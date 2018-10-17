Домашний очаг: как выбрать камин. Советы дизайнера

Каких видов бывают камины и где они будут хорошо смотреться

Можно сколь угодно иронично относиться к «попсовым» символам осени, как то: клетчатые пледы, огромные шарфы, исполинские чашки кофе и песни «Сплинов» в наушниках; но с приходом первых холодов невозможно устоять перед всем этим очарованием. При словах «осенний вечер», например, воображение сразу рисует уютную комнату с камином, перед которым раскинуто мягкое покрывало, а ты на нем с книгой, или с гитарой, или со скетчбуком, и рядом исходит паром кружка глинтвейна или пряного чая… Какая уж там ирония!

Камин, к слову – не бесполезный архаизм, а действительно полезная вещь в плане обогрева. В зависимости от типа, камин может обогревать от 5 до 300 квадратных метров. Гораздо проще установить его в частном доме, но и в квартире, где есть дымоход, это выполнимо – нужно лишь правильно подобрать тип камина.

Виды каминов по типу используемого топлива

Старые добрые дровяные камины лучше всего «чувствуют» себя, если их закладывают еще на этапе постройки дома, потому что самый сложный нюанс в этом случае – дымоход. Если он слишком короткий, дым и сажа могут попадать в помещение, слишком длинный – дрова будут быстро прогорать из-за сильной тяги, не успевая толком обогреть дом. Заниматься установкой дровяного камина должен только специалист.

Газовый камин, как и дровяной, нуждается в «союзничестве» правильно сделанного дымохода, а работать может как от газовой магистрали, так и от баллона. Есть даже мобильные модели, которые можно переносить из комнаты в комнату.

Камин – не бесполезный архаизм, а действительно полезная вещь

Электрический камин – по сути, обычный обогреватель, стилизованный под очаг. Он может быть напольным или настенным. Выглядит такое устройство не так «атмосферно», как живое пламя, зато может самостоятельно регулировать интенсивность обогрева, в зависимости от температуры в помещении.

Наиболее популярны биокамины – они используют топливо, которое при горении не выделяет токсичных веществ, а для поддержания пламени достаточно воздуха, поступающего в помещение при обычной вентиляции. Для полноценного обогрева биокамина недостаточно, но это отличный вариант для жилищ с централизованным отоплением, которое в зимние месяцы не всегда справляется с холодом.

Типы каминов по способу установки:

встроенный – встраивается в стену или делается в виде колонны;

пристенный – конструкция выступает за контур стены;

островной – представляет собой нечто вроде костра на жаропрочной площадке, которую можно установить в любом месте, соорудив сверху дымосборник, соединенный с дымоходом;

подвешенный островной камин – аналогичен предыдущему, но никак не соединяется с полом.

В зависимости от конструкции топки и способа подачи тепла, камин может быть одно-, двух- или трехсторонним.

Камин и стили в интерьере

Говоря о комнате с камином, мы обычно представляем себе либо классический интерьер с лепниной и прочей атрибутикой, либо что-то вроде шале или лесной хижины. Но, во-первых, правильно подобранная модель будет прекрасно выглядеть в любом стилевом окружении, а во-вторых, дизайнеры постепенно отходят от четкого разделения на классику, модерн, прованс и прочее.

Важно создать гармоничную и функциональную композицию, в которой обитатели дома будут чувствовать себя комфортно, а тепло – не последняя составляющая комфорта. Поэтому вы можете собирать интерьер своей мечты из разных стилей, подобно пэчворк-полотну, а камин при грамотном подходе впишется в любую комбинацию.

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