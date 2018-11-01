Донбасс и неудобные вопросы. Рецензия на новый фильм Сергея Лозницы

Насколько изменилась репрезентация Украины в фильмах Лозницы?

Четыре года назад Сергей Лозница сотворил «Майдан». Украинская премьера прошла в июле 2014 года, таким образом, его работа увидела свет по очень горячим следам, буквально через пару-тройку месяцев после освещаемых событий. Автор предлагал аудитории повторно пережить все недавно случившееся в роли бессловесного наблюдателя, что волею статичной камеры оператора появлялся в том или ином месте бурлящей локации. «Майдан» демонстрировал «нашу сторону» только что победившей революции, поэтому был лишен каких-либо главных персонажей и сторонних комментариев, что, по задумке его творца, способствовало более глубокому погружению в атмосферу и объективному восприятию исторического события без преломления через рефлексию других участников.

Контроверсионный стиль изложения – минус в карму режиссера.

Новый фильм Лозницы «Донбасс» сохраняет определённые художественные особенности вышеупомянутого «Майдана», но вместе с тем обретает черты, от которых лента в целом выигрывает.

В отличие от событий четырехлетней давности, создатель лично не переживал описываемые перипетии, поэтому в основу картины легли пересказы очевидцев и материалы из открытых источников, а окружающую действительность зритель наблюдает через вымышленных, но порой легко узнаваемых, персонажей.

Если там «клоуны», то почему мы до сих пор их не победили?

«Донбасс» – это сборник 10-15-минутных нарезок из жизни оккупированных территорий, застрявших в зазеркалье. Здесь нет здравого смысла, зато ведется борьба с фашистами. Отстаивают русский язык, но разговаривают матом. Воруют вагонами, но наказывают за украденный мобильник. По пути на свадьбу избивают привязанного к столбу пленного «укропа». «Местные» не могут вспомнить название родного города. «Защитники» экспроприируют собственность именем войны с хунтой. Юморист Георгий Делиев принципиально не шутит.

Режиссер ведет зрителя из серии в серию, цепляясь за второстепенных героев. Демонстрирует срез всего общества «за блокпостами», от загнанных в подвалы беженцев до властной верхушки. Используя почти в каждой сцене «майданный» прием со статичной камерой, Лозница намеренно передерживает завершение фрагмента, давая наблюдателю возможность переварить эту порцию перед подачей следующей. Посыпает повествование тонким слоем аллюзий. Порой слишком тонким, дабы оценить их без предварительной подготовки.

Внимания заслуживает тот факт, что, изображая стан врага, создатель старается выдерживать черту, за которой начинается пропаганда. Однако основная аудитория его работы – это тот же Майдан. Люди, что и в довоенное время жили преимущественно клишированным представлением о Донбассе. Поэтому периодически в угоду его основному зрителю рассказ сознательно обостряет черты отдельных персонажей, доводя их до дичайшего градуса абсурда. Но попытка выставить ту сторону нелепыми клоунами разбивается о суровую действительность четвертого года войны, провоцируя очень неудобный вопрос самим себе. Если там «клоуны», то почему мы до сих пор их не победили?

«Донбасс» очень нелегкий фильм о нашей коллективной ране. Не давая прямых ответов, он предлагает вернуться на несколько лет назад и попытаться осознать, что же с нами случилось весной 2014 года.

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