Девять шагов, чтобы развить эмоциональный интеллект. Блог Тревиса Бредберри

Управление эмоциями – это не только то, что вы делаете, но также и то, чего не делаете

Я изучал данные, собранные компанией TalentSmart, и обнаружил вещи, которых люди с высоким эмоциональным интеллектом избегают, чтобы сохранять спокойствие и контроль. Они отказываются от некоторых типов поведения именно потому, что они соблазнительны и им легко поддаться.

Приведенный ниже список представляет собой девять ключевых действий, которых вам следует избегать, чтобы развить свой эмоциональный интеллект.

1.Не позволяйте другим ограничивать свое счастье.

Когда ваше чувство удовольствия и счастья происходят из сравнения себя с другими, вы перестаете быть хозяином собственного счастья. Если люди с высоким эмоциональным интеллектом удовлетворены сделанным, то не позволяют чьим-то мнениям или достижениями омрачить это чувство.

Если перестать реагировать на чужие мнения невозможно, то не сравнивать себя с другими – в вашей власти. А к чужим мнениям всегда можно отнестись скептически. Тогда, чтобы не делали или не говорили другие, ваша самооценка будет происходить изнутри. Независимо от того, что думают о вас люди, одно можно знать наверняка – вы никогда не будете настолько хорошо или плохи, как они говорят.

2.Не забывайте.

Люди с развитым эмоциональным интеллектом быстро прощают, но это не значит, что они забывают. Простить – значит отпустить случившееся, чтобы двигаться дальше. Но это не значит, что человеку, совершившему ошибку, нужно давать второй шанс. Эмоционально умные люди не склонны увязать в чужих ошибках, поэтому быстро отпускают и настойчиво защищают себя от вреда в будущем.

3.Не сражайтесь до последнего.

Эмоционально умные люди знают, как важно жить дальше, чтобы сражаться снова. Во время конфликта неконтролируемые эмоции заставляют упираться рогом и вступать в такие битвы, из которых невозможно выйти без повреждений. Когда вы считываете свои эмоции и на них реагируете, то способны мудро выбирать битвы и твердо стоять на земле, когда для них настает подходящее время.

4.Не ставьте идеал в приоритеты.

Люди, обладающими высоким эмоциональным интеллектом не стремятся достичь идеала, ведь знают, что его не существует. Природа людей такова, что они совершают ошибки. Если ваша цель – идеал, с вами всегда остается ворчащее чувство провала. В результате, вы тратите время на то, чтобы оплакивать несделанное, вместо того, чтобы наслаждаться достижениями.

5.Не живите прошлым.

Провал может подорвать уверенность в себе и способность поверить в то, что в будущем вы сможете достигнуть большего. Чаще всего, неудача является следствием риска и попытки достичь непростых целей. Эмоционально умные люди знают, что успех состоит в способности отвести взгляд от провала, а это невозможно сделать, живя прошлым. Все, что стоит усилий, как правило, предполагает определенные риски. И вы не можете позволить неудаче отобрать веру в собственную способность преуспеть. А пока вы живете в прошлом, именно это и происходит. Ваше прошлое становится настоящим и не дает двигаться вперед.

Эмоционально умные люди не стремятся достичь идеала

6.Они не занимаются проблемами.

Ваше эмоциональное состояние определяется тем, на чем вы сосредотачиваетесь. Когда вы фиксируетесь на проблемах, то создаете негативные эмоции и стресс, что вредит результатам. Когда фокусируетесь на действиях для улучшения ситуации, то создаете ощущение личной эффективности, что производит положительные эмоции и улучшает результаты. Эмоционально умные люди не занимаются проблемами, потому что знают – эффективней заниматься решениями.

7.Не находитесь рядом с негативными людьми.

Жалобщики постоянно варятся в собственных проблемах и не могут сосредоточиться на решениях. Они хотят, чтобы люди жалели их, чтобы им стало лучше. Людям часто приходится выслушивать жалобщиков, ведь они не хотят показаться грубыми и бессердечными. Но существует тонкая грань между тем, чтобы побыть для кого-то жилеткой, в которую можно выплакаться, и быть затянутым в негативную эмоциональную спираль. Последнего можно избежать, установив четкие рамки. Подойдите к этому так: если человек курит, станете ли вы сидеть рядом с ним весь день и вдыхать его дым? Вы бы дистанцировались. Так же нужно вести себя с жалобщиками. Хороший способ установить границы – спросить человека, как он намерен исправить проблему. Затем он успокоится или перенаправит разговор в конструктивное русло.

8.Не держите зла.

Негативные эмоции, сопутствующие обиде, являются стрессовой реакцией. Одно лишь размышление о событии переводит ваше тело в режим “сражайся или беги”. Если угроза неизбежна, такая реакция нужна для выживания. Но если опасность осталось в прошлом, то, продолжая поддаваться стрессу, вы наносите ущерб телу и разрушаете свое здоровье. Исследователи выяснили, что такое поведение приводит к повышенному давлению и заболеваниям сердца. Держать обиду – значит поддаваться стрессу. А эмоционально умные люди избегают его любой ценой.

9.Говорите “да” только тогда, когда действительно хотите.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь