Экотренд. Кто такие плоггеры. Блог спортсмена-любителя

В Европе стало популярно совмещать здоровый образ жизни и заботу о природе. Для Украины этот тренд особо актуален

Я влюблена в киевские парки. Они всегда одновременно ухоженные и дикие. В одной их части торчат уши ландшафтных дизайнеров, в другой – взъерошенная трава и хаотичные заросли. Эти сгустки природы в городских джунглях – возможность перевести дух и быстро восстановиться. На практике выясняется, что большинство жителей воспринимают парки как способ проявления своей темной стороны.

Вчера я прочувствовала себя настоящим санитаром леса. Впервые в жизни занималась плоггингом. Это движение – смесь активного образа жизни и очищения окружающей среды. Принцип плоггинга таков: берешь пакет, надеваешь кроссовки, заходишь в парк или рощу, совмещаешь пробежку с уборкой разбросанного пластика. Совмещение двух трендов – ЗОЖа и заботы о природе.

В Швеции, где зародилось движение, спортивные парни и девушки пробегают десятки километров, дышат кислородом, находят несколько пластиковых бутылок и выкладывают собранные трофеи в Instagram. В столице Украины все иначе. Ты оптимистично вбегаешь в ухоженный, с виду, парк, бежишь не более километра, затем пробежка заканчивается и начинается этап уборки мусора. Вплоть до болей в пояснице.

Наш “забег” происходил в Сырецком парке. Группа бегунов-санитаров состояла из организатора, трех активисток и студенток-журналисток, которые согласились снять фильм, чтобы привлечь внимание к движению плоггинга. Итого мы собрали двенадцать больших пакетов стеклотары, пластика и брелоков с ключами. Еще был маленький тринадцатый – призовой пакет со шприцами. Если бы мы задались целью поднимать бумажки, не закончили бы и через месяц.

За два часа я успела выяснить, что Сырецкий парк – место любителей вина, преимущественно красного. Бутылок от крепких напитков я не находила. Это парк не деклассированных элементов, а тонко воспринимающих мир эстетов. Когда эстет допивает красное сухое, он изящно закидывает бутылку в овраг, предварительно разбив ее об что-то.

Во время уборки парка ненависть к людям зашкаливает. Это время рефлексий и анализа. Собираешь мусор и размышляешь, кто они – люди, которые это сделали? Мы наверняка здороваемся с ними в лифтах, пьем кофе за соседними столами, целуемся при встречах. Где же они, эти подлые засранцы? Все отдыхающие, к которым мы подходили в парке, уверяли, что они всегда убирают свой мусор.

Забегаем в отдаленную часть рощи и наблюдаем двух симпатичных школьниц. Загруженные подготовкой к экзаменам, девчонки решили расслабиться и перевести дух. Одна из девушек обхватила дерево и выплевывала остатки алкоголя. Ее подруга, увидев нас с мусорными пакетами, застыдилась и начала собирать фильтры в кучку. Я подошла ближе и попросила разрешения забрать мусор. Девушка, опустив глаза, протянула мне пустую бутылку и пачку с сигаретными бычками.

Обертка из-под конфеты и фруктовые огрызки не перегнивают за сезон и не прорастают яблонькой

Чуть дальше сидел мужчина с ребенком в коляске. Он недовольно смотрел на нас, опасаясь, что начнем приставать с расспросами. Видимо, он тоже из тех, кто за собой убирает. Мы начали собирать мусор, а мужчина ворчал, мол, разбудим ребенка. А еще спросил, сколько нам платят за акцию.

В другом месте сидела парочка средних лет. Они очень хвалили наше движение и уверяли, что всегда за собой убирают. Показали нам места, где лежат пластиковые стаканы от пива и колы. Свой мусор они всегда убирают, но чужие бутылки собирать не обязаны.

Эта акция заставила меня задуматься о многом. Сидя у себя на даче, я бы не оставила на траве кусочка от черствого лаваша, даже косточки от сливы. Я бы не пошла в овраг, чтобы справить нужду и выбросить после себя использованные салфетки. И абрикосовую косточку на траву не брошу, и бумажку ребенку кинуть не позволю. А что в парке? Огрызок выбросить можно – это ведь органика. Бумажка тоже перегниет, не пластик же. Кусок лаваша съедят птички, а ребенок и собака – непосредственные создания, их можно простить и не убирать каждый фантик.

Уважаемые неравнодушные, призываю присоединиться к рейду плоггинга. Пропустив акцию, вы лишите себя удивительных открытий. Если вы посетите парк с позиции санитара, то убедитесь, что обертка из-под конфеты, бумажные салфетки, фруктовые огрызки не перегнивают за один сезон, не съедаются синичками, не прорастают яблонькой. В следующий раз мы очистим парк, который выберу я. Хотите, чтобы кусочек природы возле вашего дома стал чище? Присоединяйтесь к движению, и следующий парк для очищения выберите именно вы.

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