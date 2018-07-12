Для чего строить личный бренд: четыре причины

Существует мнение, будто личный бренд нужен не каждому. Так и есть. Давайте разберемся, в каких случаях о нем стоит задуматься, а в каких – забыть

Начнем с небольшой теории. Слово “бренд” существует много-много лет и в переводе с древнескандинавского означает “клеймо” или “жечь”. Это означало, что у каждого мастера и ремесленника был свой фирменный знак или печать, которая служила гарантией качества. В случае брака любой клиент знал, куда обратиться и дать обратную связь.

В конце XIX века появились товары массового потребления, например, та же Coca-Cola. Люди перестали обращаться только к одному мастеру или производителю. Сегодня они выбирают товар компании А, завтра - фирмы Б. Следовательно, единственное, что может удержать клиента или привлечь его внимание – это бренд.

Бренд играет с чувствами аудитории и зачастую дает обещание. Обещание престижа (часы Rolex), исполнения мечты (дешевые авиабилеты в страну мечты), сделать вас лучше (косметика). По сути, бренд – нематериальный актив, набор ощущений.

Сейчас личный бренд тоже товар. Ричард Брэнсон, Стив Джобс, Билл Гейтс – люди с сильным персональным брендом. Их имя – гарантия качества, на них хотят быть похожими миллионы.

Тех, у кого есть сильный персональный бренд, громкое имя или репутация, покупают чаще и охотнее. Например, наемных сотрудников переманивают в другие компании, за политиков голосуют избиратели, а клиенты или партнеры выбирают владельца бизнеса или предпринимателя. Следовательно, главная задача персонального бренда – помочь аудитории выбрать определенного человека.

Для чего вам нужен личный бренд?

Взаимодействие с клиентом или партнером, который верит вашему имени или знаку качеству. В данном случае личный бренд – маркетинговый инструмент. Вам не придется работать с “холодной” аудиторией – клиенты будут находить вас сами. Стабильность. Самый большой страх большинства предпринимателей связан с отсутствием заказов или клиентов. Сильный персональный бренд выстраивает доверительные отношения с аудиторией. Они не только подскажут вам, что нужно добавить или убрать, но и останутся с вами надолго. Лояльность. Все хотят покупать у ярких, успешных и известных. Это дарит им статус и служит кредитом доверия. Рост прибыли и количества выгодных партнерств. Вы сможете выходить на новые рынки и ниши, объединяться с другими лидерами мнений, завоевывать внимание новой аудитории.

Однако существует мнение, что не каждому нужен личный бренд. Это, отчасти, правда. Персональный бренд не сработает в 4 случаях: вы не являетесь специалистом (или профессионалом) в своей сфере, нет гарантий, отсутствие истории и страх публичности.

Вам стоит лишь определиться: в чем ваша уникальность?

Вам точно не нужен личный бренд, если вы не готовы давать гарантии или согласны лишь на “косметический ремонт”. Например, вы продвигаете фитнес-услуги, но не обещаете, что клиент сбросит лишний вес за определенное время. Или вы искренне верите, что скопировав образ успешного бизнесмена, станете брендом. В таком случае, наверно, не стоит даже задумываться о собственном бренде. Или, если вы боитесь быть узнаваемым специалистом или выступать на публике. Тогда стоит выбрать путь ремесленника и выполнять качественно свою работу. Также если вам не о чем рассказать аудитории, у вас нет опыта, тогда с созданием личного бренда лучше повременить. Стоит помнить: неудачный опыт, например, провал в стартапе – тоже история. Если вы сможете ее рассказать и поделиться лайфхаками, как избежать ошибок, тогда стоит пробовать.

Следовательно, личный бренд строится на таких базовых принципах:

отвечает действительности;

требует временных и денежных ресурсов;

оправдывает ожидание;

имеет четкую цель и фокус.

Вам стоит лишь определиться: в чем ваша уникальность? Сфокусируйтесь на теме, которая максимально раскроет вашу экспертность, и развивайтесь в ней. Не бойтесь транслировать свои ценности и убеждения, делайте ставку на свои умения и способности, делитесь впечатлениями и создавайте свою историю. Личный бренд многогранен.

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