Для чего нужно заключать брак. Отвечает психолог

Если прежде брак решал экономические задачи, то теперь – эмоциональные
Современное общество называют “жидким” (на английском “fluid society”). За то, что все в нашей жизни очень быстро меняется. Программы в телефоне обновляются чуть ли каждый день. Мы еще не привыкли к одной версии, а нам уже презентуют другую.
Время бешеных скоростей, непрекращающегося потока информации. Что-либо планировать очень трудно.
“Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно бежать вдвое быстрее,” – эта фраза Алисы актуальна как никогда.
В наше время людям не хватает укорененности, связанности с близкими и с друзьями.
Казалось бы – есть социальные сети. Но они лишь дают иллюзию присутствия людей рядом с нами.
И отношения, и близкий человек рядом нужны нам как тихая гавань в бурном океане жизни. Чтобы вечером после трудного дня прийти домой, расслабиться и знать, что нас поймут и поддержат. Наш дом становится островком стабильности. Местом, где мы можем “обнажиться” и нас примут и не осудят.
Но парадокс. Традиционный брак переживает кризис. Он уже мало решает экономические, юридические и прочие вопросы в отношениях между людьми, живущими под одной крышей. А иногда и живущими под разными крышами, но имеющими общих детей. Законный брак разве что дает статус “замужней” или “женатого”, если для кого-то это важно.
Давайте сделаем краткий экскурс в историю и проследим эволюцию брака.
Первобытное общество. Люди живут общинами. У каждого несколько сексуальных партнеров. От кого рождаются дети, никого не интересует.
До тех пор, пока не появилась частная собственность. Ее надо сохранять и передавать по наследству. Эти вопросы был призван решать брак.
А также ему вменялась еще одна важная функция – выживание.
Брак являлся гарантом того, что женщина и ее потомство будут обеспечены. Женщина, не имеющая права собственности, образования и профессии, не выжила бы без мужчины. Будь то одна или с детьми. Брак был чисто экономическим союзом, а эмоциональную близость люди искали с друзьями своего пола.
Отношения стали чем-то вроде искусства, а не обязаловкой
И было так довольно долго. Пока не наступил ХХ век. Женщины начали борьбу за равноправие.
В 1950-1960 годы произошла сексуальная революция. С изобретением контрацептивов женщина перестала быть машиной для производства населения.
Она может получить престижную профессию и зарабатывать наравне с мужчиной.
В США масса разводов. Чтобы избежать хаоса, государство сделало развод сложной и дорогостоящей процедурой.
И вот настал XXI век с его скоростями и “жидким” обществом.
Теперь мы не начинаем близкие отношения, если у нас нет эмоциональной связи с любимым человеком.
И какой же тогда смысл отношений? Что может удержать людей рядом?
На мой взгляд, смысл в поддержке и развитии.
Выбор партнера – это выбор спутника для путешествия под названием “жизнь”.
Чтобы вместе идти по жизни, впечатляться и делиться впечатлениями.
Отношения стали чем-то вроде искусства, а не обязаловкой.
Мы задаем себе вопрос – интересно ли мне с партнером, развивает ли он меня?
И если ответ на этот вопрос “да”, то отношения продолжаются.
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