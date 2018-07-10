Достигать целей: семь научных способов тренировать силу воли

Для воспитания силы воли нет волшебной пилюли, зато есть методы, разработанные учеными на основе многолетних исследований

В основе книги “Сила воли”, которую на украинский язык перевело издательство “Наш Формат”, курсы лекций профессора Стэндфордского университета Келли Макгонигал. Разумеется, тексты адаптированы так, что в итоге получаешь увлекательное чтиво о достижениях современной медицины и физиологии, ярких примерах из жизни и, что самое главное, здесь есть конкретные практические задания, которые можно исполнять прямо во время чтения.

Чтобы посвятить целую книгу такому феномену как сила воли, Келли Макгонигал на протяжении десятка лет изучала различные исследования и самостоятельно проводила эксперименты (в основном, над своими же студентами). То есть, изучив подробно теорию, она перешла к практике (как по мне, идеальная схема). И успех не заставил себя ждать.

В книге нет волшебной пилюли, после которой вы проснетесь и по-другому посмотрите на свою жизнь. В ней “лишь” научное объяснение природы наших желаний, мотивации и силы воли. Ну и, собственно, практические рекомендации для применения полученных знаний. В общем, если вы не побоитесь сделать объектом исследования себя самого, тогда эта книга действительно может что-то в вас изменить.

Кто-то подумает, что это очередное издание для промывки мозгов или для тех слабохарактерных людей, которые сами не могут справиться со своими проблемами. Но, поверьте, это не так. Вспомните, как вы последний раз заставляли себя проснуться пораньше, чтобы не прогулять тренировку? Или же, как повысили голос на близкого человека, не сумев в очередной раз обуздать свое настроение и эмоции. Казалось бы, ведь так просто заставить себя что-то сделать, или, наоборот, не сделать, но когда дело доходит до практики, человек обычно поддается сиюсекундным порывам и желаниям, наплевав на все обещания, которые дал даже сам себе.

Именно понимание природы силы воли, по мнению автора этой книги, и даст нам всем возможность этой силой воли управлять. Прочитав 240 страниц интересных научных исследований, примеров из жизни и личных мотивационных рекомендаций, получаешь пошаговую стратегия к переменам. Учишься не просто контролировать свои желания и бережно расходовать ресурс силы воли, но и тренировать ее, грамотно сопротивляясь различным искушениям. И речь идет не только о вредных привычках (курение, алкоголь, переедание, транжирство), но и банальное сопротивление собственной лени и борьбе с изъянами в характере.

Когда захотите оправдать слабость, вспомните, ради чего решили меняться

После прочтения я выбрал несколько тезисов-рекомендаций, которые взял себе на заметку и теперь использую в жизни. Уверен, они пригодятся и вам, даже тем, кто со скепсисом относится к подобной литературе. Итак:

Чтобы развить привычку и не искать отговорок, надо начать делать что-то новое в жизни, и обязательно ежедневно (зарядка, звонок другу, изучение иностранного языка, уборка дома). Обращать внимание на то, чему вы не привыкли посвящать много внимания. Например, посчитать, сколько за неделю вы тратите денег, сидите в соцсетях, или употребляете калорий. Следующий раз, когда захотите оправдать свою слабость, вспомните, ради чего вы, собственно, решили меняться, а не о том, почему вам нужно какое-то “вознаграждение” именно в эту минуту. Установите обязательное правило “10 минут” для любого соблазна. За это время обдумайте со всех сторон, стоит ли вам действительно отказываться от своей конечной цели. Создайте будущие воспоминания и попробуйте ежедневно о них думать. Найдите себе образец – человека, который уже смог найти общий язык со своей силой воли. И не обязательно, чтобы это был ваш друг или знакомый. Известные личности тоже отлично мотивируют. Рассказывайте другим о своих проблемах с силой воли и представляйте, какую гордость вы будете ощущать, когда достигнете успеха.

Знаете, есть книги, которые совсем мимо, то есть, может быть, кому-то и подходят, но внутри вас не оставляют ничего. Так вот, эта книга – абсолютная противоположность. Как только “Сила воли” оказалась в моих руках, жизнь начала меняться, причем практически необъяснимым с логической точки зрения способом, и, разумеется, в лучшую сторону.

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