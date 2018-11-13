Эра публичности. О чём нельзя писать в соцсетях?

Многое, что мы указываем в своих личных профилях, может в итоге сыграть против нас

Часто люди внезапно решают стать публичными, в силу открытия бизнеса, выхода на новую должность или желания монетизировать свое имя. Они думают: с этого момента начинается новое летоисчисление, а на прошлое никто не обратит внимания.

В идеальном варианте, ваш медийный образ соответствует реальному. Однако это встречается редко, поэтому приходится докручивать образ в СМИ и социальных сетях, подчищать старые записи и информационное пространство. Есть и другая крайность – жизнь на показ. Зачастую те, кто выбирает ее, делятся на несколько категорий. Первые – «отпускники», которые сообщают в соцсетях о любом своем отдыхе – от полета в Америку до посиделок за костром с одноклассниками. Вторые – «любители красивой жизни», которые фотографируется по несколько раз у крутого автомобиля (желательно даже у разных в течение одной недели), сообщают о новых «игрушках», дорогих костюмах и рассказывают, как построить успешный бизнес еще в 16 лет. Третьи не упускают возможности похвастаться всеми будничными достижениями – от вкусного супа до ремонта и прогулок с детьми.

Не забывайте, что соцсети и медийная активность – ваша визитная карточка и резюме одновременно. И я никого не удивлю тем, что HR-ы просматривают страницы потенциальных сотрудников перед тем, как сделать оффер или пригласить на собеседование.

Всегда нужно помнить одно золотое правило: интернет помнит все

Также создание медийного образа может сопровождаться рисками. Поэтому к негативным сторонам публичности нужно быть готовым. Так, вы обязательно столкнетесь и с негативными комментариями и критикой в свой адрес. С ростом медийной активности, растет и внимание аудитории к вам. Неудачные ракурсы, ошибки в словах и «незнание матчасти» станут замечать намного чаще. И здесь важно разделять критику к бренду и к личности. Например, если вы представляете компанию (допустим, сервис мобильных химчисток), то сообщение в стиле «Сегодня вы привезли мне мятую рубашку! Просто ужасно!» обращено не к вам лично, а к бизнесу. Однако вы – то лицо, к которому возможно достучаться или пожаловаться на некачественно выполненную работу. Клиенты понимают, что с общего e-mail им принесут стандартные извинения. А если написать человеку лично, а еще лучше – владельцу бизнеса, тогда все будет по-другому. «Открытые» руководители самостоятельно вмешиваются в ситуацию, дарят промо-код на скидку или бесплатное обслуживание. Для них подобная обратная связь – бонус, который помогает увидеть недочеты бизнеса и улучшить клиентский сервис.

В любом случае, «золотое» правило реакции на комментарий – подождать более 1 минуты. И не молчать, если критика оправдана. Сейчас мы не говорим о «троллях», которые будут доставать вас своими комментариями в любом случае. С ними работает «золотое правило» бана.

Также если строите публичный имидж, будьте осторожны в своих высказываниях. Сколько раз неосознанные посты или активность в соцсетях портили репутацию и карьеру. Например, модель Амена Кхан не смогла стать лицом L’Oreal из-за своего антисемитского поста, а Джиджи Хадид запретили посещать Китай из-за юморного (по ее мнению) фото. Политикам везет еще меньше, и из-за сообщений в соцсетях им приходилось вовсе прощаться с политическим будущим. Однако не только известные модели и политики подвержены критике или даже травле за публикации в соцсетях. Из недавних кейсов – случай с пиар-директором одной крупной строительной сети. На своей странице в Facebook она опубликовала фейковую новость, а затем пообещала блокировать пользователей, несогласных с ее позицией. Все это привело к скандалу, осуждению со стороны коллег и клиентов сети, а закончилось увольнением.

Стоит понимать, что страница в Facebook или Instagram перестали быть исключительно «личным пространством». Их могут увидеть сотни и тысячи других пользователей, а ваши публикации не всегда вызывают восторг или понимание. Поэтому советую не давать людям двузначных смыслов. Они обязательно докрутят и исказят оригинальный «полет мысли». А вы потратите много ресурсов на исправление искаженной «картины». Поэтому один текст – одна смысловая нагрузка.

Лично я – не сторонник демонстрации личной жизни в соцсетях. Однако многое зависит от позиционирования. Конечно, нужно показывать, что ничто человеческое вам не чуждо, но дозировано. Другой случай, если вы женский психолог или тренер по счастью. Логично, что тогда люди попросят «подтверждение» вашей экспертности, а точнее – счастливые отношения или семью. И очень странно выглядят эксперты по отношениям или созданию семьи, у которых с этим явно есть проблемы. Поэтому для психологов типично рассказывать о своей личной жизни в качестве доказательства. Например, психолог Мила Левчук не только дает советы девушкам на примере своей личной жизни, но и периодически постит публикации «мужского взгляда» на отношения. Насколько это реальные размышления ее супруга, конечно, вопрос. Вполне возможно, их пишет сама психолог, меняя стилистику текстов. Однако такой прием уже подхватили многие блогеры.

Следовательно, лучше всего, если ваш медийный образ будет подкреплен реальным. Тогда вам не придется выдумывать истории, которых нет, а люди избегут разочарования при «живой встрече». И всегда нужно помнить еще одно золотое правило: интернет помнит все. Поэтому будьте внимательны с тем, как и о чем говорите публично.

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