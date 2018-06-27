Для чего мы путешествуем. Блог Ирины Говорухи

Мы путешествуем с первого дня жизни

К бабушке в деревню, на юг и на песенный конкурс. Через мост и через собственную гордыню. На “авось” и на свой давнишний страх. В новую страну, в новый дом и в новое сердце.

Один мой старый знакомый – обычный инженер на колбасном заводе, побывал уже в восемнадцати странах. Целый год во всем себе отказывает, одевается в стоковых магазинах, обедает пустым супом и гречкой размазней. Покупает книги в букинистическом магазине и молоко с пометкой “Ціну знижено”. Носит один и тот же потертый портфель, демисезонные ботинки и кроличью шапку. Ходит на рынок только в будни, так как в выходные овощи дороже, смотрит фильмы онлайн, чтобы не тратиться на диски, и ведет книгу расходов. Не пьет капучино в кафе и не едет в маршрутном такси, если можно пройтись пешком. Он целенаправленно копит на путешествия. Готовится к ним заранее и читает все о стране, вплоть до легенд. Наводит справки. Переводит деньги в брахмы, шекели и динары. Изучает пословицы, цветовую гамму флагов и гимны. Цитирует Анатоль Франса, что иногда один день, проведенный в другом месте, дает больше, чем десять лет жизни дома.

Мой одноклассник уехал в Индию только на зиму. Живет там уже три года. Водит экскурсии, снимается в кино и поет в храмах. Говорит, что испробовал на родине все: работал и официантом, и диктором на радио, и переводчиком, но только в Мумбаи нашел свое место и свое счастье.

Мой прадед не выезжал дальше Канева и понятия не имел об индусах, чае-масала и рикшах. Он выращивал ячмень, пшеницу и овес, столярничал для души, а по воскресеньям пел в церковном хоре. Все его 93 года прошли в одной деревне и на одной улице, но до самой смерти повторял, какую счастливую жизнь прожил.

День, проведенный в другом месте, дает больше, чем десять лет жизни дома

Для одних путешествие – это легкий стресс, начиная от непонятного языка, непривычного ритма жизни, вкусов и обычаев, а для других – это совершенно иная реальность. Обнуление и наполнение новым солнцем, новой луной и новыми силами. Возможность отпраздновать Холи, фестиваль снега и льда в Харбине и фестиваль плавающих фонариков на Гавайях.

И потом, у каждого свое представление об отдыхе. Кто-то предпочитает замедлиться и провести отпуск в шезлонге, а кто-то – заняться вейкбордингом и слаломным каякингом. Одни любуются пирамидами Гизы и Медным каньоном, а другие – силуэтами груш и кустами крупного крыжовника на даче. Выходит, путешествовать можно куда угодно: на север и на восток. По родному поселку, по стране и поперек планеты. И неважно, куда мы направляемся: в голубой город Марокко или к заросшему мелкому пруду. Главное – навстречу себе, а не обратно.

Текст публикуется с разрешения автора

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