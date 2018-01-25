Для чего нам нужны расставания. Блог Ирины Говорухи

Если жизнь вдвоем не в радость, конфликты заострились и исчезло доверие, нужно взять паузу хотя бы на полгода

Любовь – это живой организм. Она растет, меняется и пляшет под джагу-джагу. Толстеет и худеет. Хворает и выздоравливает. Посещает курсы Excel или Front-end. Спит. Сорит конфетными фантиками. Пьет. Шьет. Штопает. Она не та, какой была в самом начале, и никто не знает, в каком виде предстанет в самом конце. Чтобы ее сохранить, нужно быть или мегадеятельным, или мегамудрецом.

На тренингах Сатьи Дас весьма популярны рекомендации насчет дистанцирования. Он утверждает, что, если жизнь вдвоем не в радость, конфликты заострились до шпиля иглы и исчезло доверие, нужно взять паузу хотя бы на полгода. Подумать, взвесить и прийти в себя, ведь «большое видится на расстоянии».

Нечто подобное мы практиковали с мужем. В первый год совместной жизни, когда не справились ни с прошлым, вживляющимся в настоящее, ни с обидами, приняли решение разъехаться. Продолжили жить на одной улице, только он в самом начале, а я в самом конце. Он на восьмом этаже в привычной квартире с красными диванами и коллекцией миньонов, а я на двадцать четвертом, в чужой. В ней отсутствовали балконы, поэтому приходилось сидеть на подоконнике и считать провода, ворон, самолеты. На четвертом месяце врознь начали оставаться друг у друга на ночь. На пятом в моем доме прижилась его бритва, одеколон и миньон Боб. На шестом дружно паковали чемоданы, стаканы для виски, лоскутные покрывала и коллекцию ремней. Передоговаривались. Вызванивали грузовик.

Если жизнь вдвоем не в радость, конфликты заострились и исчезло доверие, нужно взять паузу хотя бы на полгода

Пара, с которой дружат мои родители, разводилась и женилась пять раз. Оба темпераментные, чисто итальянцы, они быстро уставали друг от друга и демонстративно паковали саквояжи. Через полгода вымаливали прощение на коленях и бежали в ЗАГС. Так и дожили до глубокой старости, благодаря паузам и дистанции. Ведь зачастую, чтобы увидеть наличие любви, обросшей претензиями, как сосна мхом, единственный выход – разойтись. Для большей части пар это конец, так как на расстоянии даже двух троллейбусных остановок выясняется, что от чувств осталась лишь горстка пепла. Для третьей части «дистанцировавшихся» разлука – на пользу.

У меня существовала своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая наличие притяжения. Если мы с парнем ссорились и не общались недели две, а у меня при этом ничего не болело, не тянуло и не «сосало под ложечкой» – значит, между нами нет связующих звеньев. Подруга подтвердила мою теорию. Призналась, что до сих пор болезненно переносит командировки мужа. На третий день начинает нюхать его футболки, а на пятый срывается за ним в Бостон или Ливерпуль.



Так что любовь – это некая магическая субстанция. Неизведанная и неизученная. Никто не знает ее код, шифр и порядковый номер в таблице Менделеева. Поэтому один из способов ее встретить – особо не искать. Одно из средств спасения – ни при каких обстоятельствах не запирать супружескую клетку.

Текст публикуется с разрешения автора

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