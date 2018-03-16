Эмоциональное выгорание: инструкция для самостоятельного восстановления. Советы психолога

Ключевое правило качественного эмоционального восстановления: регулярность и ежедневная систематичность выполнения простых вещей

Нас истощают не события и люди, а наши эмоциональные реакции на них.

Эмоции не существуют отдельно от нас. Однако именно им мы отдаем себя целиком и полностью, обычно теряя желание жить осознанно.

Не стоит впадать и в другую крайность – эмоциональную холодность и отчужденность от жизни, рационализацию и стремление все обдумать до деталей.

Эмоции – это наша субъективная реакция на события и обстоятельства. Каждая эмоция подкреплена определенным биохимическим процессом в нашем организме на гормональном уровне.

Эмоциональное истощение наступает тогда, когда мы погружаемся в вихрь эмоций, особенно – отрицательного направления, и начинаем концентрировать свое внимание на мыслях, картинках, словах, которые подкрепляют данное эмоциональное переживание. Часто истощение наступает и тогда, когда мы остаемся в определенных негативных жизненных обстоятельствах и в окружении "токсичных" людей, а не меняем ситуацию и не выходим из деструктивных контактов. А если мы еще мало спим и не отдыхаем, то физическое истощение подкрепляет эмоциональный дисбаланс. Фактически то, что мы бессознательно делаем – это постоянное побуждение себя переживать эмоцию, которая нас истощает.

Признаки эмоционального выгорания можно условно разделить на:

Физические: бессонница, боль в спине, нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, головная боль, резкая потеря или резкое увеличение массы тела, ухудшение мышечного тонуса и снижение уровня физической энергии, ухудшение цвета кожи, потеря чувствительности вкусовых и тактильных рецепторов, потеря сексуального желания;

Психические: навязчивые мысли, нервозность, напряжение, ухудшение памяти, проблемы с концентрацией, безразличие к выполнению своих рабочих задач, которые ранее приносили удовольствие, отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную ситуацию, повышенная раздражительность на незначительные события, частые нервные срывы или отказ от общения, постоянное переживание негативных эмоций без причин, чувство тревожности, чувства гиперответственности, общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы.

Причинами эмоционального истощения могут быть: нахождение в деструктивных отношениях, конфликты на работе, чрезмерное количество задач, которые мы ставим себе в течение дня, завышенніе требования к себе и окружающим, наше стремление быть лучше других, переложение на других ответственность за качество нашей жизни.

Если вы нашли причину выгорания, то вам точно хватит сил восстановиться

Что же делать? Что зависит от нас?

Как только мы позволим себе осознать тот факт, что все, что мы имеем сегодня – это результат наших действий, наших выборов и эмоциональных реакций на жизнь, мы сможем получить ключи к проактивному управлению собой в различных эмоциональных состояниях. Проактивность – это навык, который позволяет нам сознательно выбирать наши реакции на жизненные обстоятельства и выбирать лучшие действия для ответа на них. А каждый навык можно в себе развить через ежедневные тренировки.

С чего начать свое эмоциональное восстановление:

Запастись терпением. Это ежедневный процесс самовосстановления. Американские исследования в сфере здравоохранения свидетельствуют, что даже после полного отдыха в учреждениях санаторного типа для лечения стресса, люди возвращались к прежнему уровню эмоционального истощения уже через четыре недели после возвращения в привычные условия проживания. Поэтому убежать куда-нибудь на теплые острова от своих привычек не удастся, их надо менять. Стоит менять и свои повседневные условия жизни, и свою реакцию на них. Быть честным с собой. Открытость начинается тогда, когда мы называем вещи своими именами без всякого желания их украсить и обмануть себя своими же иллюзиями. Признание реальности позволяет ее изменить, повлиять на события в своей жизни. Смириться с тем, что вам необходимо заботиться о своем эмоциональном и физическом состоянии самостоятельно. Это ваша прямая заинтересованность – быть физически и эмоционально здоровыми. Начните исследовать себя и свои эмоциональные реакции: определите причину своего эмоционального выгорания. Запишите ваши ощущения: что именно вы чувствуете, при каких обстоятельствах, где в теле это чувствуете. Чувствовать жизнь и себя в ней – это абсолютная норма. Как только мы называем наши эмоции, мы начинаем быть в контакте с ними и имеем больше возможности управлять собой в этом эмоциональном состоянии. Спросить себя: "Что я могу сделать простого здесь и сейчас, чтобы разрешить ситуацию, которая меня не удовлетворяет?" В один момент концентрироваться на одной деятельности (не думать параллельно о другом: например, обдуманно делать каждое действие и наблюдать за собой во время процесса). Спланировать свое эмоциональное восстановление, выбрав то, что наполняет вас энергией: здоровое питание, хобби, прогулки на свежем воздухе, регулярно заполнять дневник эмоций, делать специальные физические упражнения для стимуляции работы левого и правого полушарий головного мозга, выделять стабильно время для того, чтобы быть с собой наедине. Урегулировать свой сон: должен быть качественный и достаточный для восстановления.

Ключевое правило качественного эмоционального восстановления: регулярность и ежедневная систематичность выполнения простых вещей, которые нас эмоционально наполняют. А если вы уже нашли причину выгорания, то вам точно хватит сил восстановиться.

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