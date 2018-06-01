Ешь, забей, люби. Рецензия на комедию Красотка на всю голову

Режиссерский тандем Эбби Кон и Марка Сильверштейна выпускает слегка прямолинейную ленту о нелегкой доле женщины в большом городе

Одинокая девушка Рене (Эми Шумер) трудится сисадмином в компании, производящей элитную косметику. Ее работа – поддержание работоспособности сайта. Ее офис – каморка в подвале. Ее единственный сотрудник – “айтишник в вакууме” Мэйсон (Адриан Мартинес). Ее вес выше навязанной обществом нормы. Ее ближайшие подруги – такие же одинокие. Ее перспективы туманны.

Но однажды вселенная вознаграждает Рене ударом головой о тренажер, после чего главная героиня, не меняясь внешне, меняется внутренне. Теперь она искренне мнит себя богиней, обращая окружающих в свою веру.

Красотка на всю голову – это театр одной актрисы. 36-летняя Эми Шумер в который раз вживается в роль девочки с типичными подростковыми проблемами, чертовски умело превращая нюансы своей немодельной внешности в концентрированный сгусток положительной энергии. Она нащупала свою нишу, четко определила своего зрителя и теперь, не распыляясь, шлет им пламенный привет.

Трейлер Красотки создает скорее отталкивающее впечатление за счет вырванных из контекста сцен, когда героиня Шумер пускается во все тяжкие.

На самом же деле, полный метр получился гораздо более добрым, теплым и местами действительно смешным. А показанные в ролике дикие пляски в контекст ленты приобретают совсем иной окрас. В актив картине заносим также любовную линию, трогательно разыгранную тандемом Шумер-Сковел.

Полная самоиронии лента шлет своим зрительницам однозначный посыл о том, что нужно любить себя здесь и сейчас. Несмотря на то, что окружающая реальность давит кем-то установленными канонами, а глянцевый инстаграмчик каждый день заставляет щипать себя за бока в поисках лишних кило. Этот мир полюбит тебя сразу же после того, как ты полюбишь себя сама.

Мир полюбит тебя, как только ты полюбишь себя сама

К сожалению, в благородной попытке донести массам основную мысль, авторы частенько заплывают за буйки. Их сносит бурным потоком откровенного прямолинейного морализаторства. Опуская двухчасовые старания Эми Шумер, которая выкладывается в Красотке на все 100%, сценаристы зачем-то подготовили для героев целые проповеди. Ближе к финальным титрам они способны подпортить впечатление от картины.

В общем и целом, Красотка на всю голову – неплохая комедия с положительным настроением. Рекомендуется к просмотру, как парам, так и тем, кто себя еще недостаточно полюбил.

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