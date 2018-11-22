Эликсир молодости. Как нужно питаться, чтобы дольше не стареть? Блог диетолога

Чтобы сохранить молодость нужно не только заботиться об отсутствии морщин, но и следить за правильным питанием
Как и что нужно есть и не есть для того, чтобы жить долго, здорово и счастливо?
Примерно так можно описать одним предложением Первую международную конференцию по питанию и долголетию, которая состоялась в Лос-Анджелесе под руководством профессора Вальтера Лонго. Большое количество докладчиков со всей планеты, опираясь на длительные научные исследования, в один голос говорили о пользе ограничения калорий для профилактики огромного количества болезней. В частности, сахарного диабета 2 типа, сердечно-сосудистых, нейрокогнитивных (потеря памяти, болезни Альцгеймера и Паркинсона), ожирения, метаболического синдрома, нарушений работы щитовидной железы, многих видов рака, особенно – рака молочной железы.
- Кроме ограничения калорий, огромное значение имеет наполненность этих калорий и соотношение нутриентов (белков, жиров и углеводов).
- Модные сейчас низкоуглеводные и высокобелково-жировые диеты в перспективе не являются здоровыми, поскольку никоим образом не влияют на замедление процессов старения и предотвращения болезней.
- То же касается и отказа от зерновых: если нет диагностированной непереносимости – исключать не стоит.
- Качественный состав белка имеет ключевое значение: если вам 30 лет, то белка должно быть меньше, и по своему составу он должен быть преимущественно растительным. Только с 65-70 лет содержание белка нужно увеличить.
- Особое значение имеет режим питания.
- Если вы взрослый человек и не имеете на данный момент обострений заболеваний органов пищеварения, то забудьте о перекусах, о 5-разовом питании!
- Идеальным является трехкратный прием пищи, а точнее – два полноценных приема и один перекус.
- Приемы пищи желательно уместить в 12-часовой дневной интервал, а оптимально – в 10-часовой.
- Очень полезным для «омоложения» на клеточном и субклеточном уровнях, профилактики, замедления регрессии многих болезней, является своеобразный способ питания с резким ограничением калорий или FMD, который желательно практиковать через определенные промежутки времени (раз в месяц – раз в полгода) – каждому по потребностям организма (на основе показателей).
Научные институты не советуют есть «все, но в меру», а дают выверенные десятилетиями рекомендации
Еда, питание – это одна из жизненных потребностей, потому что все мы едим каждый день. И поэтому многие люди считают, что их знаний достаточно, чтобы не только самому питаться, но давать советы другим. Сегодня главным источником информации является интернет. И он же является источником опасности для нашего здоровья, поскольку благодаря различным форумам и страницам в голове остается «каша» и мы верим во все подряд.
Часто можно услышать: «можно есть все, но в меру». А что значит «в меру», и что именно должно быть на нашей тарелке? Если это жареное мясо, жирный сыр, дорогая паста, кусочек даже изысканного торта или банальной сгущенки («раз в неделю можно все!»), То это не «мера». Если бы это было так, то не было бы повальной инсулинорезистентности, сахарного диабета 2 типа, метаболического синдрома и многих видов рака.
Вчера, возвращаясь из аэропорта, по телефону разговаривала с бывшим сокурсником, известным и успешным врачом хирургической специальности. Он, спрашивая о поездке в Америку, спросил: «А ты что, серьезно веришь, что питание может омолаживать?» Я его в какой-то степени понимаю: врач, который привык десятилетиями видеть улучшение после операций, подсознательно настроен на радикальное лечение.
Омоложение многими людьми воспринимается буквально – исчезновение морщин, седых волос и тому подобное. На самом деле это значительно более широкое понятие. Это снижение рисков заболеваний, это продолжение активной, энергичной, сознательной жизни. Потому 30-летние почти все чувствуют себя здоровыми, 50-летние – тоже, хотя и имеют избыточную массу тела и животик, и еще не знают своего сахара и холестерина крови, не меряют свое давление, а уже 70-летние – тщательно сидят на таблетках, имеют больное сердце, суставы, сосуды и страдают от боли.
Поэтому питание и образ жизни, которые направлены на регенерацию, восстановление функций клеток организма – это то, чем занимаются целые научные институты, которые не советуют есть «все, но в меру», а дают выверенные десятилетиями и провереные на тысячах пациентов рекомендации.
И да, питание против старения – это лучший внешний вид, свежеая, сияющая кожа, тонкая талия, лучшая память и многие другие, «внешние» бонусы. Для диагностики старения и омоложения разработаны так называемые маркеры старения, показатели, характеризующие, с какой скоростью организм «сдает позиции» и позволяют вносить коррективы.
И в завершение еще один ценный совет: съешьте на вечер тушеные овощи (помидоры, кабачок, морковь, брокколи), посыпьте их кусочками авокадо, зеленью петрушки и укропа, выпейте стакан слабого черного чая – и успокойтесь на сегодня. Такой ужин позволит крепко спать, утром проснуться со впалым животом и укрепить свои резервы здоровья.
Текст опубликован с разрешения автора.
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