вообще проблем нет. Большинство фитоэстрогенов действуют так же, как слабые антиандрогены, если содержание собственных андрогенов (мужских половых гормонов) чрезмерное, потому что фитоэстрогены не могут конкурировать с рецепторами андрогенов.

Микросодержание фитоэстрогенов кокоса делает их очень полезными при юношеской угревой болезни, когда избыток андрогенов у мужчин чрезмерно стимулирует сальные железы, а также при гормонозависимом облысения у мужчин.

Поэтому, ребята, ешьте кокосы!

Чтобы вас не пугали слова "гормоноподобный", успокою: морковь, редис, капуста, шпинат, яблоки, клубника, кукуруза, ананас, лук, брокколи, петрушка, чеснок, спаржа, ячмень, рис, красное вино, оливковое масло, орехи, вишни и многие другие привычные для нас продукты содержат те или иные количества различных гормоноподобных веществ.

Но, как говорил великий врач древности Парацельс: "Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает лекарство ядом и яд лекарством".

Это означает, что наше питание должно быть максимально разнообразным, но, зная особенности тех или иных продуктов, мы можем влиять на различные биохимические процессы в организме.

Текст публикуется с разрешения автора.

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