Эра сиквелов. Рецензия на фильм ужасов Хэллоуин

Сможет ли перезапуск классики затмить оригинал?

Семидесятые подарили зрителям оригинальный ужастик.

В «нулевые» с ним случился рестарт.

А в 2018 снизошло переосмысление.

Идею снять собственное продолжение, отбросив многочисленные чужие сиквелы, широким массам активно начал доносить Джеймс Кэмерон, взявшийся лично гнуть линию «Терминатора 2», игнорируя невразумительное «Восстание машин», вполне сносного «Да придет Спаситель!» и особенно ту серию, где Джон Коннор превратился в Скайнет. Неизвестно, подслушал ли Кэмерона предприимчивый Джон Карпентер вместе со своим молодым подмастерьем Дэвидом Гордоном Грином, или же подобная мысль сама ударила в голову седовласому творцу, но если «Терминатор-6» имени Кэмерона получится таким же, как и «Хэллоуин» продюсерства Карпентера, то к небесам вознесется не одна тысяча молитв за здравие голливудских патриархов.

История «Хэллоуина» текущего года разворачивается в тех же локациях, что и сюжет «Хэллоуина»-1978. Пока Моисей 40 лет водил пустыней свой народ, Лори Строуд (Джейми Ли Кертис) все эти 40 лет готовилась к возможному возвращению маньяка Майкла Майерса (Ник Касл), что пытался убить ее прохладной октябрьской ночью на закате семидесятых. Пережив тогда сильнейший стресс, она всю свою жизнь провела в страхе. Несколько раз Лори побывала замужем и воспитала дочь, «наградив» ту своими комплексами и неврозами. Впрочем, последней удалось понемногу избавиться от «материнского капитала», создав полноценную семью и прервав все отношения с родительницей. Визави Лори Строуд, Майкл Майерс, все эти сорок лет провел в психушке, не проронив ни единого слова. Во время транспортировки в другую лечебницу для душевнобольных он сбегает, чтобы завершить начатое когда-то дело.

В фильме самые острые предметы – это нож в руках маньяка

Режиссер очень бережно отнесся к первой части, что естественно при патронате автора оригинальной истории и текущем здравии исполнителей ведущих ролей. С мелодии начальных титров и вплоть до финального затемнения зрителя ждет перманентно нарастающий градус предстоящей встречи двух главных персонажей всей серии, а внимательного зрителя – ряд деликатно обыгранных аллюзий на оригинальный фильм. Композиторам отчетной ленты изрядно потеть не пришлось, поэтому в фильме самые острые предметы – это нож в руках маньяка и регулятор звука в пальцах монтажера. Если Майерс ожидаемо кромсает своих жертв в поисках той самой, то монтажер режет аудиторию сначала гнетущей тишиной, а сразу за поворотом – резким скримом.

Отдавая дань творению Карпентера, новый «Хэллоуин» запрягает в стиле классических ужастиков, что ради стимулирования зрительской фантазии оставляет непосредственный акт насилия вне кадра. Но пройдя экватор хронометража, усилиями антагониста в резиновой маске лента совершает метаморфозу в слэшер, приобретая при этом характерные косяки представителя жанра, вроде россыпи картонных героев с жизненным циклом 5-10 минут или затянутых пустых диалогов.

Устами одного второстепенного персонажа противостоянию «Майерс-Строуд» авторы пытаются придать некую метафизику, обыграв якобы отринутые сиквелы. И всю вторую часть картины Джейми Ли Кертис усердно идет в фарватере этого месседжа, постепенно выводя себя на эмоциональный апогей под финальную схватку. Отмечая ее вклад в современный образ Лори Строуд – престарелой женщины, что волею маньяка сгубила свою жизнь страхами, комплексами и неврозами, с постоянной подсознательной мыслью о неминуемом возвращении убийцы – сложно удержаться от проведения параллелей с обликом Сары Коннор в «Терминаторе 1» (молодая наивная девушка) и «Терминаторе 2» (пассионарий на грани одержимости). У Линды Хэмилтон появился достойный конкурент, но у нее фора – грядущий «Терминатор 6».

Новый «Хэллоуин» не призван видоизменять жанр ужасов. Наоборот, по своей структуре лента является квинтэссенцией эволюции стиля, приблизительно поровну пропитавшись как сильными, так и всем надоевшими штрихами. Но цену на билет отрабатывает.

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