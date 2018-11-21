Эра эмпатии. Как относиться к эмоциям в современном мире? Блог психолога

Времена эмоциональных манипуляторов уходят в прошлое. Всё больше появляется потребность в эмпатичных и чувственных людях

Живя в информационной реальности, современный человек ежедневно сталкивается с огромным количеством разнообразной информации. Соцсети и интернет дают возможность практически неограниченного контакта с людьми, в котором человек обречен постоянно испытывать много эмоций и чувств, являющихся маркерами его потребностей. В век нарциссических вызовов людям как никогда становится важным уметь понимать себя, чтобы эффективно справляться со своей эмоциональной сферой. Ведь именно переживаемые эмоции непосредственно влияют на биохимию мозга, вырабатываемые организмом гормоны и, как следствие – на общее состояние психического и физического самочувствия человека, а эмоциональные перегрузки становятся частью повседневности. Собственно, невозможность эффективной эмоциональной саморегуляции и приводит сегодня к растущему проценту депрессий, панических атак и психосоматических заболеваний.

Человек – социальное животное, которое постоянно испытывает переживания, неизбежно возникающие в интенсивном взаимодействии с другими. Усилием воли он может только оттормаживать свою непосредственную реакцию, возникающую в этом взаимодействии, выбирать форму для своей реакции, подходящее время для ее предъявления, а также в принципе – необходимость этого предъявления. Способ, которым наши бабушки и дедушки часто обходились со своими эмоциями, а именно их полное отрицание и наступающая за этим нечувствительность – себя не очень оправдал, вырастив поколение эмоционально травмированных людей, которые и начали проявлять повышенный интерес к психологии и собственной психической жизни.

Быть открытым, уязвимым, настоящим в отношениях с собой и окружающими – очень страшно

Поэтому современный человек сегодня сталкивается с необходимостью найти новый подход в обращении с собственной эмоциональностью, и, как следствие – телесностью. Не останавливаться в развитии, замораживая и вытесняя эмоции, а выбирая естественный и заложенный в нас природой путь формирования психологической автономии, проходя через процесс сепарации-индивидуации, оставаться чувствительным и живым в эмоциональном плане. Формируя новые нейронные связи, научиться осознавать свои эмоции и находиться в некотором новом балансе, когда комфорт достигается не избавлением от чувственной сферы, а пребыванием с ней в тесной связи, сотрудничестве и кооперации. Когда чувства признаются собственным продолжением и важной информацией, помогающей максимально точно сориентироваться в себе и в окружающей среде, являясь проводниками потребностей – всего того многого, что каждому на самом деле хочется в каждый момент времени от собственной жизни, окружающих людей и от себя самого.

На смену нечувствительным и эмоционально зависимым манипуляторам постепенно приходят чувствительные и эмпатийные, но при этом сильные и эмоционально устойчивые люди, способные воспринимать свою человеческую природу с уважением и верой в собственный ресурс. А значит, более готовые сознательно формировать свое окружение, более заинтересованные в экологичности отношений с окружающими, более способные отвергать токсичное и выбирать питающее для себя.

Быть открытым, уязвимым, настоящим в отношениях с собой и окружающими – очень страшно, особенно, когда начало не положено в раннем детстве в безопасной поддерживающей атмосфере родительского принятия, а пробовать приходиться будучи взрослым, уже травмированным в зоне привязанности, имеющим богатый болезненный опыт отвержения человеком. Но многие все же рискуют, поскольку либо устали жить в скуке и опустошенности, либо отчаялись бороться с паникой, тревогой и депрессией, которые являются прямым следствием выученной и переданной через поколения нечувствительности к себе.

Психотерапия, как инструмент самопознания, повышающий осознанность человека в зоне собственных переживаний и потребностей, его компетентности в вопросах межличностных отношений, открывает сегодня мир огромных, ранее не доступных возможностей. Поскольку позволяет современному человеку достигать своих целей в экологичном и бережном для его психического и физического здоровья формате, повышая его эмоциональный интеллект, эмпатийность, при этом, укрепляя его внутренние опоры и формируя то, что в современной психологии называется идентичность. Именно наличие у человека ясной сформированной взрослой идентичности и дает ему прочное и надежное знание о себе, своих реальных возможностях и ограничениях, выводя его на новый уровень личностного функционирования.

Текст опубликован с разрешения автора

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