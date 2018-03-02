Два главных преимущества одинокой жизни. Блог Беллы ДеПауло

Одиночкам лучше удается достигать правильного баланса между независимостью и взаимозависимостью

Меня постоянно спрашивают: каковы основные выгоды одинокой жизни? Как правило, люди, задающие этот вопрос, держат в голове определенный ответ. Они ожидают услышать один из тех вариантов, которые мы находим во всевозможных списках: если вы одиноки, то можете носить что угодно (или вовсе ничего), есть, что захочется и когда захочется, смотреть и слушать, что пожелается, не ложиться допоздна или вставать рано.

В этих вариантах есть доля правды, особенно для тех одиночек, которые живут самостоятельно. Однако они не охватывают более важные и логичные атрибуты, вытекающие из того факта, что вы не состоите в отношениях.

Подумайте о тех двух важнейших вещах, которые все хотят получить от жизни. Одна – это связь с другими людьми, то есть – социальные связи. Взаимозависимость.

Другая – независимость. Она предполагает автономию, возможность принимать самостоятельные решения, вести такой способ жизни, который подходит вам больше всего. Она также включает возможность побыть одному, то есть иметь время для себя, и обладать собственное пространство.

Думаю, у одиноких людей больше шансов заполучить как первое, так и второе. И в тех пропорциях, в которых они захотят.

Первое может немного удивить. Разве состоящие в браке люди не получают автоматически связь с другим человеком, которая по определению является значимой и социальной? Теоретически, да. Возможно, это часто случается и на практике. Ведь если люди дошли до состояния, когда эта связь перестает быть значимой, они, возможно, уже развелись.

Однако мои постоянные читатели знают, что есть один нюанс. Пары, которые съезжаются или женятся, становятся более изолированными. Романтические партнеры склонны сосредотачиваться друг на друге и меньше обращать внимание на других людей из их жизни. Это правдиво даже в тех случаях, когда у них нет детей. Я называю это “интенсивным спариванием”, а социологи – “жадным браком”.

В противовес, у одиноких людей больше друзей, и они прикладывают больше усилий, чем женатые, чтобы поддерживать отношения с друзьями, соседями, братьями и сестрами, а также с родителями. Это справедливо для разведенных. И еще более справедливо для тех, кто в течение жизни делает выбор в пользу одиночества.

Пары, которые слишком фокусируются друг на друге (а это делают не все пары), будут отлично себя чувствовать, пока их отношения в хорошей форме. Но когда дела пойдут под откос, они столкнутся с большим риском, ведь отодвинули друзей и родственников на задворки своих жизней. Кто же теперь им поможет?

То, что у одиноких людей больше независимости, кажется очевидным. Они обладают большей автономией. Как правило, у них больше свободы в принятии повседневных решений, упомянутых выше (о еде, сне и так далее). Они также принимают более важные решения, исходя из собственных потребностей и ценностей. Это решения вроде того, переехать ли куда-то, какую работу искать и какой жизнью жить.

Одиночки чаще, чем пары, сталкиваются с финансовыми вызовами

Одинокие люди, особенно те, кто живет самостоятельно, имеют собственное пространство. У них также может быть больше времени на себя. Те, кто делает одиночество своим жизненным выбором, высоко ценят возможность быть наедине с собой.

Это не значит, что одиночек ничто не ограничивает. Ведь они с большей вероятностью заботятся о своих родителях, а также о других – больных или с инвалидностью, кому нужна постоянная помощь. Также одиночки чаще, чем пары, сталкиваются с финансовыми вызовами, ведь законы, как правило, не на их стороне.

Одиночки и те, кто состоят в отношениях, по-разному комбинируют взаимозависимость и независимость. Однако в среднем, одиночкам лучше удается достигать правильного баланса.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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