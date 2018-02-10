Долой сопли в сахаре! 5 умных романтических комедий ко Дню Святого Валентина. Блог Алексея Бондарева

Вообще-то я терпеть не могу ромкомы. Чаще всего, это сопливая чушь, ориентированная на женскую аудиторию, причем, на не самую интеллектуальную ее часть. Но бывают исключения.

Секундочку…. Все. Сейчас, когда я все брошенные феминистками помидоры пролетели мимо, я могу продолжать :)

Так вот, об исключениях.

Есть некоторое количество романтических комедий, которые наполнены не только примитивными “он сначала не понимает, какая она, а потом все разглядел, и скоро свадьба”. Есть фильмы, которые не только развлекают или помогают убить время, но и заряжают позитивной энергией.

Вот несколько таких фильмов.

Тутси

Tootsie

1982 год

Удивительно, как много людей сегодня говорят, что даже не слышали об этом фильме!

Нью-йоркский актер, с которым никто не хочет работать из-за его тяжелого характера, решается на неимоверный трюк. Он создает себе новую личность – не очень красивой женщины средних лет, которая вскоре получает роль в мыльной опере и становится сенсацией. Все бы ничего, но вскоре герой влюбляется в актрису, с которой работает на съемочной площадке.

Как бы печально это не звучало, но такого кино больше не снимают. Тутси – это настоящий коктейль из очень смешного (и не всегда прямолинейного юмора), социальной критики, трогательного романтизма и не слишком глубокой драматичности. А еще фильм был одной из первых попыток поразмышлять о сексизме как таковом. Для начала 1980-х это было смело. И я думаю, современные феминистки должны считать Тутси одним из своих Евангелий.

Фильм получил аж 10 номинаций на Оскар, правда, победил только в одной (актриса второго плана – Джессика Ланг). И, конечно, же нельзя не упомянуть, что большей частью своего очарования фильм обязан гениальному актеру Дастину Хоффману.

Человек за бортом

Overboard

1987 год

Подзабытая классика. Капризная богатая фифа теряет память в результате несчастного случая, и обиженный ею простак-плотник решает воспользоваться этим, чтобы проучить ее. Он заявляет, что она – его жена, и приводит жить к себе домой, где ей приходится стать матерью четырех сыновей-оболтусов.

Улетная комедия ближе к финалу превращается в драму о настоящей любви и семье. Причем сделано это со вкусом и без тяжелых нравоучений.

О настоящем романтическом заряде картины свидетельствует хотя бы тот факт, что исполнители главных ролей Курт Рассел и Голди Хоун, познакомившиеся незадолго до съемок, женаты до сих пор – уже более 30 лет! Для голливудской пары это неимоверно долгий брак. Видимо, они что-то знают о счастье.

Чего хотят женщины

What Women Want

2000 год

Признаться, я не знаю, был бы этот фильм так же хорош, если бы в нем не было Мела Гибсона. Он – один из немногих актеров, чья харизма одинаково действует и на женщин и на мужчин (не в сексуальном смысле, конечно). К тому же, у него действительно большой комедийный талант.

Поэтому история о мужчине, который внезапно стал слышать мысли женщин, с участием Гибсона удалась во всех отношениях – это и очень смешная комедия, и в целом довольно серьезный повод для мужчин задуматься о том, насколько же мало мы понимаем, чего хотят женщины.

Безусловно, фильм сильно ориентирован на женскую аудиторию, поэтому герой Гибсона ни разу так и не услышал ни одной из тех мыслишек, которыми полны некоторые женские журналы :)

Но это же Голливуд, так что, ничего страшного.

Четыре свадьбы и похороны

Four Weddings and a Funeral

1994 год

Британский фильм, который часто упоминают в списках самых низкобюджетных кассовых хитов. На съемки было потрачено менее 3 млн фунтов стерлингов, а в мировом прокате он собрал $245 млн.

И это неудивительно. История о типичном британском холостяке Чарльзе (Хью Грант), который вместе со своими друзьями проходит через целую вереницу социальных мероприятий, вынесенных в название фильма, чтобы в конце концов обрести настоящую любовь, удалась.

В картине много юмора, причем местами тонкого и весьма забойного. Тут есть место и для драмы – если вы хотите узнать, могу ли я заплакать, покажите мне заново сцену из этого фильма, где Мэттью (отличный актер Джон Ханна) читает на похоронах своего умершего любовника поэму Одена.

Это буквально идеальная, с моей точки зрения, романтическая комедия. Без лишних соплей, но с большим эмоциональным зарядом. Причем, это редкий случай, когда фильм этого жанра уделяет поровну внимания мужским и женским переживаниям.

Джерри Магуайер

Jerry Maguaire

1996 год

Этот фильм редко кто называет романтической комедией, тут не так уж много шуток и смешных сцен в пересчете на экранное время. Но те, что есть, прекрасны. И драматизмом фильм тоже не сильно перегружен.

Это очень хорошо сбалансированная и толково изложенная история о поисках себя. О вере в себя. О любви, которая не всегда бывает искрометной и не обязательно подразумевает принцев на белых парнокопытных, танцы при луне и поцелуи под дождем.

Главный герой, спортивный агент бросает вызов индустрии, призывая своих коллег быть честными по отношению к спортсменам. В итоге от него отворачиваются все, кроме одного единственного бейсболиста и влюбленной в него секретарши.

Если вы когда-нибудь слышали выражение “экранная химия”, но не понимаете, что оно означает, посмотрите на дуэт Тома Круза и Рене Зеллвегер в этом фильме. Вот уж где химия на 100%.